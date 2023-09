Estas son las propuestas en español del festival Latinx & Hispanic Cinema en Los Ángeles

Show more sharing options

La edición 2023 del evento de NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) que se encuentra dedicado al talento latino de los Estados Unidos, y que se presenta bajo el nombre de Latinx & Hispanic Cinema, tendrá lugar el 22 y el 23 de septiembre en el Teatro Linwood Dunn (1313 Vine St., Los Ángeles, CA 90028).

Compuesta íntegramente por cortometrajes independientes que recorren diferentes géneros y que se encuentran divididos en secciones temáticas, la muestra de este año ofrece un apartado completo dedicado a propuestas procedentes de la ciudad brasileña de Sao Paulo, pero incluye también producciones de México, Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Puedes encontrar detalles en este enlace, y adquirir también ahí los boletos.

Pese a que el asunto de la inmigracion indocumentada se ha tratado ya de manera incansable en la pantalla grande y en la chica, “Above the Desert with No Name” (Estados Unidos) encuentra un giro novedoso al empezar como la típica historia de una madre que cruza con sus hijos el peligroso desierto y que se expone con ellos a toda clase de situaciones complicadas.

Sin embargo, poco a poco, va adquiriendo rasgos fantásticos al adoptar la perspectiva de la hija de la mujer, una niña de 12 años que entra en contacto con fuerzas espirituales que la ayudan a enfrentar la complicada situación en la que se encuentra su familia no solo durante el traslado desde su país de origen, sino también tras su llegada a Los Ángeles, más específicamente, a uno de los edificios de apartamentos indistinguibles que tanto se ven en nuestra ciudad.

El corto de Sonia Sebastian decide no inclinarse hacia un solo lado al mostrar que los peligros, provenientes normalmente de hombres con cierto poder, provienen tanto del lado latino como del anglosajón; y aunque la falta de presupuesto se percibe en los momentos que requieren de efectos especiales, la sensación final nos aleja saludablemente del tremendismo que podría haberse esperado.

Por el mismo lado de la fantasía, encontramos a “Balam” (México), un trabajo de dibujos animados enfocado en la audiencia de menor edad que rescata el valor de la civilización maya en los terrenos de la astronomía mientras narra las aventuras de una niña de nuestros tiempos que accede por accidente a una suerte de portal que la pone en contacto con sus antepasados.

Una escena de “Perseguidos” (“Followers”), que se inscribe en los terrenos del terror. (NFMLA)

Realizada con un estilo de animación absolutamente efectivo, y marcada por unos colores particularmente vibrantes, la obra rescata también el uso del maya a través de una de sus vertientes, hablada por el personaje de un jaguar que se convierte en aliado de una pequeña que, inicialmente, sólo quiere quedarse pegada a su celular mientras realiza una excursión a la selva yucateca al lado de su padre.

También por el lado del fantástico, pero asumiendo la ruta del terror, hallamos a “Perseguidos” / “Followers” (Argentina), un trabajo de excelente factura visual y con un adecuado manejo de la atmósfera que nos pone cara a cara con un joven atormentado por demonios internos y con su preocupada terapista.

La existencia de una suma considerable de dinero y la intervención de una entidad siniestra que afecta la conducta de todos los involucrados le dan forma a un relato que no termina de cuajar del todo debido a su brevedad, pero que augura un futuro prometedor para su director Felipe Martínez Carbonell en los terrenos del miedo.

Por el lado menos profundo, pero marcado todavía por una fuerte impronta artística y por ciertos elementos surrealistas, tenemos a “Angélica” (EE.UU.), un corto que empieza en inglés pero que se desliza de pronto hacia nuestro idioma mientras nos presenta a una joven profesional, casada y con hijos, que, durante un viaje de Uber supuestamente rutinario, descubre la posibilidad de encontrar nuevos horizontes para una vida que no le ofrece demasiadas satisfacciones.

A bordo del vehículo, al que se sube en plena urbe angelina, la mujer empieza a conectarse cada vez más con el chofer, quien procede del mismo lugar que ella, el estado de Obregon, pero que tiene una perspectiva mucho más relajada de las cosas, basada aparentemente en su estancia mucho menos prolongada en los Estados Unidos.

Por el lado más crudo y realista se encuentra “Cuanacaquilitl” / “Dandelion” (México), un título dirigido por Lorena R. Valencia cuyo nombre proviene de la palabra en náhuatl que describe a una planta originaria de ciertas regiones del país vecino. La historia se desarrolla en el estado de Hidalgo, donde descubrimos a una adolescente de bajos recursos que intenta librarse de un embarazo no deseado recurriendo a métodos que pueden ser sumamente peligrosos.

La muchacha vive con un hombre mucho mayor que ella, luego de haber sido abandonada por su madre, lo que constituye sin duda un comentario directo sobre las situaciones de explotación que atraviesan algunas menores en la región. Lo único que la ayuda a no perder las esperanzas es la estrecha relación que tiene con una vecina de su edad que ha atravesado por situaciones igualmente desafortunadas.

Encabezado por las excelentes actuaciones de sus protagonistas, “Cuanacaquilitl” sobresale además del conjunto aquí descrito por ser un cortometraje de enorme vuelo visual, lo que permite sacarle brillo a las locaciones naturales y a unos encuadres que retratan tanto la amplitud desoladora de la Naturaleza como las emociones más íntimas de los personajes presentados.

También apunta hacia ese lado “Piedra Dura” (Bolivia), que alude a otra clase de abuso al trasladarnos a un pueblo del Altiplano donde el sacerdote de la iglesia evangélica en plaza no es necesariamente el hombre devoto e impecable que finge ser y que todos admiran.

Esto incluye al joven monaguillo que labora en el mismo recinto y que, tras ser descubierto por el cura en menesteres supuestamente prohibidos, es convocado por su superior para participar en un acto de confesión cuyo tono va cambiando progresivamente.

Pese a que la historia no ofrece nada realmente novedoso, el hecho de desarrollarse en un lugar como el que se emplea y de mostrar a diferentes personajes sin perder de vista a sus protagonistas le brinda características muy particulares que son aprovechadas además por la esmerada puesta en escena del director Rommel Villa.