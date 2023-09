Honores a Karol G por su enorme corazón y su espíritu de la esperanza

Este premio que fue recibido el año pasado por la cantante Christina Aguilera, llegará ahora a las manos de Carolina Giraldo Navarro, conocida por todos como Karol G, por la labor filantrópica que desempeña al frente de la “Fundación Con Cora” que nació en 2022 con el objetivo de continuar la labor social y misión de Karol G de apoyar a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Además promueven el apoyo social, económico, artístico, psicológico y espiritual a mujeres madres cabeza de familia, jóvenes en riesgo, niñas y niños con enfermedades crónicas o inhabilitantes, embarazo adolescente, mujeres privadas de la libertad y pospenadas, de bajos recursos económicos, entre otras.

El propósito de la fundación va dirigido al mejoramiento de las vidas de estas mujeres y niñas para desarrollar sus talentos artísticos, promover un comportamiento positivo, aumentar su confianza, sus competencias y fomentar la autovaloración; lo que les ayudará a fortalecer su entorno y sus oportunidades. “Somos una fundación de segundo nivel; esto quiere decir que analizamos, amparamos, medimos y nos relacionamos con entidades que comparten nuestros mismos objetivos y visiones a favor de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Para crear estas alianzas estudiamos las necesidades sociales a un nivel sistémico, definiendo agendas y midiendo el avance por proyectos”, se destaca en el sitio web de esta entidad sin fines de lucro.

Karol G viene de cantar y de ser premiada en los MTV Video Music Awards y ahora se prepara para su gran noche en Coral Gables, FL. (Evan Agostini/Invision/AP)

Hoy en día, “La Fundación Con Cora” se ha asociado con la “Fundación She Is” que se dedica a empoderar a mujeres y niñas a través de la educación en ciencias, tecnología y emprendimiento. Juntas, tienen como objetivo ayudar a un millón de mujeres y niñas para el año 2030. Recientemente, la Fundación She Is logró un gran éxito al brindar capacitación STEM a Salomé Valencia López, una joven seleccionada para recibir entrenamiento en el Centro Espacial de la NASA en Houston.

Además, la “Fundación Con Cora” también se ha unido a la Fundación Acción Interna para ofrecer becas a mujeres internas mayores en Bogotá y a las mujeres familiares de las internas. Estas becas tienen como objetivo brindarles las habilidades y el conocimiento necesarios para asegurar un empleo y reintegrarse a la sociedad.

Y gracias a esta labor filantrópica que es sustentada desde la base de su plataforma como artista, Karol G recibirá los honores el 5 de octubre en el escenario del Watsco Center en Coral Gables, Florida durante la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Shakira, izquierda, y Karol G llegan a la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina como las mujeres con más menciones de este año, detras de Peso Pluma, Bad Bunny y Grupo Frontera. (Charles Sykes/Invision/AP)

Karol G, ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su talento e impacto en el empoderamiento femenino, ha logrado mantener una trayectoria musical en la que se incluyen cinco álbumes de estudio, más de 70 sencillos, y múltiples colaboraciones con destacados artistas internacionales como Nicky Minaj, Simone & Simaria, Shaggy y entre los latinoamericanos como Maluma, Romeo Santos, Shakira, Becky G, Gloria Trevi, Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Myke Towers, entre muchos más.

En esta ocasión, los Premios Billboard de la Música Latina también galardonarán a la agrupación de cumbia Los Angeles Azules con el Premio a la Trayectoria Musical , mientras que la cantante puertorriqueña Ivy Queen estará siendo reconocida con el “Icono Award”.

Peso Pluma es el artista que encabeza la lista de postulaciones a los premios Billboard de la Música Latina de este año con 21 menciones, mientras que el puertorriqueño Bad Bunny y la banda tejana Grupo Frontera llegan a la contienda con 15 postulaciones cada uno, mientras que Karol G lo hace con 13 y Shakira es finalista en 12 apartados.