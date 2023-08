¡Karol G la rompe en el Rose Bowl y genera un huracán de emociones!

Cuando Carolina era una niña soñaba con ser algún día una gran artista. Desde su casa en Medellín, Colombia, veía a través de la televisión a los grandes artistas brillar y pensaba cómo sería su vida si ella se llegara a convertir en una estrella.

Hoy años después, convertida en Karol G, la joven cantante de marcado acento paisa y sonrisa de niña traviesa, se encontraba en medio de una multitud que la aplaudía, la ovacionaba y gritaba su nombre a todo pulmón en el emblemático estadio Rose Bowl de Pasadena, durante el primero de los dos conciertos “Sold Out” que daría en nuestra ciudad.

La emoción no la dejaba hablar y se puso a llorar en el centro del escenario. Con las manos en su rostro y secándose las lágrimas que bajaban por sus mejillas, la hija de Guillermo Giraldo y Marta Navarro no podía creer lo que estaba viviendo en un país ajeno y, sobre todo, en una ciudad cuyo emblemático estadio se había convertido en el primero de los Estados Unidos en registrar un “sold out” para su “Mañana Será Bonito Tour”.

La artista global que logró alcanzar el número 1 en la lista Billboard Top 200, la primera artista femenina en lograr esta hazaña con un álbum en español, ahora estaba frente a una multitud de diferentes nacionalidades ovacionando su actuación, además de celebrar su fuerza y valentía con la que ha enfrentado un mundo lleno de competencia, de peligrosos tiburones de la industria y de grandes obstáculos para una artista femenina.

Karol G lució muy sensual en el escenario del Rose Bowl. (J. Emilio Flores/ para LA Times en español)

“Este es un trabajo muy especial, porque a mi me da muchas ganas de llorar todo el tiempo porque hace muchos, muchos años, yo estaba en mi casa viendo a muchos artistas que yo seguía demasiado y siempre me preguntaba cómo iba ser posible llegar a esto y yo sabía que la gente me decía que yo era una llorona y eso a mi no me importa, pero miren ustedes esto”, dijo llorando en el escenario frente a un estadio repleto de gente que no paraba de gritar sus nombre.

“Yo les voy a agradecer toda la vida por este momento que me dan a mi y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos y a todos los que vinieron a compartir conmigo esta noche y espero que la hayan pasado increíble porque yo la he pasado brutal, no me quiero ir”, dijo a sus fans en tono de agradecimiento y evidente felicidad.

La artista colombiana que ha dejado huella en la industria musical y que se ha convertido en todo un movimiento y que es capaz de inaugurar su “Bichota Season” a miles de millas de su lugar de origen, hoy por hoy es una de las estrellas latinas más importantes del mundo y con un poder de convocatoria que va más allá del mercado latino.

En esa primera noche de concierto, Karol G contó con la presencia de artistas que jamás pensó que serían sus amigos como Alicia Keys, Selena Gómez, Eiza González y muchos otros que pasaron desapercibidos entre la multitud, pero que estaban desde sus asientos aplaudiendo cada una de sus interpretaciones.

El colombiano Anderson Rozo y sus amiga Zuley Parra viajaron desde San José, California, hasta Pasadena porque no pudieron conceguir boletos para el concierto de Karol G en Santa Clara, CA.

(Tommy Calle)

Por supuesto, no pudieron faltar aquellos fans que no les importó viajar desde otras ciudades para aplaudirla y cantar junto a ella sus grandes hits. Anderson Rozo, colombiano, nacido en Acacias, Meta, tiene apenas año y medio viviendo en este país y es fan de Karol G desde que la vio nacer como artista en su país natal. Junto a su mejor amiga Zuley Parra, Anderson viajó desde San José, California, para ver a su estrella en concierto porque no consiguió boletos para poder verla en el show Karol G dio el pasado lunes 14 de agosto en el Levi’s Stadium de Santa Clara, CA. “Salimos a las 4 de la mañana para llegar a este concierto y nos gastamos $1200 en cada ‘tickete’, además de los vuelos, el hotel y la comida para un total de más de $3000 dólares y aquí estamos listos para disfrutar a lo grande”, dijo Rozo visiblemente emocionado y mostrando la bandera colombiana al lado de su gran amiga Zuley Parra.

Karol G, quien se ha convertido en una inspiración para muchas jovencitas que sueñan en grande y que hacen el esfuerzo por conseguir sus metas, nunca les deja de repetir que crean en ellas mismas. “Sigan su vida, crean en ustedes, que todo es posible, hagan las cosas bien, disfruten su trabajo y su talento”, repitió en esta oportunidad desde el escenario.

