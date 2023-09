Luis Miguel, Alejandro Fernández y Los Fabulosos Cadillacs, la combinación perfecta para el fin de semana

Show more sharing options

Las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana reúnen una serie de eventos con artistas de diferentes géneros y nacionalidades para festejar en grande nuestras raíces.

Esta semana la música de Luis Miguel llegará a tres escenarios de nuestra área, mientras que Alejandro Fernández, Adriel Favela, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y muchos también más harán vibrar a sus fanáticos de esta ciudad con conciertos en las arenas más populares de Los Angeles, Anaheim y Ontario y en la tarima al aire libre del Hollywood Bowl.

También habrá un tributo a Selena Quintanilla en el Ford con la exhibición de la película que protagonizó Jennifer Lóopez y un homenaje a cargo de la banda Seleando y mucho más.

No se olvide que esta lista de eventos se irá actualizando, así que puedes visitarla cada semana para enterarte de los últimos eventos y presentaciones en nuestra ciudad.

Luis Miguel en concierto

Luego de dar ‘El Grito’ en Las Vegas la semana pasada y tras recorrer Argentina y Chile con multitudinarios conciertos, Luis Miguel llega a nuestra área con sus esperadas presentaciones en las arenas de Anaheim, Ontario y Los Ángeles. El ‘Sol de México’ pisa territorio californiano con una nueva imagen y con las ganas de demostrar a su público de este lado del mundo que sigue siendo la gran estrella de la música latinoamericana de siempre. Junto al Mariachi y su banda, Luismi interpretará sus mejores éxitos y celebrará con su público el Mes de la Herencia Hispana.

Luis Miguel se presenta esta semana en Ontario, Anaheim y Los Ángeles. (Manuel Diaz/ASSOCIATED PRESS)

Anaheim

Cuándo: 20 de septiembre, 8 pm.

Dónde: Honda Center 2695 E Katella Ave, Anaheim, CA 92806

Admisión: Desde $239

Boletos: Aquí

Los Ángeles

Cuándo: 24 de septiembre, 8 pm.

Dónde: Kia Forum 3900 W Manchester Blvd., Inglewood, CA 90305

Admisión: Desde $220

Boletos: Aquí

Ontario

Cuándo: 27 de septiembre, 8 pm.

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Admisión: Desde $325

Boletos: Aquí

Alejandro Fernández y Álex Fernández en concierto

El ícono de la música mexicana, Alejandro Fernández, regresa a nuestro territorio con su esperado espectáculo Amor y Patria 2023 tras revolucionar Las Vegas y Anaheim. Con su nuevo show, Alejandro compartirá el escenario con su hijo Álex, quien lo sigue acompañando en la mayoría de las ciudades que visita el tour. Ellos cantarán por su lado, pero también compartirán duetos como un día lo hizo Chente junto al Potrillo.

Alejandro trae nuevamente su tour “Amor y Patria” a muestra área. (Bernardo Garcia/ Honda Center/Livenation)

Cuándo: 22 de septiembre, 8 pm.

Dónde: Kia Forum 3900 W Manchester Blvd., Inglewood, CA 90305

Admisión: Desde $29.50

Boletos: Aquí

Noche de cumbia y tributo

La banda Sonora de Los Ángeles estará rindiendo un tributo bailable a las legendarias agrupaciones de cumbia Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita. El espectáculo es para mayores de 21 años y hará un recorrido musical por los grandes éxitos de este par de grupos que han puesto a bailar cumbia al mundo entero.

Cuándo: 22 de septiembre, 8:30 pm.

Dónde: La Boom 6611 S. Alameda St, Los Angeles , CA, 90001

Admisión: $25

Boletos: Aquí

Adriel Favela en concierto

El recién nominado al Latin Grammy Adriel Favela llega al escenario luego de poner a vibrar al público mexicano durante el show de apertura de la Gran Final de la Copa Oro junto a Chiquis. Ahora el cantante de música regional mexicana se presentará en concierto con sus nuevos temas para poner a bailar a sus seguidores de Anaheim y compartirá la tarima con Banda La Unica del Rancho.

Adriel Favela, actuó en la ceremonia inaugural de la Final de la Copa Oro del SoFi Stadium junto a Chiquis y ahora llega en concierto. (SoFi Stadium )

Cuándo: 22 de septiembre, 8 pm.

Dónde: Xalos Event Center 480 N Glassell St, Anaheim, CA, 92806

Admisión: $50

Boletos: Aquí

Tributo a Selena en la pantalla y el escenario del Ford

Se trata de un evento producido por The Ford en colaboración con Street Food Cinema, donde la audiencia podrá disfrutar de la película “Selena” que protagonizó la actriz y cantante Jennifer López. Pero eso no es todo, ya que usted podrá celebrar el Mes de la Herencia Hispana en una una noche donde también habrá actuaciones musicales inspiradas en la desaparecida estrella Selena Quintanilla con la participación de Selenamos, la banda angelina que le rinde tributo a la reina del Tex-Mex.

