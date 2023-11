Majo Aguilar y todos estos artistas actuarán en la Premiere del Latin Grammy

La cantante mexicana Majo Aguilar, nominada a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción “Se canta con el corazón” Deluxe será una de las artistas que estará actuando en la Premiere del Latin Grammy, el evento previo a la ceremonia televisada donde se hará entrega de 46 galardones de los 56 que se estarán disputando este 16 de noviembre en Sevilla, España.

En un encuentro previo con Los Angeles Times en Español, Majo confirmó que estaría en Sevilla para este evento, aunque no nos platicó que formaría parte del grupo de artistas que actuarían en la ceremonia Premiere. “Sí, vamos a estar por allá. No conozco, pero me han dicho que es hermoso y tengo muchas ganas de ir por allá”, expresó en esa ocasión.

Sobre su segunda nominación a un Latin Grammy, la joven hija de Antonio Aguilar Jr. señaló que “tener la nominación para mí es un sueño máximo. Es un sueño enorme”.

Además de Majo, también estarán en el escenario de la Premiere Paula Arenas (Grabación del Año, Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Mejor Canción Pop), Mike Bahía (Mejor Álbum Tropical Contemporáneo), Vanesa Martín (Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional), Elena Rose (Compositor del Año), Thiaguinho (Mejor Álbum de Samba/Pagode) y la tijuanense Julieta Venegas (Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Canción Pop/Rock). Todos estos artistas estarán actuando en la ceremonia que será transmitida vía online a través del sitio web de la Academia Latina de la Grabación y en todas sus plataformas desde las 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT y 6:30 p.m./10:30 p.m. CET.

Majo actualmente acompaña en algunas fechas a la también nominada de este año Ana Bárbara en el “Bandidos Tour”. (EDIMTALENT)

La velada contará en esta ocasión con la conducción de la cantante brasileña y nominada al Latin Grammy, Giulia Be, quien estará acompañada por el actor y cantante español, Miguel Ángel Muñoz.

Para destacar a Sevilla como uno de los protagonistas de esta edición, la producción acaba de anunciar también que los cinco nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca, Israel Fernández, Diego Guerrero, Omar Montes, Niña Pastori y Juanfe Pérez estarán actuando juntos en una presentación musical especial e histórica y así rendirle homenaje al género durante el Día Internacional del Flamenco.

“La 24.a Entrega Anual del Latin GRAMMY comienza oficialmente con la Premiere, y estamos muy entusiasmados por celebrar la excelencia en grabaciones en español y portugués”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación a través de un comunicado.

“Nuestra primera ceremonia internacional destacará a una gran variedad de artistas de todos los géneros, con una actuación especial de los cinco nominados en la categoría de música flamenca, quienes se presentarán juntos en el escenario”, agregó Abud.

Al culminar la Premiere del Latin Grammy se le dará paso a la transmisión en Estados Unidos de la Entrega 24 del Latin Grammy a partir de las 8 pm ET (7 pm CT) por la cadena Univision el jueves 16 de noviembre desde el Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) en Sevilla (Andalucía).