Un ejemplo de constancia son, por ejemplo, Gudelia y Soraya Aguilar, dos hermanas residentes de San Bernardino, CA, quienes estaban entre el público y son las creadoras de la línea de ropa “Karol G Concerts Outfits” o “Trajes para los conciertos de Karol G”. Ellas fueron el pasado jueves a Las Vegas para ver el inicio de la gira de la estrella colombiana. Manejaron 3 horas para disfrutar del concierto y pagaron $800 por cada boleto, más otros $1,000 entre hotel y comida. No contentas con desembolsar esa cantidad en la “Ciudad del Pecado”, decidieron gastar otros $1,200 por boleto para verla nuevamente en el Rose Bowl y así poder agradecerle lo bien que les fue en el negocio de vender su línea de ropa inspirada en la artista.

Gudelia y Soraya Aguilar, dos hermanas residentes de San Bernardino, CA, se hicieron famosas luego que Karol G publicara en sus historias de Instagram a las creadoras de la línea de ropa “Karol G Concerts Outfits”. Ellas fueron a verla a Las Vegas y el Rose Bowl para agradecerle la fortuna que las hizo ganar.

(Tommy Calle)

“Vinimos a verla otra vez porque tenemos una boutique y Karol G la vio en linea y la subió a sus historias de Instagram. Hoy aquí hay muchas mujeres vestidas con nuestros ‘outfits’ y por eso venimos a agradecerle. Hicimos muchísimo dinero. ¡Gracias Karol!”, dijo con emocioón Gudelia Aguilar, creadora del sitio shopggboutiquee.com

Una noche de ensueño

Con una enorme maquinaria y producida por Live Nation, la gira “Mañana Será Bonito Tour” llegó a Los Ángeles con dos fechas totalmente vendidas y justo cuando la ciudad se encontraba amenazada por la llegada del Huracán Hilary. Afortunadamente, la noche del viernes la temperatura era la ideal y el ambiente no podía estar mejor para celebrar a lo grande con “La Bichota”.

Desde que se anunció la primera fecha del concierto de Karol G en la ciudad, no entendimos por qué no se hizo en el SoFi Stadium. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que el Rose Bowl era el lugar perfecto para celebrar una noche de pelucas de color rosa y trajes del mismo tono que lucirían los fans de la cantante colombiana.

Hay que recordar que Karol G incluyól tema “Watati” en la banda sonora de la peícula Barbie junto a Aldo Ranks e impuso la moda de lucir cabellera rosa entre sus fans. Ese mismo tono de cabellos lo pudimos ver en todo el recinto. Niñas, mujeres adultas y hasta abuelitas vimos luciendo con orgullo sus cabellos rosados y ropa que combinaba a la perfección ¡Todo un estilo!

Karol G junto a asu 14 bailarinas encendieron el escenario del Rose Bowl. (J. Emilio Flores/Para LA Times en Español)

Luciendo un traje a cuerpo entero de transparencia y forrado en tela de color piel, muy al estilo de Jennifer López, así emergió al escenario la cantante colombiana y lo hizo al tono de “TQG”, el tema que la artista grabó junto a su compatriota Shakira, el cual, se presume, va dedicado a las ex parejas de las cantantes, Anuel AA y Gerard Piqué, respectivamente.

En medio del humo y la presencia de una muñeca inflable de color transparente en forma de sirena, la cantante arrancó suspiros y gritos desde que apareció junto a sus 14 bailarinas, 4 bailarines y su banda musical integrada por solamente mujeres.

“Besties”, “Mi Cama” y la balada urbana titulada el “El Barco” continuaron en el repertorio para poner a cantar a los fans que no dejaban de gritar que la aman.

“X Si Volvemos”, el tema que grabó junto a Romeo Santos también tuvo su momento especial, pues el público masculino se encargó de darle voz a las estrofas que interpreta el ex líder del Grupo Aventura.

Tras esa interpretación, la joven de Medellín recibió su primera gran ovación. Su rostro denotaba una enorme felicidad y con la llegada de su mega éxito “Tusa”, ya el público no quiso sentarse. Una plataforma de varios niveles se elevaron desde el escenario mientras Karol G y sus músicos desencadenaron todo tipo de reacción entre el público.

“Amargura”, de su nuevo álbum “Mañana será bonito” y que habla de un amor que hizo mucho daño, generó interpretaciones apasionadas de sus fans. A más de una vimos acompañándola a viva voz y con los ojos cerrados. ‘Esta canción no me la ponga borracha… hijo e put…”, dijo en medio de la pegajosa canción que hoy ocupa los primeros lugares de Spotify.

