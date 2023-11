Juanes llega Los Ángeles con su ‘Vida Cotidiana Tour’ en febrero de 2024

Juanes

Vida Cotidiana Tour 2024

13 de feb. Portland, OR Roseland Theatre



14 de feb. Seattle, WA Moore Theatre



16 de feb. Santa Ynez, CA Chumash Casino



17 de feb. Reno NV Grand Theatre at Grand Sierra Resort



18 de feb. Sacramento, CA Hard Rock Live



21 de feb. San Bernardino, CA Yaamava’ Casino



23 de feb. Los Ángeles, CA YouTube Theater



24 de feb. Las Vegas, NV Pearl Concert Theater at Palms Resort



25 de feb. San Diego, CA The Magnolia Theater



27 de feb. Phoenix, AZ Arizona Financial Theatre



28 de feb. Tucson, AZ Rialto Theatre



29 de feb. El Paso, TX Abraham Chavez Theatre



02 de mar. Austin, TX WI Besame Mucho Fest**



06 de mar. Milwaukee,The Rave**



07 de mar. Chicago, IL Chicago Theatre



09 de mar. Montreal, CAN MTELLUS



10 de mar. Toronto, CAN History



13 de mar. Philadelphia, PA The Fillmore Philadelphia



14 de mar. New York, NY Radio City Music Hall



15 de mar. Boston, MA Orpheum Theatre



17 de mar. Charlotte, NC The Fillmore Charlotte



21 de mar. Houston, TX 713 Music Hall



22 de mar. San Antonio, TX Aztec Theatre



24 de mar. Dallas, TX Majestic Theatre



27 de mar. Tampa, FL Seminole Hard Rock Tampa



28 de mar. Atlanta, GA Coca Cola Roxy



30 de mar. Miami, FL Hard Rock Live