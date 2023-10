Desde las alturas, Gloria Trevi abrió sus alas para anunciar ‘Mi Soundtrack World Tour’, la gira que llevará a sus fans un mar de emociones

Llegando a bordo de un helicoptero, Gloria Trevi anunció en Los Ángeles su próxima gira “Mi Soundtrack World Tour” con más de 30 fechas en Estados Unidos durante su etapa inicial y comenzando en enero de 2024 en la ciudad de Hidalgo, Texas con paradas en las ciudades más importantes del país, incluidas las californianas de Anaheim, San José, Palm Desert, Sacramento, Fresno, San Diego, Highland, Ontario y Los Ángeles, donde aterrizará en la Crypto.com Arena el 14 de septiembre del próximo año.

El anuncio se hizo precisamente este miércoles frente al Crypto.com Arena, en un pequeño escenario que fue instalado en el área de Peacock Place del LA Live, donde la cantante de éxitos como “Todos me miran” y “Vestida de azúcar” llegó para compartir con un reducido y afortunado grupo de fanáticos que se dieron cita para ver a su estrella y ser testigos de los detalles de esta nueva gira de la cantante mexicana tras el éxito del tour “Isla Divina”.

Sobrevolando la zona en un helicóptero, Gloria Trevi había comenzado la interacción con su público a través de un “en vivo” desde su cuenta de Instagram, mientras sus fans la esperaban en tierra con sus celulares en mano para no perderse ningún detalle de su llegada.

Luego de esperar por varios minutos y de seguir el recorrido de manera virtual, la aeronave se divisó en lo alto del LA Live y los aplausos y ovaciones no se hicieron esperar. A los pocos minutos, el helicóptero aterrizó en un área aledaña ante la expectativa de los fans y los medios convocados a la cita.

La cantante mexicana complació con dos temas en el escenario antes de compartir los detalles de su nueva gira ‘Mi Soundtrack World Tour” que inicia el 24 de enero en Hidalgo, Texas. (Luis Reynoso/Nevarez)

Entre la decenas de fanáticos presentes que vestían playeras negras con la foto de Gloria Trevi y la inscripción 2024, se encontraba Monserrat Alcántara, quien es una de las representantes de un grupo nacional de miles de fans llamado “Tribu USA” que a largo de la carrera de La Trevi han viajado a diferentes partes del mundo para apoyar a su estrella en “las buenas y en las malas” desde los años 80. “Nosotras tenemos un grupo local que se llama ‘Ángeles Atrevidos’ con nuestra fundadora Maru Vazquez que desgraciadamente falleció, pero nos dejó una gran familia y desde hace mucho nos reunimos en Estados Unidos cuando hay conciertos de Gloria para ir a apoyarla”, dijo Alcántara.

A través de un chat de las redes sociales, Alcántara y las 30 integrantes que conforman el grupo “Ángeles Atrevidos” están en constante comunicación y siempre se mantienen juntos y asisten a todos los eventos que realiza la cantante mexicana costeando sus propios gastos. “Somos fans, fans y no nos importa gastar con tal de verla en los escenarios”, agregó Alcántara.

Diana Velasco, quien también estaba entre los presentes, venía de Arizona y dijo que prefería hacer el viaje para verla en persona en vez de verla en la televisión al día siguiente. “Soy fan de ella desde que tenía 7 años de edad y siempre hago lo posible por estar presente en todos sus eventos”, comentó Velasco, quien se encontraba en la primera fila de las barreras metálicas que fueron colocadas frente al escenario que tenía a Melissa Martin, una de las ganadoras del reality Nuestra Belleza Latina, que había llegado como anfitriona del evento.

Melissa Martin, ex Nuestra Belleza Latina, moderó la visita de Gloria en el anuncia de su nuevo tour. (Luis Reynoso/Nevarez)

Tras una impaciente espera, los primeros en apoderarse de la tarima fueron los músicos de La Trevi y detrás de ellos finalmente emergió sobre una plataforma la diva mexicana vestida de dorado, con un brillo que encandilaba y su esbelta figura. Los gritos y los aplausos la recibieron al caer la noche, mientras los cientos de celulares capturaban el momento.

