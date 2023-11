Eventos y atracciones en nuestra ciudad para todos los gustos y edades

Con la celebración de los Latin Grammy en Sevilla, España, muchos de los artista está en Europa, pero ahy algunos que se han quedado en nuestra área para ofrecer sus esperadas presentaciones. Además la temporada navideña ya comenzó en algunos de los parques de atracciones con nuevas atracciones y has con festivales de comida con platillos inspirados en la temporada y hasta con sabor latino.

Hay varias opciones para escoger desde ahora hasta el fin de semana. Y no se olviden que esta lista de eventos se irá actualizando, así que puedes visitarla cada semana para enterarte de los últimos eventos y presentaciones en nuestra ciudad.

Invasión del Corrido

La leyenda de la banda Julio Preciado encabeza el grupo de artistas que este viernes celebra la tradicional Invasión del Corrido. En esta edición 2023 Preciado, compartirá el escenario con figuras de la talla de Tito Torbellino Jr., además de El Halcón de la Sierra, El Prieto, El Shaka, Los Ejemplares y muchos más que llegan con su repertorio de música banda para poner a bailar a los seguidores de este género. La cita es en el YouTube Theater de Inglewood.

Cuándo: 17 de noviembre, 8pm

Dónde: YouTube Theater 1011 Stadium Drive Inglewood, CA 90305

Admisión: Desde $34

California Festival: Gustavo Dudamel, tango y ballet

Continúa la serie California Festival con la actuación de Gustavo dirigiendo la partitura de ballet de Gabriela Ortiz inspirada en la “Revolución del Brillo”, mientras que Leticia Moreno hará una interpretación que hará vibrar el escenario del Disney Concert Hall.

Gustavo Dudamel conducirá por cuatro días en la seie California Festival. (Lawrence K. Ho / Los Angeles Times)

Dudamel y Ortiz continúan así su larga colaboración en un programa que presenta dos obras que rinden homenaje a mujeres activistas. La primera, Stride, que está inspirada en Susan B. Anthony y le valió a Tania León el Premio Pulitzer. La segunda es la nueva partitura de ballet de Ortiz basada en Ciudad de México, donde las mujeres tomaron las calles para llamar la atención sobre la omnipresente violencia sexual. La violinista Leticia Moreno se une a Gustavo y a la orquesta para las dramáticas y llenas de tango “Cuatro Estaciones de Buenos Aires” de Astor Piazzolla. Serán cuatro oportunidades desde el jueves hasta el domingo que no se pueden perder.

Cuándo: Del 16 al 18 de noviembre, 8pm y el 19 de nov. a las 2pm

Dónde: Walt Disney Concert Hall 111 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

Admisión: Desde $30

Unidos X Acapulco

Un evento en el que varias artistas se unen para ayudar a los afectados en Acapulco. El espectáculo musical estará encabezado por Adrián Chaparro y Pepe Garza, como padrino del evento, además de las actuaciones de Cuatro de Oro, El Refuego, Julián Mercado, Los Nuevos Chavos, Los Desvelados, Brio Norteño, Alex Rivera, Grupo Nueva Línea, La Dama Brava, Meño Lugo, Jaime y Fernando, Jay Sánchez, Efecto Elegante, Los de la Era, La Destreza, Los De la P y más.

Cuándo: 16 de noviembre 9pm

Dónde: El Malecón Night Club El Malecon 1401 S Lemon St, Fullerton, CA, 92832

Admisión: $20

Mariah Carey en el Hollywood Bowl

“La reina de la Navidad” Mariah Carey llega al escenario del Hollywood Bowl con su esperado espectáculo musical que inaugura la temporada navideña en nuestra ciudad. “All I Want for Christmas is You” sonará con fuerza en el famoso escenario al aire libre de Hollywood y también los grandes éxitos musicales de esta artista tan querida por la comunidad latina de Estados Unidos.

Mariah Carey cantará el viernes y el domingo en el Hollywood Bowl. (Greg Allen/Invision/AP)

Cuándo: 17 y 19 de noviembre. 8p.m.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068

Admisión: Desde $120

Noche de cumbias y tributos

La agrupación sonora de Los Ángeles estará rindiendo tributo musical a las grandes bandas de cumbia como Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita. El talentoso grupo promete una noche de baile hasta que el cuerpo aguante.

Cuándo: 17 de nov. 8:30pm

Dónde: La Boom NightClub 6611 S Alameda St, Los Angeles, CA, 90001

Admisión: $20

La salsa de Charlie Aponte en vivo

El ex vocalista de la legendaria agrupación de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, llega a nuestra área para llenar de ritmo tropical el escenario. Charlie Aponte, una de las voces más queridas y recordadas por los salseros en el mundo entero, llegará con sus éxitos “Brujería”, “Amor Brutal”, “La Loma del Tamarindo”, “Compañera Mía”, “No hay cama pa’ tanta gente”, “Hojas Blancas”, “Arroz con Habichuelas” y muchas más.

