Una celebración con el toque latino y el colorido de la flor de Cempasúchil brillan en Disneyland

Jorge Sotelo tiene 27 años trabajando para la compañía Disney como chef de repostería en el Grand Californian Hotel & Spa. Su camino ha sido exitoso y reconocido como líder del departamento de pastelería y su labor es crear y elaborar postres para los restaurantes Storytellers Café, Napa Rose y Veranda, además del Carthay Circle que se ubica en el interior del parque de atracciones Disney California Adventure.

Su vida no siempre estuvo atada a la cocina y los pasteles. Su sueño era convertirse en jugador de fútbol profesional en México, de hecho ingresó a las reservas del Atlas, el club de fútbol profesional con sede en Guadalajara, Jalisco. Pero el destino de Sotelo no estaba en las canchas, ni detrás de la pelota o los grandes estadios mexicanos o internacionales. La vida sabía que el gol más importante de su vida lo terminaría anotando del otro lado de la frontera y en terreno laboral que jamás se imaginó.

Cuenta el chefs que la necesidad hizo que dejara todo en 1985 para ir en busca su verdadero camino y pasión en los Estados Unidos. A la edad de 18 años dejó su natal Ocotlán, Jalisco, y a sus padres para aventurarse en este país como inmigrante. Llegó con una mochila llena de sueños y de esperanza. Lo soltero y su primera oportunidad de trabajo la consiguió como lavaplatos en la cocina de un hotel, que para ese entonces se llamaba Pan Pacific, donde hacía su labor con todas las ganas del mundo y complejo alguno que venía de anotar goles en la reserva de un equipo de renombre en su país.

Jorge Sotelo, Chef ejecutivo de repostería de Disneyland Resort, posa bajo las luces especiales que le dan vida a la instalación de dulce del Grand Californian Hotel & Spa, inspirada en la cinta de Disney/Pixar “Coco” en el marco de las celebraciones de “El Día de los Muertos”. (Tommy Calle)

Un día uno de sus compañeros se reportó enfermo y el chef repostero del hotel, de nacionalidad francesa, le pidió a Sotelo que lo ayudara en las labores del día. A pesar de no hablar inglés, Sotelo se defendió como pudo y “sacó la chamba” sin imaginarse que ese domingo bendito comenzaría a cambiar su vida, pues su labor de lavaplatos cambió para darle paso a su etapa como ayudante del chef Didier en el departamenteo de repostería.

Un año después de ese inolvidable domingo, Disneyland compró el hotel y Sotelo pasó a formar parte del personal de la compañía. En ese hotel conoció, precisamente, a Lupita, quien luego de cortejarla logró convertirla en su esposa, en la madre de sus tres hijos y en el apoyo incondicional de sus sueños. “Es una gran mujer y fue la primera que me apoyó en todo este camino”, le dijo Sotelo a Los Angeles Times en Español.

Como parte del equipo de reportería, Sotelo sintió la necesidad de superarse y aprender de manera profesional el oficio. “Al año que Disney compró el hotel yo me dije ‘tengo que aprender repostería’ porque nunca lo había estudiado. Había agarrado un curso aquí y allá. Y como a los tres meses de empezar (para Disney) miré una revista que siempre compraba, que era de unos franceses de Chicago que tienen una escuela muy prestigiosa, pero costaba mucho dinero”, recordó Sotelo.

Apenas tenía tres meses como empleado del hotel, pero Sotelo no quería defraudar a nadie y menos a él mismo, así que tomó la iniciativa de consultarlo con su esposa para que lo apoyara en su decisión de ir a tomar ese curso en la ciudad de Chicago. “Le dije voy a usar el dinero de la tarjeta de crédito porque quiero ir a esta escuela, porque yo siento que la compañía Disney necesita a alguien de nombre”, recordó Sotelo.

Instalación de azúcar inspirada en la película de Disney/Pixar “Coco” en conmemoración a las celebraciones por el “Día de los Muertos”. (Tommy Calle)

Armado de valentía, Sotelo habló con el chef del hotel y le solicitó permiso de una semana para viajar a Chicago, pero el chef le preguntó la razón del viaje y él le mostró sus deseos de aprender repostería. Con apenas tres meses en la compañía, Sotelo sabía que no tenía derecho a vacaciones, pero solamente necesitaba una semana para hacer el viaje. “Así que le enseñé la revista y la escuela donde quería ir y me dijo ‘me gusta que pienses así’. Mientras estaba en esa reunión, mi esposa estaba pendiente porque me había dicho que me podían despedir, pero yo le dije ‘que el que no arriesga no gana’”, compartió.