Solamente bastaron dos temas musicales para emocionar a sus fans que cantaron junto a ella en los coros al ritmo de “Pelo Suelto” y “Que voy a hacer sin él”, los cuales fueron coreados por los fans que llegaron para apoyarla a lo largo de su trayectoria.

La ciudad de Los Ángeles ha sido muy importante a lo largo de la vida de Gloria. Aquí grabó sus primeros temas y grabó sus primeros discos y comenzó a vivir su sueño de ser artista a pesar de lo duro que fueron sus inicios a causa del abuso mental y físico que sufrió por parte de su representante. “Los Ángeles ha sido una parte muy importante en el ‘Soundtrack’ de mi vida”, fue lo primero que dijo Gloria en el escenario tras la interpretación de sus dos canciones y antes de sentarse a conversar con Melissa Martin, quien la recibió diciéndole que ella es “ un símbolo de inspiración y superación para millones alrededor del mundo”.

Gloria compartió que hoy en día se siente como una persona muy agradecida a pesar de todo lo vivido y que llegaba este martes 10 de octubre a su cita con los fans y los medios, recordando el nacimiento de su hija Ana Dalai, quien estuviera cumpliendo 24 años de edad. “Tiene 24 años en mi vida y decidí celebrar su cumpleaños con ustedes, porque ella me cambió la vida, porque creo que es muy bonito poder celebrar el cumpleaños de una persona tan mágica, que ha sido una de las melodías más hermosas, porque tengo otros dos hijos, pero ha sido algo mágico”, dijo Gloria sobre la hija que perdió hace casi dos décadas y media en circunstancias extrañas.

Gloria Trevi hizo referencia también a lo que quiere lograr con la bioserie “Gloria Trevi: Ellas soy yo” de la plataforma de streaming ViX +. (Luis Reynoso/Nevarez)

La velada de encuentro sirvió para el anuncio de esta gira de conciertos que tiene un significado muy especial porque cuenta el ‘soundtrack’ de la vida de ella y de cada uno de sus millones de fans, con las nuevas versiones de sus temas que marcaron una época y que hoy reviven para las nuevas generaciones como si fueran lanzamientos recientes. ‘Y con ello vamos a recordar las canciones del ‘soundtrack’ de nuestras vidas”, dijo la cantante de 55 años, nacida en Monterrey, Nuevo León..

“Mi Soundtrack World Tour”, producida por Livenation, precede la gira “Isla Divina” con la que Gloria Trevi recorrió el mundo tras la pandemia, llevando un espectáculo colorido y “mundo bonito y de paz” a los fans tras el dolor, muerte y soledad que significó la pandemia. “Todo el concepto de’ Isla Divina’ era hablar un poquito del apocalipsis que habíamos estado viviendo y poder hacer una viaje hacia un lugar bonito, un lugar mágico, que en realidad ese lugar mágico somos nosotros, mi Isla Divina, mi lugar seguro”, señaló.

Entre tanto, “Mi Soundtrack World Tour” tiene un concepto “más mortal, es como abrirse a mostrar el corazón”, dijo Trevi, Es un espectáculo en el que ella y sus fans se van a permitir llorar, sufrir y vibrar. “Nos vamos a exponer raza, pero todos, osea vamos ir allá a llorar, reír a deschongarnos, a ser nosotros mismos a todo lo que da”, expresó Gloria ante el aplauso de aprobación de los fans presentes.. ‘Y cuando cantemos ‘Todos me miran’ y estemos ahí llorando, porque ‘huev’ vamos a estar llorando otra vez, van a entender que la vida no es miel sobre hojuelas, si una vez nos caemos, nos levantamos. Pero ¿qué crees? No nos vamos a caer una sola vez, nos vamos a caer muchas veces y tal vez algunas veces nos van a tirar, pero no importa que tan profundo caigan, hay que levantarnos porque lo que no tenemos que hacer es rendirnos, porque las personas que nos odian nos están viendo, pero lo más importante son los que nos aman y por ellos hay que levantarnos”, señaló la cantante de “No quería lastimarme” y “Con los ojos cerrados”.

