Estas son todas las ‘casas embrujadas’ de Halloween Horror Nights, y esto es lo que podrás encontrar en ellas

A medida que el verano va extinguiéndose, crece el interés por las atracciones que tienen que ver con la siguiente festividad de alto vuelo: el Halloween. La que se realiza anualmente en los Estudios Universal de Hollywood sigue encontrándose a la cabecera debido a su nivel de producción y a su empleo constante de personajes célebres en los terrenos del miedo.

Nos referimos, por supuesto, a Halloween Horror Nights (HHN), que abre además sus puertas antes que sus competidores -lo hizo la semana pasada- y que estará disponible hasta el 31 de octubre en fechas selectas. Durante la velada inaugural a la que fuimos invitados, tuvimos la oportunidad de recorrer todas las ‘casas embrujadas’ -que son en realidad laberintos de gran nivel- para ofrecerles el recuento en orden descendente de preferencia que se encuentra a continuación.

Fuera de lo aquí descrito, el evento despliega, como siempre, varias ‘zonas de miedo’ con un tema específico, y además de incluir un paseo especial en el tranvía que toma como base una insurrección de insectos, ofrece una presentación novedosa de la compañía Blumhouse y un show acuático inspirado en la saga de “The Purge”.

UNIVERSAL MONSTERS: UNMASKED

El Fantasma de la Ópera hace acto de presencia. (J. Emilio Flores / Especial para Los Angeles Times en Español)

Este laberinto ‘de antología’ prosigue la estrategia de HHN para recuperar a personajes icónicos que han sido empleados en producciones cinematográficas de Universal. Ahora le toca el turno al Hombre Invisible, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Fantasma de la Ópera y el Jorobado de Notre Dame.

Como sucede con todas estas ‘casas embrujadas’ y con la necesidad de desplazarse por ellas sin detenerse (aunque nosotros lo hicimos en más de una ocasión), es imposible ver todo lo que se ofrece en un solo recorrido. En nuestro caso, no estamos seguros de haber visto directamente a un actor representando a Jekyll o a Hyde, lo que es una pena. Lo que nos llamó la atención fue ver por ahí a un hombre Lobo en plena cena; no nos desagradó la imagen (adoramos al Hombre Lobo), pero esta no parecía tener sentido en el contexto de lo que se presentaba.

Sí vimos, en cambio, una magnífica escena en la que el Fantasma aparece sentado ante el piano mientras luce una máscara que cubre su rostro desfigurado, y que se encuentra realzada por una escenografía que simula con eficacia la atmósfera presente en las catacumbas de la Ópera de París, al menos como éstas han sido presentadas en las películas del pasado.

Tampoco nos decepcionó lo que se ha hecho con el Jorobado (que aparece caracterizado por actores con prótesis en medio de momentos sangrientos) y con el Hombre Invisible (que, en cierto momento, aparece bailando ante nosotros, en bata y con vendas alrededor de una parte de la cabeza, pero adquiriendo ‘invisibilidad’ gracias a un ingenioso juego de iluminación y el uso de fluorescentes).

Más allá de lo sucedido con el personaje emanado de la mente de Robert Louis Stevenson y de la extraña presencia de algunos agentes externos, se trata de un laberinto espectacular, con una vibra muy propia de la vieja escuela, en el que se ha puesto un considerado cuidado en los decorados y las ambientaciones desde el inicio mismo, cuando somos invitados a recorrer las calles más peligrosas del París del pasado (porque, claro, el Fantasma y el Jorobado son franceses). Para coronar el pastel, la banda sonora fue compuesta por Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, que ha colaborado varias veces con el evento.

HOLIDAYZ IN HELL

“Holidayz in Hell”, otra de las ‘casas embrujadas’, durante una escena con Cupido. (J. Emilio Flores / Especial para Los Angeles Times en Español)

Debido a que la propuesta de HHN se basa esencialmente en los permisos que sus organizadores tienen para emplear directamente elementos procedentes de películas y series de televisión de amplia aceptación, quienes asisten a ellas suelen dejar un tanto de lado a los laberintos originales.

Esta suele ser una mala decisión, como lo demuestra ahora la reinvención de la ‘casa embrujada’ de 2019 que, emulando de algún modo las cintas antológicas independientes, pero sin referencia directa a ninguna de ellas, presenta escenas dedicadas a festejar -muy a su manera- las festividades que se practican en este país.