“Oki Doki”, “Una Noche en Medellín”, “Sejodioto”, “Bichota” y “El Makinon” también continuaron en el repertorio, el cual fue interpretando sobre el escenario que tenía un largo pasillo hasta casi la mitad del estadio.

Karol G vivió un carrusel de emociones en la primera noche de sus dos conciertos en el Rose Bowl. (Emilio Flores para LA Times en Español)

Su debut en el Rose Bowl la llevó a cantar por primera vez en vivo el tema “Qlona”, el cual acaba de lanzar hace unos días junto a Peso Pluma, pero en esta oportunidad el cantante de Guadalajara no pudo acompañarla. El otro estreno que cantó en vivo fue DISPO al lado de la joven cantante Young Miko, quien se había encargado de abrir el show horas antes.

Además de Young Miko, el cantante Bad Gyal y DJ Agudelo 888, se encargan de abrir los shows de Karol G en los diferentes escenarios.

Luego sentada en el largo pasillo, le dio rienda suelta a su sencillo “Carolina”. Lo hizo arrodillada en el piso y derrochando romanticismo y sensualidad.

“¡Qué maravilla pues!”, expresó en medio de los gritos. “¿Seguimos, seguimos?”, preguntó y la respuesta afirmativa fue inmediata y al unísono para darle cabida a su éxito “Gatúbela”, el tema que contó con una coreografía de mucha sensualidad y sexualidad entre sus bailarinas que se apoderaron del escenario.

Una pausa al sonido de ‘Tá OK’, el tema que Karol G grabó con Maluma y MC Kevin, le permitió a “La Bichota” cambiar su vestuario para luego ofrecer un momento de despecho al sonido de la música regional mexicana con la interpretación de “Gucci Los Paños” y el éxito indiscutible de las cantinas, “200 Copas”, los cuales contaron con el acompañamiento en el acordeón de la joven mexicana Irany, del dueto de hermanos Irany & David, que hace poco compartieron el escenario del YouTube Theater con Ángela Aguilar y que forma parte del sello disquero “Machin Records” de Pepe Aguilar.

El espectáculo de Karol G contó con una gran maquinaria de efectos especiales y escenografía de alto nivel. (J. Emilio Flores/para LA TImes en Español)

Luego salió sentada sobre una enorme roca blanca vestida con un traje dorado y una estrella del mismo tono en el cabello para cantar un tema que le había pedido alguien del público que no dejará de cantar, “Ocean”. “Este es un tema que ahora la gente se la dedica a su mamá, a su papá, a su novio, a su novia, a sus amigos, a sus hijos y yo se la dedico a ustedes porque me hacen sentir inmensamente especial”, dijo ante la aprobación del público.

“Cairo” y “Tus Gafitas” continuaron en el escenario. Y en un último cambio de vestuario que la trajo con una minifalda short de color rojo y blusa corta del mismo tono, la cantante paisa continuó con “Mientras Me Curo del Cora” y el mega éxito “MAMIII”.

Durante la interpretación de este tema que grabó junto a su amiga y colega Becky G, la cantante colombiana vivió uno de los momentos más emocionantes del show porque recibió una ovación de más de cinco minutos sin parar. Los gritos eran ensordecedores y ella no aguantó tanta emoción y se puso a llorar arrodillada en el escenario.

Karol G (J. Emilio Flores/para LA Times en Español)

Ahí fue cuando compartió la experiencia de haber vivido de niña cuando veía a los grandes artistas que seguía y que hoy lo estaba viviendo a plenitud como una gran estrella.

“Ahora me quedan dos, pero antes vamos a volver a cantar la estrofa y quiero que la canten conmigo a todo pulmón”, dijo antes de repetir el “Mami”.

“Mi Ex Tenía Razón”, que incluye en su último álbum y “Provenza / Provenza (Tiesto Remix)”, que es inspirada en un lugara de clubes nocturnos y discotecas de Medellín cerraron una noche mágica al sonido de los fuegos artificiales y los gritos de los miles de fans que vivieron una de las noches más “chimbas” de su vida.

El año pasado, el $trip Love Tour de Karol que llegó Crypto.com y al Honda Center en nuestra área se convirtió en la gira estadounidense más taquillera de una artista mujer latina en la historia al recaudar más de 69,9 millones de dólares en 33 conciertos en Norteamérica. Ahora con esta gira se espera superar la hazaña en estadios emblemáticos de los Estados Unidos.