La gira la llevará en su primera etapa por 30 ciudades donde Gloria dice sus fans llorarán y abrirán sus corazones. (Great Talent Records)

En su nuevo espectáculo, Gloria Trevi contará en resumen la evolución de su vida a través de nuevas versiones de sus temas clásicos y otros inéditos que representan su nueva etapa de vida. La inspiración del concepto de la gira deriva del reciente lanzamiento de la banda sonora de su vida, “Mi Soundtrack” (Vol. 1 y Vol.2), en el que tienen una nuevo respiro temas clásicos de sus repertorio como “Pelo Suelto”, “Dr. Psiquiatra” y “Con los Ojos Cerrados”, además de “Medusa “, “Que se acabe el mundo”, “Siempre Yo”, entre otros.

Para este recorrido, Gloria le pidió a la cantante Mar, hija de Marco Antonio Solís, que sea ella la artista que abra su gira de conciertos en algunas de las plazas tal y como sucedió en el pasado con la hoy estrella colombiana Karol G.

Tomando de la mano a Mar en el escenario, Gloria contó la anécdota cuando surgió la idea para que la joven cantante sea la telonera de sus conciertos en esta gira. “Ella iba a conducir y entregar unos premios y a la mera hora la dejaron vestida y le dijeron ‘no, tú no vas, va a ir otra persona, va a ir otro artista’. Y cuando yo la vi y le vi los ojitos se me hizo de las cosas más gachas que de repente suceden en el medio artístico, el que te cierren la puerta cuando vienen con tantos sueños, con tantas ilusiones. Y yo le dije ‘vente y ábreme los conciertos’’, contó ante el aplauso de los presentes y la mirada de agradecimiento de la joven cantante.

La joven cantante Mar acompañará a Gloria en la nueva gira de la artista mexicana que iniciará en el 2024. (Luis Reynoso/Nevarez)

“Ella se gana a la gente a puño limpio, con el corazón”, dijo Gloria y le reiteró que no podía darle muchos consejos porque ella ya es ella misma. “Tú ni siquiera usas el apellido que tienes detrás, tú nada más te llamas Mar, porque es un mar de de ternura, de amor y de entrega en el escenario y más que la patadita (de la suerte) prefiero darte la bendición y que Diosito te ayude y te bendiga y has todas las cosas para ganarte el corazón de este público que es el más maravilloso del universo”, agregó.

“Es un honor, es un sueño para mí iniciar el 2024 debajo de tus alas y con el pie derecho y muchísimas gracias por darme esta oportunidad y sé que lo vamos pasar increíble. Esta será una gira maravillosa que jamás olvidarán”, expresó Mar con la voz entrecortada de la emoción.

El anuncio de esta gira llega a solo unos días de que Gloria reaccionó en sus redes sociales tras haber sido llamada a declarar por presunto fraude fiscal . La Fiscalía General del Estado (FGR) quiere que la artista declare por este presunto hecho al igual que su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, de acuerdo a información que publicó el diario mexicano Reforma. A través de un enlace en vivo la cantante de “Todos me miran” dijo que “es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren y al parecer, inclusive, va a quedar saldo a favor mío”, explicó Trevi.

‘Gloria Trevi: ‘Ellas soy yo’ y ellos sus fans

Este encuentro en vivo en la ciudad de Los Ángeles fue en definitiva un momento mágico para sus fans que igualmente vienen de verla en la pantalla de streaming a través de la serie de la plataforma ViX + “Gloria Trevi: Ellas soy yo”, donde la cantante narra a través de una serie los diferentes pasajes, triunfos, fracasos, sufrimientos, abusos y traumas que vivió desde que era una niña que soñaba con ser artista hasta convertirse en una estrella de la música internacional.

