‘The Nun 2’ ahuyenta a la cinta ‘A Haunting in Venice’ mientras comienza su espeluznante temporada en taquilla

Warner Bros.’ “The Nun II” se mantuvo en el primer lugar este fin de semana, mientras que “A Haunting in Venice” de Disney y 20th Century Studios ocupó el segundo lugar, señalando la llegada de una temporada espeluznante a la taquilla nacional.

“The Nun II” recaudó 14,7 millones de dólares en su segundo estreno para un acumulado norteamericano de 56,5 millones de dólares, mientras que “A Haunting in Venice” abrió con 14,5 millones de dólares, según estimaciones de la firma de medición Comscore.

La tercera entrega de la serie de adaptaciones de Agatha Christie del actor y director Kenneth Branagh igualó las proyecciones iniciales de taquilla que oscilaban entre 13 y 15 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

“A Haunting in Venice” se ubicó entre sus predecesoras, “Murder on the Orient Express,” que impulsó la franquicia con 28,7 millones de dólares en noviembre de 2017 y “Death on the Nile”, que debutó con 12,9 millones de dólares en febrero de 2022.

A nivel internacional, el misterio se lanzó con 22,7 millones de dólares para un total mundial de 37,2 millones de dólares, según estimaciones de los estudios.

Completando los cinco primeros lugares de la taquilla nacional este fin de semana estuvieron “The Equalizer 3” de Sony Pictures, que recaudó 7,2 millones de dólares en su tercera película para una recaudación norteamericana de 73,7 millones de dólares; “My Big Fat Greek Wedding 3” de Focus Features, que recaudó 4,7 millones de dólares en su segunda emisión para un acumulado norteamericano de 18,6 millones de dólares; y “Barbie”, de Warner Bros. que sumó 4 millones de dólares en su novena salida para un total norteamericano de 626,1 millones de dólares

Dirigida por Branagh, “A Haunting in Venice” ve al cineasta retomar su papel del detective bigotudo Hercule Poirot, de nuevo en el caso después de que una escalofriante sesión se vuelve mortal en un palacio veneciano. El reparto también incluye a Jamie Dornan, Kyle Allen, Camille Cottin, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio y Michelle Yeoh.

La película PG-13, basada en la novela de Christie de 1969 “Hallowe’en Party”, recibió una sólida puntuación del 79% en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes y una calificación B del público encuestado por CinemaScore.

“El Poirot de Branagh... ya ha dejado al descubierto sus propias cicatrices físicas y psicológicas en esta serie”, escribe el crítico de cine del Times Justin Chang.

“Por primera vez, sin embargo, su historia de fondo no parece inventada para causar efecto. En cambio, resuena sutilmente con un caso cuyas ricas dimensiones humanas (sueños postergados, traumas inquebrantables, padres e hijos afligidos) suenan como un eco sombrío del mundo más allá. “La novela policíaca. A pesar de todas las tonterías sobrenaturales chirriantes y derivadas que se muestran, los fantasmas que acechan en esta película resultan ser demasiado persuasivamente reales”.

La próxima semana se estrenará “Expend4bles” de Lionsgate, protagonizada por Jason Statham, Megan Fox, 50 Cent y Sylvester Stallone.

