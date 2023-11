‘Radical’, la nueva película de Eugenio Derbez, toca corazones y despierta emociones hasta las lágrimas

En el 2012 Eugenio Derbez se encontraba viendo las noticias en la televisión y fue de esta manera como conoció la existencia de Paloma Noyola Bueno, la niña de 12 años, originaria de Matamoros, que la estaban considerando en Estados Unidos como “La próxima Steve Jobs”. “Y recuerdo perfectamente haber estado cenando en mi casa, viendo el noticiero y que eso estaba sucediendo”, recordó Derbez.

Esta noticia llamó mucho su atención y le quedó dando vueltas en la cabeza. “Quería saber más porque no hablaron gran cosa, solamente sacaron la nota”, agregó el actor mexicano.

Pero el destino estaba marcado, porque años después, Joshua Davis, el reportero que hizo el artículo original en la revista Wired se cruzó en sus vidas. “Y llega para ofrecernos los derechos por si queríamos hacer la película de su historia. Y lo que me encantó, fue descubrir que no solamente era Paloma la protagonista, sino que había un maestro detrás de ella que la había llevado hasta ahí y a todo un grupo de estudiantes”, explicó.

Para Ben Odell, socio de Derbez en la productora “3Pas Studios”, comprar los derechos era una excelente idea y la oportunidad de llevar a la pantalla una extraordinaria historia. Odelle y Derbez se conocen desde hace hace dos décadas y desde que Odell conoció a Eugenio dijo sabía que este era el tipo de historia que a su socio le apasionaría poder contar. “Nosotros compramos los derechos del artículo hace 9 años y poco a poco lo fuimos construyendo y esperando el momento para sacarlo y aquí estamos”, nos dijo Odell.

El momento preciso para comenzar todo el proceso llegó luego que CODA le dio a Eugenio Derbez el papel dramático que lo puso en los ojos del mundo entero. Tras el éxito del papel dramático de un profesor de música llamado Bernardo Villalobos en CODA, la interpretación de Derbez como el profesor Sergio Juárez Correa en “Radical” se podía marcar la oportunidad de llevar a la pantalla un papel y una historia con todos los elementos para mostrar una realidad y al mismo tiempo poder llegarle al corazón de la audiencia.

El momento preciso para volver a la pantalla con un nuevo papel dramático para la cinta “Radical”, llegó luego que CODA le dio a Eugenio Derbez el papel dramático que lo puso en los ojos del mundo entero por su papel de Bernardo Villalobos. Ese era el momento para comenzar a trabajarlo. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Odelle recuerda que el día que conoció a Derbez hace 20 años él le dijo “eres capaz de hacer cualquier cosa, pero solo te dejan hacer comedia” porque eso es lo que veía su público de él. “Pero lo que finalmente ví en esta película fue lo que siempre sentí de él y estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado”.

Llevar el proyecto de ‘Radical’ a la gran pantalla se convirtió entonces en un gran reto para Derbez y el director Christopher Zalla, porque a lo largo de la carrera de Eugenio en Hollywood los papeles que le han ofrecido han estado marcados por los estereotipos del latino en este país. “Y por eso dije ‘esta historia la tengo que contar’, porque cuando vine a este país a trabajar, me di cuenta que siempre me daban los mismos papeles, el de narcotraficante, el de criminal, el de malo, villano. Siempre que buscaban un antagonista villano, tenía que ser latino. Y dije ‘ya es hora de cambiar esa narrativa por algo positivo. Los latinos somos mucho más que eso y es por eso que decidí que, dentro de mis posibilidades, iba a tratar de contar historias que hablen de los mexicanos buenos”.

Para Derbez, “Radical” es un claro ejemplo de que no lo están ocultado y que no están diciendo que ‘aquí no hay malos’.”Y en la película se ve esa parte oscura de México, pero estamos más enfocados en decir ‘sin embargo, hay mexicanos como Sergio o como Paloma que desde su trinchera nada más poniendo sus ganas y su granito de arena lograron cambiar la vida de muchos estudiantes de un año a otro”.

Interpretar al profesor Sergio Juaréz se convirtió en un verdadero reto para Derbez, pero no solamente porque se trataba de un papel con una profunda huella dramática sino porque necesitaba que se sacara de la mente del espectador esa imagen de comediante que los latinos han visto de él en sus inicios con exitosas programas que produjo para Televisa en la televisión mexicana. Sin embargo, esa no era su única inquietud, había otra que le preocupaba en gran medida.

“Para un actor interpretar a alguien que existió es difícil porque es un reto, pero interpretar a alguien que sigue vivo y sabes que va a ver la película es mucho más intimidante, pero a la vez te da la oportunidad, que fue lo que yo pude hacer, de que pude platicar con él, de conocerlo, de preguntarle ‘oye cómo era tu relación con los niños’ y eso dio como resultado de que pudiéramos contar como producción una historia mucho más honesta, más real y más apegada a la verdad que si nos lo hubieran comentado por un libro, pero no, aquí tuvimos la oportunidad de primera mano mano, de hablar con los protagonistas, tanto con Sergio como Paloma”.

Danilo Guardiola (Nico) y Jennifer Trejo (Paloma) en una escena de “Radical”, donde el personaje de Paloma le muestra a su compañero de clases el telescopio que ella misma había construido con objetos encontrados en la basura. (Pantelion Films)

El personaje de Paloma Noyola, la niña de 12 años que creció en medio de la basura con facultades extraordinarias de cálculo y que llegó a sobresalir como la estudiante con el puntaje máximo de 921, el número uno de todo el país en la prueba Enlace (versión mexicana del SAT), es interpretado por Jennifer Trejo, una jovencita cuya personalidad es totalmente diferente a la verdadera Paloma.