“De esa serie lo que me ha sorprendido es la resiliencia de Gloria y cómo ha superado todas las pruebas de la vida”, dijo Leopoldo Alcorta, un caballero que también es seguidor de Gloria desde hace varias décadas, quien además confesó que es uno de los fans que ha asistido a sus shows durante los momentos más graves en la vida de Gloria. “Y ella jamás falló a pesar de todo lo que estaba pasando detrás del abuso al que era sometida. Y yo creo que es un buen ejemplo, aunque ella diga que no, para todos nosotros poder levantarnos”, comentó Alcorta, quien además reveló a Los Angeles Times en Español que él fue uno de los que tuvo la oportunidad de salir en la bioserie de la plataforma ViX +.

“A mí me tocó participar en la serie en una pequeña parte y me sentí impresionado de que nos dieran la oportunidad a los fans de poder hacerlo en su historia. Siempre estuvimos con ella y ella lo sintió”, dijo Alcorta.

Tras el anuncio, Gloria compartió con algunos fans que ganaron la posibilidad de fotografiarse con ella a través de un concuro organizado por la estación radial KLOVE 107.5 FM. (Luis Reynoso/Nevarez)

Contó además que al momento de hacer la bioserie, Gloria les dijo que quería que la cobijaran sus fans con el trabajo que pudieran hacer, aunque sea unos segundos en los que salían en las grabaciones,.”Pero lo mejor fue enterarnos de todo lo que le pasó desde su propia boca”, agregó Alcorta.

“Gloria Trevi: Ellas soy yo”, la serie de ViX + es una serie de televisión biográfica producida por la mexicana Carla Estrada para Televisa Univision que está basada en la vida de la cantante Gloria Trevi y su travesía en el duro camino que tuvo que atravesar para alcanzar el reconocimiento mientras superaba los maltratos y abusos por parte de su representante artístico, al igual que muchas jovencitas que soñaban también con formar parte del mundo del espectáculo.

En relación a esta producción, Gloria dijo en el escenario que una de las razones por las que hizo esta bioserie fue por la denuncia. “No quiero, no necesito, no estoy buscando limpiar mi imagen con la bioserie porque eso es imposible. La gente va a decir ‘ay claro está contando lo que ella quiere, eso sale en una corte si Dios quiere”, dijo y agregó que lo importante es exponer ese tema sobre la mesa. “Y que la gente esté hablando de lo que es el abuso, de lo que es no dejarse, a que de repente puedan reconocer a un abusador dentro de tu familia, dentro de tus amistades o una persona abusada y poder ayudarlas, poder rescatarlas, pero creo que también uno de los mensaje más importantes es que yo quería dar también es que lo estoy dando desde un momento en el que ya me levanté”, expresó en medio de los aplausos.

La serie “Gloria Trevi: Ellas soy yo” está protagonizada por la actriz venezolana Scarlet Gruber en el papel de Gloria Trevi en la etapa adulta, por Regina Villaverde (adolescente), Lu Rosette interpreta (Gloria de 11 años), Valentina Delgado (Gloria de 6 años) y Luka (Gloria de 4 años), además de Jorge Poza en el papel de César Santiago Jiménez (quien se supone es en realidad Sergio Andrade).

Trevi cuenta con un pasado turbulento con la justicia mexicana cuando ella y el productor musical y manager Sergio Andrade, fueron encarcelados en el año 2000 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, por orden de la justicia mexicana que los acusaba de corrupción de menores, rapto y violación.

Tanto Trevi como Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas” y ex primera esposa de Andrade, estuvieron recluidos por tres años en Brasil hasta que fueron extraditados a México donde Trevi y Raquenel fueron absueltas de todo en el 2004.