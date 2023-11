Latin Grammy 2023. Hablan los ganadores en la sala de prensa

SEVILLA.- En el transcurso de la larga ceremonia principal de galardones de la Academia Latina de la Grabación que acaba de concluir en la capital andaluza, la sala de prensa en la que nos encontrábamos fue visitada por muchos de los ganadores. Y esto es lo que nos dijeron.

Karol G (Mejor Álbum, Mejor Álbum Urbano, Mejor Interpretación Urbana)

“Este año ha sido el de mayor cosecha en mi carrera; tuve muchas dudas al hacer este álbum, porque se trataba de algo especial para mi, pero no sabía si lo iba a ser para el público”, dijo la colombiana en el estrado. “Cada vez que me nominan, trato de meterme en todas las categorías, aunque no esté segura de lo que va a pasar en ellas”.

Cuando se le pidió que mencionara a alguna dama con la que quisiera colaborar, la colombiana optó por la cautela. “Hay muchas mujeres a las que admiro y respeto; no podría citar solo a una, porque tendría que sacar a muchas de la bolsa”, aseguró. “Pero fue muy especial darle a Laura Pausini su premio a la Persona del Año”.

Anuncio

Karol no se mostró tampoco ajena a lo que viene sucediendo con las mujeres en el plano de la música. “Soy una persona que encuentra la motivación en las cuando me dicen que no”, afirmó. “Siempre he querido hacer música, pasara lo que pasara a mi alrededor. Me sorprende lo que está pasando con las mujeres en general, y me alegra mucho lo que ha sucedido en esta noche, con todos los logros que han tenido mis compañeras en la ceremonia”.

Julieta Venegas (Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo)

La cantante tijuanense aseguró que la creación de “Tu historia”, su obra premiada, fue complicada, debido a que se inició en plena pandemia. “La verdad es que fue un trabajo hecho en conjunto con Alex Anwandter, por lo que he querido que él me acompañe en todo este proceso, como se han dado cuenta en estos días”, dijo Venegas, quien acudió a la sala de prensa acompañada por el cantautor chileno.

“Me ha sorprendido mucho, porque no pensaba que me iba a llevar este premio, aunque estar en esta ceremonia es ya muy emocionante, porque te encuentras con un montón de gente con la que hablas mucho de música”, manifestó.

Por su lado, Andwandter comentó que había sido “un privilegio enorme” participar en este disco “al lado de este talento tan enorme”. “Ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, dijo. “Ella había cantado en un disco mío, pero nunca había producido nada para ella”.

Anuncio

Carin León celebra su trofeo al Mejor Álbum Norteño. (Borja B. Hojas/Getty Images for Latin Recording Academy)

Carin León (Mejor Álbum Norteño)

Sobre los escenarios, este intérprete y compositor originario de Hermosillo, Sonora, es sumamente expresivo y desenfadado, y ha llegado a decir que lo que él hace no corresponde al género regional mexicano debido a que incorpora fuertes elementos del country, del soul y hasta del rock.

Sin embargo, en la sala de prensa, el artista se mostró tranquilo y hasta tímido mientras respondía una pregunta de Los Angeles Times en Español y señalaba que sus declaraciones anteriores no buscaban quitarle méritos al estilo aludido, que admira mucho y que es la base de su propuesta debido al uso del acordeón y el bajo sexto, pero lo que él hace “es construir y deconstruir todo eso para llevar a otro nivel lo que se hace con la música mexicana”.

Este es el segundo Latin Grammy de León, que no puede todavía creer lo que ha logrado. “Con el primer tequila me va a caer el veinte de todo, como pasó con el anterior. Creo que ahora lo voy a gozar muchísimo más”.

Al ser inquirido sobre el buen momento que atraviesa la música mexicana tras un prolongado descenso de popularidad en el plano internacional, el artista afirmó que las cosas cambiaron considerablemente después de la pandemia. “Nos hemos abierto a hacer colaboraciones con exponentes de otros géneros, y es necesario que sigamos empujando hacia arriba, que sigamos rompiendo las fronteras y los límites”, comentó.

Anuncio

Al ser preguntado por los cantantes con los que les gustaría colaborar, el sonorense mencionó al español Alejandro Sanz y al estadounidense Chris Stapleton, cuya versión del clasico del country “Tennessee Whiskey” interpreta actualmente en estos días. “Es gente a la que admiro y que me inspira”, dijo. “Pero las colaboraciones suceden en el momento adecuado cuando hay buena vibra y todos se enfocan para que salga algo de calidad”.

Natalia Lafourcade (Grabación del Año, Canción de Cantautor, Álbum de Cantautor)

“Estoy como volada, muy feliz porque estemos haciendo esto en Sevilla y porque esta celebración se realice en España”, fue lo primero que dijo la simpática cantautora mexicana ante la prensa.

“Este ha sido el disco más personal de mi carrera; cuando lo termine, estaba muy impresionada por el nivel de intimidad que encontré en él y en lo que significaba, porque no sabía cómo iba a salir”, agregó. “Un año después, me doy cuenta de que la música es una gran maestra; es mi jefa y mi servidora”.

En lo que se refiere a la esencia de la placa, Lafourcade tiene una explicación muy espiritual. “Me gusta pensar que está dedicado a la energía femenina, al trabajo que vino con hacer este disco, al proceso de aprender a conectarse con esas fuentes”, aseveró.

Anuncio

“Hay cosas que se deben atender, como el jardín interior; y este es un disco que me anclo a la tierra mientras me permitia a la vez saber que uno es parte de un todo”, concluyó.

Niña Pastori, feliz. (Borja B. Hojas/Getty Images for Latin Recording Academy)

Niña Pastori (Mejor Álbum de Música Flamenca por “Camino”)

Al ser preguntada por la trascendencia particular de este triunfo, que es el quinto de su carrera en lo que respecta al Latin Grammy, la destacada exponente del folklore andaluz dijo que todos habían sido especiales, pero que este tenía sin duda un significado especial.

“Esto es lo máximo que podemos obtener dentro de la música, pero el hecho de que se me este entregando durante el Día Internacional del Flamenco [16 de noviembre], en la cuna de este arte y con este disco que es un homenaje a toda mi trayectoria de 28 años lo hace muy significativo”.

“Mi género no es tan de mayorías y es más difícil de trabajar, pero tengo a mi lado a gente buena que me ha acompañado, como los músicos que han tocado conmigo en vivo”, señaló. “Hacemos siempre un gran trabajo en directo”.

Anuncio

Pastori recordó que empezó en este negocio siendo una niña. “Mi madre cantaba, y yo me subía al escenario con 2 o 3 añitos”, dijo. “Siempre he tenido el apoyo de mi familia; estuve en muchos conciertos de ‘cante’ y tuve que hacer muchos sacrificios para llegar a donde estoy”.