“Jennifer Trejo, que interpreta a Paloma, estuvo muy emocionada de haber conocido a la verdadera Paloma para preguntarle cómo era en su escuela, porque Jennifer es muy extrovertida y platicadora, pero Paloma no, ella era muy introvertida. En la escuela casi no hablaba, no le gustaba socializar, era una niña muy ermitaña, una niña introvertida que estaba metida en su mundo, quien incluso era víctima de bullying, porque era hija de un pepenador (persona que trabaja recogiendo basura) y vivía en la basura y constantemente llegaba oliendo a basura y la molestaban por eso”, explicó Derbez.

Es importante destacar que Jennifer Trejo, al igual que Danilo Guardiola, que interpreta a Nico y Mía Solís, que le da vida a Lupita, son tres niños sin ninguna formación actoral. El trabajo que se ve de ellos en pantalla es producto de la dirección y orientación tanto de Christopher Zalla como la interacción que tuvieron con Derbez durante las grabaciones de cada una de las escenas.

Una de ellas, precisamente, fue la que protagonizaron Eugenio junto a Danilo, cuando sus personajes se encuentran solos conversando en el salón de clase y donde el personaje de Nico le pide a su profesor que le enseñe cómo conquistar a su compañera de clases Paloma por la que siente un bonito sentimiento, pero la ve tan lista y él se siente tan tonto, que no sabe cómo hacer para que lo voltée a ver. Sin embargo, durante la conversación surge una situación intensa en la Nico es descubierto por su profesor que no anda buenos pasos. La escena que pudiera parecer sencilla y podría lograrse con unas pocas tomas, terminó extendiéndose por casi 15 horas.

Para Danilo, esa escena fue un poco extraña, pero de grandes emociones. “Al principio estábamos ajustados al guión y de repente me dice Eugenio ‘voy a subirle un poquito la intensidad, sígueme la corriente’. Y de repente fue escalando y escalando la intensidad y cuando me di cuenta estaba llorando, no lo podía creer. Y al final de la escena todos se me acercaron”, compartió Danilo, quien jamás se imaginó que llegaría a convertirse en actor y menos que un día estaría en Los Ángeles de promoción para una película al lado de Derbez.

El regiomontano Danilo Guardiola (centro), interpreta a Nico, un niño que decide estudiar y dejar a un lado las tentaciones de trabajar para la delincuencia, pero no todo sale como se esperaba. (Pantelion)

Danilo llegó al casting de ‘Radical” de una manera muy curiosa. Su papá trabajaba para una agencia de casting y era el encargado de pegar los pósters y los carteles en las calles que dicen ‘se solicitan niños para un casting’. Un día luego de haber hecho su rutina de trabajo y al regresar a casa vio que su hijo estaba entretenido con los videojuegos y le dijo “deja de estar ahí con eso perdiendo el tiempo, acompáñame”.

Lo llevó a la oficina de casting para hacer la prueba y le dijo: “bueno, ponte a actuar”. Danilo lo hizo nomás por diversión y de repente se topa con la sorpresa de que le encantó el tipo de Danilo al director y le mandó a hacer un ‘playback’ y se quedó. “Porque una de las cosas que quería el director era no tener actores, sino que fueran niños frescos, que no estuvieran viciados y eso ayudó mucho a la naturalidad de la película”, comentó Derbez.

Tras este trabajo de actuación y luego de haber vivido la experiencia en las diferentes giras de promoción y su presencia en los festivales de cine, tanto Jennifer Trejo, como Danilo Guardiola y Mía Solís, pretenden seguir una carrera frente a las cámaras porque “Radical” les ha permitido formar parte de un proyecto que lleva un mensaje “muy bonito, pero también muy fuerte”.

“Hemos aprendido demasiadas cosas y también el tiempo de calidad que hemos pasado los tres ha sido muy divertido“, explicó Trejo y agregó que más allá de los consejos que han recibido de “échale ganas, sino también el hecho de creer en nosotros mismos que siento que a veces es algo muy cliché, pero realmente nos sirve utilizar para llegar muy lejos”.

Para Mía Fernanda Solís, quien encarna en la cinta a “Lupita”, la niña que sintió curiosidad por la filosofía, pero que no pudo continuar con sus estudios por tener que cuidar a su hermanito recién nacido, la experiencia de haber debutado como actriz es un sueño hecho realidad. “Yo desde que era chiquita siempre dije, ‘yo quiero estar ahí’. Y estoy súper agradecida con Dios porque esto es increíble”.

Mía Fernanda Solís (centro) encarna a Lupita, una niña que sueña con estudiar filosofía y ser maestra, pero el destino le tiene otro camino en la cinta “Radical”. (Pantelion Films)

Haber trabajado con estos niños, para Eugenio resultó una muy emotiva experiencia, pues luego de haber compartido con ellos durante meses estrechó un lazo afectivo que dice jamás olvidará y sobre todo luego que filmaron la última escena en la que los alumnos de su personaje iban a presentar el examen Enlace del estado. “Esa última escena para mí fue muy dura y muy emotiva porque justamente fue la escena final de los niños. Eso, si no me equivoco, fue el último día o penúltimo día pero sí era la última escena mía con los niños, pues de ahí se iban a ir los niños y ya no nos íbamos a ver en un rato. Entonces después de haber estado viendolos diario y de volvernos practicante una familia, de haber conectado muy lindo con ellos y cuando supieron que esa iba a ser la última escena se pusieron a llorar. Tuvimos que esperar a que se calmaran para poder grabar esa escena, porque sabían que sería la última vez que nos veríamos posiblemente”.