Se trata no solo de la atracción más convincente de este año en términos de terror, sino también de la más arriesgada y rebelde, como lo prueba el segmento dedicado a la Independencia de Estados Unidos, que se abre con un Tio Sam monstruoso que carga fuegos artificiales como si se tratara de bastones y que le da paso a un actor que representa a un adolescente que ha perdido las piernas y parte del rostro a causa de las denotaciones.

El Año Nuevo es recordado con un esqueleto que se encuentra metido en una copa gigante de champán; el Día de San Valentín es realzado con un Cupido que arrebata corazones -literalmente-; la Pascua llega de la mano de un conejo satánico que sale súbitamente de un huevo gigante, y el Día de Acción de Gracias -que ya se aproxima- viene servido en una mesa familiar con todos los comensales asesinados, muy a lo “Texas Chainsaw Massacre”, y coronado por un pavo gigante que se nos tira encima.

STRANGER THINGS 4

La popular serie de Netflix ha tenido presencia en HHN desde que empezó a transmitirse, y la edición de este año no es la excepción, ya que incluye un laberinto dedicado a reproducir del mejor modo posible lo que se pudo ver en la cuarta temporada del show, difundida entre mayo y julio de 2022.

De ese modo, se nos transporta al pueblo de Hawkins, sacudido por una serie de asesinatos de adolescentes que obligan a los protagonistas a enfrentarse al demonio Vecna. La entrada del mismo pueblo es a la vez zona de ingreso de una ‘casa encantada’ que no escatima gastos para colocarnos en medio de la historia y que se encuentra llena de escenas impactantes.

La mejor de todas es probablemente la que muestra a un sujeto que está siendo atormentado por los tentáculos de Vecna, aunque también hay una de una mujer flotando involuntariamente en el aire mientras se contorsiona. Y no falta, por supuesto, Eddie Munson, el metalero que era inicialmente acusado de los brutales crímenes y que se ganó rápidamente el cariño de la audiencia.

EVIL DEAD RISE

Una escena del laberinto dedicado a “Evil Dead Rise”. (Sarahi Apaez / Especial para Los Angeles Times en Español)

Seis meses después de su estreno en salas de cine, “Evil Dead Rise”, la segunda entrega del ‘reboot’ de la emblemática saga cinematográfica creada por Sam Raimi en los ‘80, tiene su propia ‘casa embrujada’, siguiendo la línea de unas HHN que se habían encargado ya de la franquicia al menos en dos ocasiones.

Si no has visto todavía la película y piensas hacerlo, te conviene que sea antes de meterte en esta ruidosa atracción, que reconstruye los momentos más llamativos y aterradores de la cinta de Lee Cronin y que cuenta con un nivel de elaboración absolutamente impresionante en lo que respecta a la imitación de los ‘sets’ empleados durante el rodaje.

En el plano del susto inmediato, lo más logrado es la imagen de la mujer que surge de una tina de baño; pero, en realidad, todos los ambientes se encuentran reconstruidos con un nivel de detalle que supera el simple paso apurado del asistente, como lo pudimos notar durante el día de prensa adelantado que nos permitió detenernos con calma en cada sección de la misma atracción.

Esto funciona tanto para la habitación del adolescente Danny en la que termina revelándose la influencia malévola del Libro de los Muertos, como para la cocina en la que somos asediados por una Bridget -la hija de la protagonista- en plan ‘deadite’.

Los escenarios más grandes se ven obviamente reducidos, pero es todavía impresionante lo que se ha hecho con el lobby que tiene al lado los elevadores y que nos conduce irremediablemente hasta el Marauder, la variación de varias cabezas de los ‘deadites’ que se convirtió en el punto fuerte del reciente film.

MONSTRUOS: THE MONSTERS OF LATIN AMERICA

El Silbón, en representación de Halloween Horror Nights. (J. Emilio Flores / Especial para Los Angeles Times en Español)

Tras varios coqueteos con la comunidad latina que se han plasmado incluso en la implementación de dos laberintos individuales (dedicados a La Llorona y a El Cucuy), HHN estrena uno que reúne a tres figuras procedentes del folklore de nuestras tierras: Tlahuelpuchi, La Lechuza y El Silbón. El balance de lo que se ve al interior es positivo, aunque se siente demasiado breve y puede ser mejorado.

El acceso a la atracción, que simula ser un cementerio, nos presenta a un narrador del Más Allá que se convierte de algún modo en el hilo conductor de una experiencia que, más allá de sus sustos mayores, cuenta con afiches de estilo antiguo y de impecable diseño que reproducen a su manera el modo en que lucirán los personajes antes de que nos enfrentemos a ellos.