El chef se llevó la revista y a los dos días se acercó a Sotelo para decirle que el gerente general del hotel quería hablar con él. “Y cuando me avisó, yo dije ‘ya valió’. Seguro que me tienen mi cheque de liquidación”, recordó.

Sotelo jamás lo había visto, no se conocían y al llegar a su oficina, el gerente le mencionó que estaba enterado de lo que había solicitado, pero que necesitaba saber exactamente cuáles eran sus razones del viaje, a lo que Sotelo le explicó. “Yo quiero que ustedes tengan a alguien mejor, quiero aprender”, le dijo.

“Ellos cambiaron mi vida y como hacen magia con los huéspedes del hotel, ellos hicieron magia en mi vida y mi familia” — Jorge Sotelo/Chef mexicano de Disneyland Resort

Cuando terminó de explicarle, el gerente le preguntó si tenía dinero para ir. “Pero le dije que utilizaría mi tarjeta de crédito y en eso saca de su escritorio un sobre y me dice ‘Jorge la escuela está pagada, este es hotel en donde te vas a quedar, Disney te va a pagar todos los viáticos y esperamos que aprendas mucho’”, recordó Sotelo esas palabras con la voz entrecortada y secándose las lágrimas que bajaban por sus mejillas.

Han pasado casi 27 años de ese inolvidable día, pero Sotelo recuerda cada una de esas palabras como si fuera ayer. Todavía le afecta recordarlas. “Ellos cambiaron mi vida y como hacen magia con los huéspedes del hotel, ellos hicieron magia en mi vida y mi familia”, agregó visiblemente emocionado.

El curso en Chicago se extendió por dos semanas y fue muy intenso, pero Sotelo regresó emocionado porque había aprendido mucho, el esfuerzo valió la pena. “Y después me mandaron también a Las Vegas, a Washington, a México. Fue una bendición muy grande”, nos dijo.

La instalación se realizó durante un mes y se utilizaron 16 horas días para su elaboración en materiales hechos de azucar y otros insumos que fueron coloreadas con pistolas de aire y más. (Tommy Calle)

“El día que nos acompañó a México, fue a un programa de televisión en vivo. Recuerdo que en la aduana del aeropuerto no nos dejaron pasar varios de los ingredientes que se necesitaban y durante la transmisión, utilizamos algunos insumos parecidos, pero no estaban saliendo como debería ser. Imaginate estábamos en vivo y Jorge estaba muy nervioso porque no le estaba saliendo la receta frente a las cámaras, pero de pronto dijo; ‘Y gracias a la magia de Disney, aquí tenemos el resultado final’ poniendo encima de la mesa el resultado final ante el asombro de los presentes y los televidentes. En ese momento supe que Jorge había nacido para esto”, nos dijo Norma Pérez, representante de Disney, quien fue la encargada de llevar a Sotelo en ese tour promocional que hizo la compañía por México.

Como pregunta siempre su hermano, el reconocido locutor radial Eddie “El Piolín” Sotelo, a la audiencia que lo sigue a diario “¿A qué venimos?”... “A triunfar”, nos respondió Jorge Sotelo , quien nunca se le ha olvidado eso. “Porque fue una bendición muy grande y estoy muy agradecido. Siempre me he agarrado de la mano de Dios y mis papás, que en paz descansen, los perdí hace dos años, ellos siempre se sintieron muy orgullosos de mí”, dijo con mirada de nostalgia.

Hoy Jasmine (30 años), Eddie (28 años) y George (20 años), hijos del afortunado chef, sienten el mismo orgullo que sentían sus abuelos hacia su padre Jorge. “Y eso es algo muy bonito de que lo que un día sembré, ahora ellos lo puedan cosechar”, dijo Sotelo, quien hoy es el chef ejecutivo del departamento de pastelería del Grand Californian Hotel & Spa y un orgullo de la comunidad mexicana.