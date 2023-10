El Teatro Egipcio anuncia su fecha de reapertura y su primera ola de programación

El Teatro Egipcio, de 101 años de antigüedad, uno de los palacios de cine clásicos más antiguos y emblemáticos de Los Ángeles, abrirá sus puertas nuevamente el 9 de noviembre después de someterse a una extensiva renovación para restaurarlo a su gloria original.

El teatro, que acogió el primer estreno en Hollywood de “Robin Hood” de Douglas Fairbanks de 1922, reabrirá con una proyección especial del próximo thriller de Netflix “The Killer”, seguida de una sesión de preguntas y respuestas con el director de la película, David Fincher. La película está programada para llegar a la plataforma de transmisión el 10 de noviembre.

La tan esperada gran reapertura se produce tres años después de que Netflix comprara el Egyptian a la American Cinematheque, una organización cinematográfica sin fines de lucro de Los Ángeles, que era propietaria desde 1996.

Anuncio

Durante décadas, el alguna vez opulento teatro había pasado por una serie de cambios de propiedad y sufrió abandono y daños causados por el terremoto de Northridge de 1994. En 1993, el teatro fue declarado monumento de la ciudad por la Comisión del Patrimonio Cultural de Los Ángeles, salvándolo de la posibilidad de demolición.

El interior y el exterior del teatro han sido restaurados y actualizados. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

Inmediatamente después de la compra de Netflix, algunos amantes del cine y conservacionistas expresaron su preocup[ación sobre si el gigante del streaming que había trastornado el negocio teatral sería el mejor administrador de una de las salas de cine más queridas de Hollywood. Pero bajo la propiedad de Netflix, el exterior y el interior del teatro egipcio, adornados con jeroglíficos y esfinges, han sido restaurados, la iluminación y el sistema de sonido del teatro han sido mejorados y el teatro ha sido modernizado antisísmicamente para cumplir con un mandato de la ciudad.

Para celebrar el regreso del teatro, Netflix, que pretende utilizar el teatro para mostrar a sus aspirantes al Oscar y otros estrenos teatrales, lanzará un corto documental llamado “Temple of Film: 100 Years of the Egypt Theatre”, que incluirá entrevistas con cineastas como Guillermo del Toro y Rian Johnson, así como el arquitecto de restauración del teatro, Peyton Hall.

The original ceilings were restored in the Egyptian Theatre. (Dania Maxwell / Los Angeles Times)

La American Cinematheque seguirá programando el teatro de viernes a domingo, mientras que Netflix, que también se ha hecho cargo del Teatro París de Nueva York, se encargará del resto de días.

El Egyptian será el anfitrión del festival anual de 70 mm de la Cinemateca Estadounidense, Ultra Cinematheque 70 Fest, del 10 al 21 de noviembre, que presentará clásicos desde la época dorada del formato ancho de alta resolución hasta su renacimiento moderno. Esa programación se anunciará el 24 de octubre con entradas disponibles en el sitio web de la American Cinematheque.

Una multitud se reúne para la inauguración del Teatro Egipcio de Grauman en 1922. (Herald Examiner Collection / Los Angeles Public Library)

Del 22 de noviembre al 7 de diciembre, el egipcio presentará la película biográfica de Leonard Bernstein, del director estrella Bradley Cooper, “Maestro”, que se estrenó el mes pasado en el Festival de Cine de Venecia y es una de las principales aspiraciones de Netflix a la temporada de premios. El 5 de diciembre, el egipcio proyectará “La maravillosa historia de Henry Sugar” y otros cortometrajes del director Wes Anderson.

Las entradas para la reapertura de “The Killer” saldrán a la venta en el sitio web del teatro el 25 de octubre.

To red this note in English click here.