El Ford rendirá tributo a “Selena” con la exhibición de la película que protagonizó Jennifer López y la actuación del grupo Seleneando. (Warner Bros.)

Selenamos es la banda conocida en los locales más famosos de Los Ángeles y con su propuesta demuestran que “lo imposible siempre es posible” al revivir la música de Selena de una manera fresca y nueva.

Cuándo: 23 de septiembre, 8p.m.

Dónde: The Ford 2580 Cahuenga Blvd E, Los Angeles, CA 90068

Admisión: Desde $35

Boletos: Aquí

Alexis y Fido en vivo

El reggaetón de uno de los dúos fundadores del movimiento llega a Los Ángeles para hacer vibrar a sus fanáticas. Con sus éxitos “Mala conducta”, “5 letras”, “Santa de mi devoción” y “Eso ehh”, este par de puertorriqueños están dispuestos a romper esquemas.

Cuándo: 23 de septiembre, 8 pm.

Dónde: Giggles 215 N. Brand Blvd. Glendale CA 91203

Admisión: $50

Boletos: Aquí

Celebrando la samba con Viver Brasil

Regresa “Celebrating Samba”, un espectáculo de Vvier Brasil que te lleva a un viaje cultural hasta la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, donde te encontrarás con electrizantes danzas y música afro brasileñas que te darán una sacudida musical repleta de un alegre colorido y ritmos trepidantes. El espectáculo de este año presentará las ORIXAS reales del agua y la selva, samba alegre, Motumbaxé del Carnaval de Bahía y una experiencia de danza interactiva para la audiencia.

Cuándo: 24 de septiembre, 10:30 am.

Dónde: The Ford 2580 Cahuenga Blvd E, Los Ángeles, CA 90068

Admisión: $10

Boletos: Aquí

Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes juntos en concierto

La fusión de ska, reggae, rock, rap y salsa de Los Fabulosos Cadillacs los convirtió en estrellas en Argentina, y ahora traen su gira “El León del Ritmo” al escenario al aire libre del Hollywood Bowl. La banda argentina llega para celebrar el próximo 24 de septiembre el 30 aniversario de su gran éxito “Matador”. Pero no llegan solos, porque la legendaria agrupación argentina Los Auténticos Decadentes también viene para poner de cabeza el legendario escenario hollywoodense con sus estilo muy abierto que abarca el ska, la cumbia, el reggae, el bolero y mucho más. Un evento para hacer del domingo una tarde explosiva.

Los Fabulosos Cadillacs llegan al Bowl junto a Los Auténticos Decadentes.

(Edward Sifuentes)

Cuándo: 24 de septiembre, 7 pm.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068

Admisión: Desde $20

Boletos: Aquí

Más eventos familiares

Festival de Cine Latino NFMLA InFocus

NewFilmmakers Los Ángeles (NFMLA) y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan el festival anual de cine NFMLA InFocus: programa de cine latino e hispano. La programación de InFocus: Latinx & Hispanic Cinema consta de cuatro programas de cortometrajes de destacadas películas independientes de nuevos talentos que abarcan una diversidad de géneros, enfoques narrativos e historias, los cuales son contados por cineastas emergentes de Brasil, República Dominicana, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, España, Venezuela y Estados Unidos. El programa incluye varias actividades con sesiones de preguntas y respuestas comenzando desde la 1p.m. hasta las 10:30p.m.

Cuándo: 22-23 de septiembre, cuatro sesiones de 2 horas y media cada una.

Dónde: The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - Pickford Center Linwood Dunn Theater 1313 Vine St Los Ángeles, CA 90028

Admisión: $10-$30

Boletos: Aquí

Aladdin con talento latino

Aladdin, el exitoso musical inspirado en la película animada ganadora del Premio de la Academia y se estrenó en Broadway en el New Amsterdam Theatre en marzo del 2014, está de gira por Estados Unidos y ahora regresa a petición al escenario del Pantages por dos semanas nada más. Con nueve producciones en lugares como Tokio, Madrid y México, este musical cuenta con la participación de la actriz y cantante mexicana Sonia Monroy, quien hasta hace poco actuaba en la versión en español que se presenta en el país vecino. Esta semana pudimos conversar con ella y si quieres conocer más de su trayectoria aquí te lo contamos. La puesta en escena “Aladdin” ha recibido a más de 16 millones de personas en todo el mundo y ahora el público de Los Ángeles tendrá la oportunidad de poder disfrutarla.

Marcus M. Martin (centro) le da vida al genio de la lámpara en este musical cargado de comedia, romance y baile. (Deen van Meer)