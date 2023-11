Ana Bárbara celebró a sus seres que se le ‘adelantaron’ y ahora está lista para reencontrarse con sus fans de L.A y participar en los Latin Grammy

Ana Bárbara, quien durante sus casi 30 años de carrera ha destacado en diferentes géneros musicales, desde mariachi hasta pop, pasando por banda sinaloense, grupero y balada romántica con millones de discos vendidos, ahora regresa a las plataformas digitales con un estreno titulado “Mentiras bonitas”, una canción de la pluma del recordado cantautor argentino Diego Verdaguer, que a pesar de narrar una relación no correspondida, la letra evoca un amor inolvidable capaz de endulzar el alma.

“Mentiras bonitas”, producido por Gustavo Farías, es la punta de lanza de una proxima producción de temas compuestos por el hoy desaparecido Diego Verdaguer el cual estaba pensando realizar con algunas de las grandes figuras de la música latina. Tras la partida de Verdaguer, su hija Ana Victoria decidió retomar, materializar y cumplir ese sueño de su padre tras haber encontrado un cuaderno en el que se incluían varios nombres de los artistas que pensaba invitar al proyecto, pero todo parece indicar que la muerte lo sorprendió antes en aquel fatídico 27 de enero de 2022 a consecuencia del Covid 19. Entre los nombres que se reflejaban en ese cuaderno estaba el de Ana Bárbara y el estar presente en esa lista, la cantante lo recibió “como un milagro”.

Anuncio

“Es un milagro desde la inspiración de quien la escribe y el hecho de que un argentino bien mexicano como mi querido Diego Verdaguer haya dejado una serie de canciones preciosas, entre ellas ‘Mentiras bonitas’ que es la que me toca a mi. y que su familia, Amanda (Miguel) y Ana Victoria, me hayan invitado a ser parte de este proyecto es hermoso. Es una canción que, imaginate, escribieron para que yo la cantara y estoy feliz de este proyecto que sale este 10 de noviembre y se los voy a presentar con todo mi amor”, dijo Ana Bárbara.

Por su parte, Amanda Miguel, la cantante y viuda de Verdaguer, expresó en un comunicado que este tema fue “elegido para compartir con la mejor cantante grupera mexicana, sin duda alguna, Ana Bárbara”.

Luego agregó que uno de los deseos de su esposo también estaba el grabar con Ana Bárbara y que había llegado el momento en el que se unieran sus voces en este disco. “Que también incluirá a otras grandes y reconocidas figuras. Esta canción se realizó bajo la dirección de Ana Victoria y, con el gran talento del músico y productor Gustavo Farías, lo hemos materializado. En Diam Music no nos cabe duda que se convertirá en otro éxito más de sus carreras”, expresó en el escrito la intérprete de éxitos como “Ámame una vez más”, “Las pequeñas cosas” y “Ya lo sabía”, entre otras.

Ana Bárbara fue reconocida en marzo de este año con el premio BMI Icon (Icono BMI). (Orlando Naranjo)

Este emotivo tema “Mentiras bonitas’ lo estará cantando Ana Bárbara por primera vez a su público de Los Ángeles durante su concierto del YouTube Theater el próximo viernes. “Ahí va haber un momento muy especial para esta canción”, reveló a Los Angeles Times en Español la artista.

Anuncio

Además de este proyecto, Ana Victoria y Amanda Miguel vienen de cumplir un tributo a Diego justo en medio de la conmemoración del Día de Muertos. La presentación incluyó a Amanda Miguel, Ana Victoria, Maribel Guardia, Imelda Garza y Marcelia Figueroa, quienes se unieron para mantener vivo el legado musical de Julián Figueroa (hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia) y Diego Verdaguer, quienes fallecieron de manera inesperada el pasado 9 de abril y 27 de enero de 2022, respectivamente.

Las familias de ambos artistas presentaron recientemente el disco “A mi medida”, dirigido y producido por Diego Verdaguer, y compuesto e interpretado por Julián Figueroa.

‘Nuestros seres amados que se nos adelantaron están en nuestro corazón a través de la música y me encantó el proyecto de Diego y Julián que ya salió y lo apoyo a mil, me fascinan las canciones y creo que vamos a venerarlos, vamos a honrarlos con la música que nos conecta con el espíritu santo amén y entonces vamos a celebrar a nuestro seres queridos, yo a mi hermana, a mi abuelita, a mi querida Talina Fernández que no puedo con sus ausencia, me duele muchos, mi querido Julián que seguirá en mi corazón de por vida, a Joan Sebastia, a tanta gente hermosas que se me adelantó a mi abuelita y gente bella que están viviendo en mi corazón”, expresó visiblemente afectada la intérprete de “Como me haces falta”.

Video: Armando García