Para ser sinceros, no tuvimos la oportunidad de apreciar claramente a Tlahuelpuchi, una bruja vampírica de raíces indígenas que lucía más bien como un buitre y que confundimos en cierto momento con La Lechuza, representada de modo majestuoso por un ‘animatronic’ de lo más realista.

Pero el que se lleva las palmas es El Silbón, procedente de Colombia y Venezuela, que aparece en diferentes encarnaciones -tanto con actores disfrazados como a través de una de esas cabezas gigantes que son características de HHN- y al que se le ha dado una gran ambientación.

El único problema es que la escena cumbre en la que asesina a los parroquianos de un bar ocurre específicamente en una pulquería, es decir, una clase de establecimiento que existe solo en México. Más atención a estos detalles para la próxima, por favor.

CHUCKY: ULTIMATE KILL COUNT

Un recorrido por el laberinto “Chucky: Ultimate Kill Count”. (J. Emilio Flores / Especial para Los Angeles Times en Español)

Es siempre grato encontrarse al ‘Muñeco Diabólico’ en las HHN, sobre todo porque su tono juguetón y a la vez letal se presta perfectamente para ofrecer atracciones que sean más coloridas y vistosas que las demás, sin perder por ello su carácter aterrador.

De hecho, el laberinto de este año se inicia con la visita a una casa de juguetes llena de cajas que contienen a la popular figura, y de las que sale de pronto nuestro amigo, con gesto poco amable y blandiendo un cuchillo. Desde el inicio, queda claro que el aludido estará contando el número de muertes que acumulará durante el recorrido.

Para demostrar que esto no es cosa de niños, el paseo nos lleva a tropezarnos con una mujer cuya cabeza se encuentra separada del tronco, un jovencito con audífonos que ha sido presa del personaje creado por Don Mancini y otras escenas igualmente encantadoras que involucran a toda clase de víctimas.

Hay cierto momento que tiene que ver con uno de esos bosques brumosos que abundan en las HHN y que se han vuelto bastante repetitivos; pero, en contraparte, se nos brinda una recreación hilarante en la que un actor desesperado abre una puerta y cae al suelo mientras Chucky, que está trepado en su cabeza, lo acuchilla sin piedad.

THE LAST OF US

El video juego de “The Last of Us” tiene ya su ‘casa embrujada’. (J. Emilio Flores / Especial para Los Angeles Times en Español)

Más que estar inspirado en la celebrada serie televisiva que se transmite por HBO y que se encuentra protagonizada por el chileno Pedro Pascal, esta atracción toma como referencia el popular video juego creado por la compañía Naughty Dog.

Por ese lado, trata de reproducir las diferentes instancias del juego y contiene una clara tendencia narrativa, mientras muestra a los protagonistas Joel y Ellie -representados tanto por actores como por muñecos- en su esforzada lucha contra los ‘clickers’ -una suerte de zombis surgidos de una infección micótica-.

Para ser sinceros, no estamos familiarizados con el juego y sólo hemos visto un episodio de la serie -ya casi dormidos-, lo que tiene que haber perjudicado el disfrute de una atracción que, de todos, despertó en nosotros cierto interés, debido sobre todo a la apariencia aterradora de las criaturas antagónicas.

THE EXORCIST: BELIEVER

La nueva entrega de “The Exorcist” se plasma igualmente en el evento. (J. Emilio Flores / Especial para Los Angeles Times en Español)

Este laberinto se inspira directamente en la película del mismo nombre que se estrenará recién el 6 de octubre, por lo que resulta difícil juzgarlo en el sentido de que no hay una producción completa con la que compararlo.

Como no los contó recientemente John Murdy, el director creativo de HHN, lo que se planteó aquí fue reproducir lo que se aprecia en el trailer que se ha difundido desde hace varios meses, lo que quiere decir que, a diferencia del laberinto de “Evil Dead Rise”, este no tiene ‘spoilers’ de la cinta cuya trama se centra en dos niñas que desaparecen en un bosque y que, al ser encontradas, empiezan a dar muestras cada vez más claras de que las cosas con ellas no van muy bien.

Pese a que esto limita seriamente las posibilidades narrativas de la ‘casa embrujada’, lo que se ve cuenta con elementos visuales destacables, como la presencia de unos demonios con cuernos enormes (lo que constituiría una novedad en la saga), una mujer que aparece colgada de un techo y, por supuesto, numerosas intervenciones de las pequeñas en distintas etapas de la posesión.