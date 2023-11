Mijares celebró por anticipado en Los Ángeles el Premio a la Excelencia que recibirá de la Academia Latina de la Grabación

Lucero y Mijares ya se habían presentado con su “Hasta que se nos hizo Tour” el 13 de octubre del año pasado en el entonces llamado “Microsoft Theater”, hoy conocido como Peacock Theater. Un año después, la ex pareja sentimental, pero sólida pareja laboral mexicana, decidió regresar con su mismo tespectáculo a nuestra ciudad, pero esta vez para debutar en el YouTube Theater de la ciudad de Inglewood.

Con un lleno casi absoluto, Mijares y Lucero hicieron un recorrido musical por los temas que han popularizado a lo largo de sus carreras por separado y también en conjunto. Un escenario en el que el público les correspondió con un calor palpable y los aplaudió entre risas y ovaciones producto de la simpatía y calidad mostrada por este par de artistas mexicanos.

Su llegada a Los Ángeles marcó la antesala al viaje que Mijares y Lucero harán proximamente a Sevilla, España, donde el cantante de éxitos como “Me acordaré de ti” y ‘Uno entre mil” estará siendo galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación durante las actividades que se realizarán en la Semana del Latin Grammy.

Mijares será honrado el próximo domingo 12 de noviembre en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, España junto a figuras como las españolas Ana Torroja y Carmen Linares, el cubano Arturo Sandoval, la brasileña Simone y la banda argentina Soda Stereo. El evento también servirá para homenajear con el Premio del Consejo Directivo a figuras de la música como Gustavo Santaolalla, Álex Acuña y Wisón Torres.

Desde hace varios años, la celebración de los Latin Grammy y los Premios Especiales de la academia se han venido realizando en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en territorio estadounidense y ahora con su llegada a Sevilla, por primera vez se estarán celebrando fuera dee ste país y llagará al Viejo Continente. “¿Puedes decirle a la gente que te vas a ir Sevilla a recibir el Latin Grammy que te ven a entregar allá?”, le preguntó Lucero a Mijares en el escenario del YouTube Theater.

Ante los sonoros aplausos y las ovaciones de reacción de la audiencia, el cantante de 65 años de edad, nacido en la ciudad de México, mostró su buen sentido del humor y le respondió con ingenio a su ex esposa, de quien está separado legalmente desde el 2011. “Ella está pensando en el Grammy para venderlo”, dijo con simpatía el cantante de “Si me tenías” ante la risa de los presentes.

“¿Que? Cómo que venderlo hombre”, respondíió Lucero con mirada de sorpresa y las risas del público.

Mijares bromeó en el escenario del YouTube Theater diciendo que Lucero quiere “vender” el Latin Grammy que su ex marido recibirá en Sevilla para poder recibir más dinero por la pensión de sus hijos. (Steve Thrasher / YouTube Theater)

“Y les voy a decir por qué”, dijo Mijares. “Resulta que cuando me salió todo esto de que me corrió de mi casa y me pidió pensión alimenticia y con el paso de los años ella la ha ido creciendo ,obviamente, y lo peor es que me sigue pidiendo para los pañales. (mi hijo) José tiene 21 años y la beba Lucerito tiene 18 y sigue pidiendo pa’ los pañales, eso es increíble”, expresó con simpatía Mijares.

Lucero, quien actualmente protagoniza la serie de ViX “El Gallo de Oro”, reaccionó ante lo señalado por Manuel Mijares, a quien dijo va a recomendar como libretista de la segunda temporada de esta serie del servicio de streaming Televisa-Univision.

Noche de recuerdos

El repertorio de canciones de esta presentación, cuya gira se inició en octubre del 2022 con el que han recorrido las plazas más importante de México y Estados Unidos, muestra a esta pareja alternando el escenario y compartiendo algunos duetos exitosos de ambos.

Junto a sus 10 músicos y dos coristas, Manuel Mijares complació a la audiencia angelina con temas como “Ya no”, “Si me enamoro”, ‘No se murió el amor” y un popurrí con temas como “Poco a poco”, “Tan Solo”, Me acordaré de ti y “Siempre”, además de la balada rítmica y un clásico de sus interpretaciones, “Baño de Mujeres”, el cual fue muy coreado por los presentes. También complació con el cover de Alejandro Lerner “No hace falta que lo digas”, además de “Soldado de amor” y “Bella”.