Cuándo: 17 de nov. 8pm

Dónde: Steven’s Steak & Seafood House 5332 Stevens Pl, Commerce, CA, 90040

Admisión: Desde $30

Codiciado en concierto

El tijuanense regresa a los escenarios de este lado de la frontera tras una ausencia de 6 años. Erick Aragón, mejor conocido como Codiciado se presentará este sábado en el icónico Peacock Theater y ya están casi agotados los boletos. Desde sus días como vocalista principal de Grupo Codiciado hasta su carrera como solista, el artista ha vivido experiencias como inmigrante que han influenciado en muchas de sus composiciones, resonando profundamente en los fans que ha ido capturando a través de la frontera entre México y los Estados Unidos. Ahora los fanáticos podrán escuchar la propuesta que fusiona el trap corrido, un subgénero que Codiciado ha experimentado con evidente éxito.

Cuándo: 18 de noviembre 8pm

Dónde: Peacock Theater 777 Chick Hearn Court Los Angeles, CA 90015

Admisión: Desde $75.75

Los Alegres del Barranco

El grupo mexicano del género regional norteño Los Alegres del Barranco, conocidos por sus éxitos “El Panal”, “Hasta Naranjas Vendía”, “Morenita De Ojos Negros”, “Con Tololoche”, “Corridos Pa’ La Clika” y “Me Dan Celos” y “Yo Te Advertí llega nuestra área para ofrecer su esperada presentación bailable. En la actualidad son uno de los grupos norteños con más proyección a nivel internacional y este viernes llegan al escenario de Xalos Event Center de Anaheim.

Cuándo: 18 de nov. 8pm

Dónde: Xalos Event Center 480 N Glassell St, Anaheim, CA, 92806

Admisión: $80

La Sonora Dinamita en Pico Rivera

La Sonora Dinamita llega este viernes a la arena de Pico Rivera para ponera bailar cumbia a sus seguidores, pero la banda no llega sola porque la famosa agrupación compartirá el escenario con el Grupo Kual, Los Llayras, el grupo Tex Tex, Interpuesto, el Grupo Ensamble, Sam Sam, Los Cantantes y Sur 16.

Cuándo: 18 de noviembre, 2pm

Dónde: Pico Rivera Sports Arena 11003 E. Rooks Rd. Pico Rivera, CA 90601

Admisión: Desde $65

Más atracciones

Llegó la Navidad a Disney

No es temprano para el inicio del Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure, donde las familias podrán crear y revivir las tradiciones de la temporada más esperada del año. En esta ocasión los visitantes pueden disfrutar del colorido de la temporada hasta compartir una comida con los seres queridos mientras se vive el entretenimiento de las fiestas en el Disneyland Resort. Además del Disney Festival of Holidays, los visitantes pueden ser testigos del espectáculo nocturno “Believe... In Holiday Magic” y la caída de una “nevada” mágica en Downtown Disney District si es que prefieren pasear por esa área.

Y para nuestras familia latinas regresa Disney ¡Viva Navidad! al Paradise Gardens Park para celebrar el décimo aniversario con la música del Mariachi Divas y platillos mexicanos, como la torta rellena lo suficientemente grande para compartir una familia de 4. Para esta ocasión, Mickey Mouse, Minnie Mouse y Los Tres Caballeros lucen nuevos trajes y junto a ellos llegan los bailarines folklóricos mexicanos y los mariachis, así como varios percusionistas brasileños y la aparición especial de Mirabel, de la cinta animada “Encanto”.

‘Viva Navidad’ celebra su décimo aniversario en Disney California Adventure con música y platillos inspirados en la cultura mexicana. (Disneyland Resort/Christian Thom)

Cuándo: Hasta el 7 de enero

Dónde: Disneyland Resort 1313 Disneyland Dr Anaheim, CA 92802

Admisión: Desde $96

Knott’s en Navidad

La temporada navideña transforma al parque Knott ‘s Berry Farm en un paraíso invernal con miles de luces y hermosas guirnaldas. Como novedad para los visitantes de este año, la compañía de melodrama presenta un clásico reinventado de Charles Dickens titulado “A Calico Christmas Carol”. El Bird Cage Theatre también presentará la conmovedora versión de Knott del clásico cuento de amor y sacrificio de O. Henry, The Gift of the Magi, 1885.

La Navidad en Calico continúa mientras la experiencia Snow and Glow llena los edificios y caminos con miles de luces bailando al ritmo de la música navideña mientras la “nieve” cae suavemente por todo Ghost Town. El Wilderness Dance Hall se transforma en la cabaña navideña de Santa Claus, donde toda la familia puede crear recuerdos inolvidables tomándose fotos con Santa y sus amigos en Knott’s Merry Farm.

Santa Claus comparte con los visitantes al Knott’s Merry Farm. (Sean Teegarden )