Ana Bárbara celebró en Los Ángeles entre amigos, éxitos y nominaciones

Antes de presentarse en Las Vegas a casi el final de su “Bandidos Tour”, la cantante Ana Bárbara compartió muy emocionada con sus amigos de Los Ángeles, la ciudad que hace más de una década la recibió con los brazos abiertos y que hoy la siente como su casa.

El Tack Room del YouTube Theater, donde los artistas reúnen a sus invitados especiales antes de cada concierto, nunca antes había sido decorado de una manera tan personalizada como ocurrió este fin de semana. Globos rojos y negros con la inscribición de ‘Bandidos” destacaba en el salón VIP donde aguardaban con entusiasmo figuras como las cantantes Amanda Miguel y Ana Victoria, además de la presentadora de Univisión Alejandra Espinoza, el diseñador de modas Adan Terriquez y las presentadoras Rubi Molina de “En casa con Telemundo” y Jessica Maldonado de “Al Rojo Vivo”.

También estaban presentes el actor mexicano Kuno Becker y el reconocido presentador y entrenador de perros, César Millán, además de algunos representantes de los medios que Ana Bárbara había invitado especialmente para acompañarla en lo que sería su debut en este escenario de la casa.

El salón nunca había estado tan repleto y en esa noche del viernes, todos brindaban por la llegada del tour a Los Ángeles donde el público local, al que la mexicana llama “Pedazos de mi alma”, llegó con sus mejores atuendos y hasta con sombreros tejanos.

Anuncio

Ana Bárbara mostró su gran emoción de cantar en casa. (Noel Vasquez /YouTube Theater at Hollywood Park)

“Estoy muy emocionado y contento de poder acompañarla. Ella siempre va para el rancho y hoy estamos aquí para celebrarla”, dijo César Millán tras bastidores.

Esta gira que recorrió las ciudades de McAllen, El Paso, Dallas, San Antonio, Houston, San Diego, Seattle, Atlanta, además de la Ciudad de México y Santo Domingo, en la República Dominicana, llegó a nuestra ciudad con una celebración muy especial ya que la mañana de ese día, Ana Bárbara había recibido la noticia que su álbum “Bordado a Mano” había sido nominado al Grammy. “Estamos nominados con ‘Bordado a mano”, dijo la artista nacida en San Luis Potosí en el escenario ante la algarabía del público que se puso de pie para aplaudirla al oír su emocionada expresión.

Hasta el vocalista de la banda La Mafia, Oscar De La Rosa, la felicitó al llegar sorpresivamente al escenario. ‘No me lo he ganado todavía”, dijo con simpatía la intérprete de ‘Lo busqué”.

Acompañada de cinco músicos, dos bailarines, un grupo de talentosos coristas y vestida con un enterizo transparente con incrustaciones brillantes y detalles en tono azul turquesa en los brazos y piernas, Ana Bárbara salió al escenario para darle paso a un recorrido musical que inició con tres de sus grandes éxitos gruperos como “Loca”, “Nada” y “Todo lo aprendí de ti”, los cuales contaron el coro de miles de personas que se encontraban en el recinto de Inglewood para recibirla.

Anuncio

“Los Ángeles me tienes sin palabras. Estoy en ‘shock’ porque hace veintitantos años que con mucho orgullo, cada una de estas canciones salió al mundo, a los escenarios y una muy importante en mi vida se las voy a cantar”, dijo ante los aplausos de los presentes. “Y quiero a todos los bandidos y bandidas muy prendidos. Pero ahorita los voy a invitar a que caigan a una trampa de amor”, agregó la cantante antes de darle paso a “La trampa”, el éxito que el público coreó a todo pulmón y que alo largo de su carrera se ha convertido en uno e los temas que no pueda dejar que cantar en sus shows.

Tras estos primeros cuatro temas, Ana Barbará mostró su primer cambio de vestuario, pero siempre destacando su escultural figura. Esta vez lo hizo con un diseño de tono fosforescente con tiras de cuero al frente y detrás que casi tocaban el suelo. Así interpretó el clásico “Me asusta pero me gusta” rodeada de sus bailarines. “Tenía muchas ganas de bailar y es un gusto verlos prendidos y emocionados. Y saben qué, esta noche no quiero que pase lo que dice esta canción, pero cuando los veo tan entusiasmados y tan entregados como lo estoy yo, pues no lo puedo evitar y aunque quiera, pues probablemente, lo que prometo en esta canción va a suceder. Esto dice ‘No lloraré’”, dijo emocionada.

El público ‘bandido’ de Ana Bárbara dijo que la dejó sin palabras por todo el amor que le desmostraon en sus concierto de Los Ángeles. (Noel Vasquez /YouTube Theater at Hollywood Park)

De vez en cuando Ana Bárbara señaló que se “estaba saliendo del guión” de producción y es que la visita lo ameritaba porque estaba en la casa y en la casa de uno se hace lo que se quiera. Y así lo fue lo fue sintiendo y cantando. “Que poca”, fue uno de esos temas que interpretó una onda que se escapa del género grupero.

Con un nuevo cambio de ropa y vestida de blanco como un ángel, así salió al escenario frente a una enorme pantalla en la que se fueron viendo fotografías de celebridades de la música que han partido como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y José Alfredo Jiménez, entre otros, para entonar con una enorme pasión el tema “Cómo me haces falta”.

Anuncio

Las emociones nunca cesaron durante cada una de las interpretaciones de la cantante de 52 años de edad. Habló en todo momento de la emoción que llevaba por dentro y antes de interpretar un tema contaba brevemente de lo que han significado en su vida. “Otro corazón”, una balada desgarradora con guitarras eléctricas dijo que tenía un significado especial porque era uno de los temas de sus primeros discos. También compartió que el día que compuso “No es brujería” lloró mucho. Hasta terminó haciendo la señal de la cruz sobre su pecho al culminar su interpretación.

Con pasión, fuerza y sentimiento, Ana Bárbara arrancó gritos, ovaciones y aplausos a casi el cierre de sus “Bandidos Tour”. (Noel Vasquez /YouTube Theater at Hollywood Park)

Igualmente llegaron “Mi corazón”, acompañada del video que rodó junto a Guadalupe Esparza y el grupo Bronco, y un popurrí con temas en el género de la balada grupera como “Ya no te creo nada” y “No sé que voy a hacer”.

El intro del piano le dio paso a “Gente Gasha” y una de las viejitas como “Quise olvidar” , además de la bachata “Te regalo la lluvia”, un tema que la cantante lanzó en el 2001 y que hoy todavía sus fans lo recuerdan y cantan con fervor.

Con el sencillo “Reza y reza”, la cantante puso a cantar al público en todo el auditorio antes de la llegada del Mariachi Limón que la acompañaría en un sentido tributo a Vicente Fernández.