Entre tanto, Lucero hizo delirar a los caballeros con su vestido plateado ajustado al son de éxitos como ‘Electricidad” y puso a cantar a las damas con el himno de la mujeres “Sobreviviré”. Por supuesto no pudo faltar “Veleta”, que también fue coreado a viva voz por sus fans contemporáneos.

“Hasta que se nos hizo Manuelito”, dijo la cantante de 54 años de edad, también originaria de la capital mexicana, quien compartió a dueto con Mijares el tema “Cuatro veces amor” y “Tácticas de guerra”.

El auditorio de Inglewood estuvo a reventar pese a que el espectáculo ya había llegado el año pasado al entonces llamado Microsoft Theater, hoy conocido como Peacock Theater de Los Angeles. (Steve Thrasher / YouTube Theater)

Además Lucero salió luego vestida con traje de charro color crema para interpretar el éxito ‘Llorar” y para rendirle un tributo a Juan Gabriel con interpretaciones “de un cantante que siempre hemos querido”, dijo antes de entonar, en compañía del Mariachi Nueva Era, canciones como “Noa Noa”, “No tengo dinero” y “Será mañana”.

“Estamos de fiesta y la fiesta se celebra con mariachi y como estamos en Los Ángeles aquí se siente como si estuviéramos en México. Aquí somos muchos los mexicanos. Viva México”, dijo la cantante que igualmente hizo vibrar a los presentes con un homenaje a Los Ángeles Azules, quienes ya se han presentado en algunas ocasiones en ese mismo escenario de Inglewood.

Con el apoyo del público y mostrando sus destrezas para el baile, la actriz y cantante encendió al auditorio con sus interpretaciones de “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo” y “Nunca es suficiente”, el clásico éxito del grupo de Iztapalapa y su colega Natalia Lafourcade. Sencillamente sublime su interpretación.

Uno de los momentos más amenos de la velada la protagonizó la pareja cuando Mijares interpretó el tema que le compuso el cantautor peruano Gian Marco titulado “Si me tenías”, cuya letra expresa: “Si me tenías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio, y te alejaste de mi vida?”, frases que podrían describir “el sentir” de Mijares cuando irremediablemente se separó de la madre de sus dos hijos tras una relación matrimonial que inició en 1997 y culminó en 2011.

En medio de la canción, Lucero salió al escenario para interrumpir su interpretación y le reclamó por qué estaba cantando ese tema y por qué se lo dedica si ella nunca le fue infiel. Pero Manuelito le dijo que ese tema no lo escribió él y que solo lo cantaba, que no tenía nada que ver con la letra ni con él. Sus palabras fueron motivo de risas en el auditorio mientras Lucero lo miraba con incredulidad como parte de un sckech muy bien preparado para la ocasión.

También llegaron temas como “La Puerta de Alcalá”, interpretado a dueto, además de canciones como el clásico de Daniela Romo “Yo no te pido la luna”, “Qué te pasa” y el emblemático “Amante Bandido” de Miguel Bosé.

Lucero y Manuel Mijares durante su actuación del viernes en Los Ángeles. (Steve Thrasher / YouTube Theater)

Entre el público pudimos ver a la cantante Amanda Miguel, quien llegó al lado de su hija, la también cantante y productora Ana Victoria, quienes disfrutaron del concierto desde uno de los palcos en la parte trasera del YouTube Theater.

El final del espectáculo contó con la interpretación de Mijares de “Uno entre mil”, mientras Lucero formaba parte de los coristas. La llegada de “Sweet Caroline”, el clásico de Neil Diamond, armó la fiesta al igual que un popurrí con temas de colegas como Fonseca, Fanny Lu, Carlos Vives y Gente de Zona como “Te mando flores”, “No te pido flores”, ‘Volví a nacer” y “La gozadera”, que elevó la adrenalina de los presentes y los puso a bailar en una velada donde tampoco faltó el emblemático tema de ambos “El Privilegio de Amar”.