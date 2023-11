Diversión con olor a Navidad y repleto de música para todos los gustos

Con la llegada del mes de diciembre este fin de semana, las actividades para celebrar las fiestas navideñas se apoderan de la ciudad con obras musicales, exhibiciones de luces, teatro dramático e infantil y hasta conciertos para toda la familia y las parejas también.

El Bésame Mucho Fest celebra este sábado su segunda edición en Los Ángeles con una lluvia de estrellas distribuidas en cuatro escenarios diferentes y al aire libre que nadie debería perderse. La cita es en las inmediaciones del estadio de los Dodgers del centro de la ciudad. Y como consejo es mejor que deje su auto en estacionamientos públicos del centro angelino y opte por el transporte público que sale gratuitamente desde la estación de buses y trenes de Union Station ubicada en Alameda St.

Desde ahora y todos estos días hay varias opciones para disfrutar en la ciudad. Y no se olviden que esta lista de eventos se irá actualizando, así que puedes visitarla cada semana para enterarte de los últimos eventos y presentaciones en nuestra ciudad.

Enrique Iglesias, Pitbull, Ricky Martin: La Trilogía Tour

Tres de los cantantes más aclamados de Latinoamérica y Estados Unidos unen sus talentos en un mismo escenario para presentar sus espectáculos por separado, pero con lo mejor de sus respectivos repertorios de la música pop con pinceladas del género urbano. La gira que se extiende para el 2024 llega antes al Crypto.com Arena de Los Ángeles con un show para vibrar de principio a fin.

Ricky Martin, Pitbull y Enrique Iglesias llegan durante dos noches al Crypto.com Arena. (Los Angeles Times)

Cuándo: 30 de nov. y 1 de diciembre, 8pm

Dónde: Crypto.com Arena 1111 S. Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Admisión: Desde $159

Boletos en este enlace

Bésame Mucho, baila y goza

Es la segunda ocasión en que el Bésame Mucho Fest llega a nuestra ciudad y esta vez serán cuatro los escenarios que estará presentando a las estrellas más relevantes de la música latina en los géneros del pop, rock y el regional mexicano, mezclados entre sí.

El Festival Besame Mucho regresa al Dodger Stadium este sábado 2 de diciembre de 2022. (Raul Roa/Los Angeles Times)

La fiesta comienza desde las 11 am en el escenario “Rockero” con las actuaciones de Molotov, Maldita Vecindad, Hombres G, Natalia Lafourcade, Enanitos Verdes, Café Tacvba, Maná, Caifanes y La Ley, entre otros.

El escenario de “Los Clásicos” tendrá la salsa del Grupo Niche, a Paquita la del Barrio, La Adictiva, Conjunto Primavera, Ramón Ayala, Banda El Recodo, Tucanes de Tijuana, Los Ángeles Azules, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y cerrando con Los Bukis.

Horarios de presentaciones en los 4 escenarios de Festival Bésame Mucho. (Criteria Ent.)

La tarima “¿Te gusta el pop?” reunirá a Mar, la hija de Marco Antonio Solís; Flor de Toloache, Ilegales, Los Amigos Invisibles, Kumbia Kings, Magneto, Amanda Miguel, Belinda, Jesse & Joy, Camila, Gloria Trevi, Emmanuel y Reik.

Y finalmente el entarimado “Beso” tendrá las actuaciones de Industria del Amor, Vilma Palma, Banda Machos, Los Lobos, Ángeles del Infierno, La Arrolladora, Plastilina Mosh, Aterciopelados y Bomba Estéreo. Se recomienda utilizar el transporte público que sale gratuitamente desde Union Station.

Cuándo: 2 dic., desde las 11

Dónde: Estacionamiento del Dodger Stadium 1000 Vin Scully Ave, Los Angeles, CA 90012

Admisión: Aquí

Para boletos y más detalles en este enlace

Aterciopelados en Santa Ana

Los ganadores del Latin Grammy conocidos en la escena como Aterciopelados llegan con su peculiar estilo al The Observatory de Santa Ana para cantarle a sus seguidores de hueso colorado. La colombiana Andrea Echeverri y Héctor Buitrago traen a Los Ángeles su música que fusiona el rock con una variedad de tradiciones musicales latinoamericanas que a lo largo del tiempo han logrado cautivar a un público fiel que vibra con sus interpretaciones.

Cuándo: 3 dic., desde las 11

Dónde: The Observatory 3503 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA 92704

Admisión: Desde $38

Boletos en este enlace

Teatro y musicales

Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin

Las celebraciones en honor a la Guadalupana comienzan con la obra “Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin” en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles durante dos días, seguida de la Procesión y Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe en el este de Los Ángeles el día 3 de diciembre. Para finalizar con el homenaje musical y la Misa en la Catedral del día 11 de diciembre por la tarde hasta la medianoche del 12 de diciembre.

De esta manera, El Teatro Latino regresa a la Catedral con su obra en vivo, “La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin”, una producción teatral navideña que presenta a más de 100 actores, cantantes y bailarines indígenas aztecas, niños y personas mayores de esta comunidad. La obra muestra la historia de San Juan Diego, un sencillo campesino a quien la Virgen María de Guadalupe se le apareció en cuatro ocasiones en 1531 en el cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. La obra fue adaptada por Evelina Fernández del texto de mediados del siglo XVI, El Nican Mopohua.

Una escena de “La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin”. (Andrew Vasquez / Latino Theater Company)

La procesión, que este año se hará el domingo 3 de diciembre con el tema “Santa María de Guadalupe, camino de vida y esperanza”, fue establecida en 1931 por católicos mexicanos que huyeron de la persecución del gobierno mexicano durante la Guerra Cristera.

Cuándo: 1 y 2 de diciembre (Obra), 3 de diciembre (Procesión y misa)

Dónde: Cathedral of Our Lady of the Angels 555 West Temple Street, Los Angeles, CA 90012

Admisión: Gratuita

Más información en este enlace

Mamma Mía!

El clásico musical de todos los tiempos Mamma Mía! está de regreso a Los Ángeles con la historia de una madre que nunca dejó de ser una artista, una hija enamorada que quiere conocer a su padre, pero hay tres posibles ejemplares que se reúnen días antes de su llegada al altar.

Ambientada en una isla paradisíaca griega donde el sol siempre brilla, esta historia de amor, amistad e identidad es contada a través de los grandes éxitos atemporales del grupo sueco ABBA. En vísperas de su boda, una chica que nunca conoció a su padre, invita a tres amores del pasado de su madre para que visiten nuevamente la isla tras haberse marchado hace más de dos décadas. El encuentro de todos causa innumerables situaciones que hacen vibrar y saltar de sus asientos a la audiencia que no puede evitar cantar junto a los protagonistas cada una de sus interpretaciones. Tras 25 años en cartelera y de haberse mantenido como un clásico de Broadway, esta entrega tiene una actriz con apellido latino en el personaje principal que se roba los aplausos por su carisma y extraordinaria interpretación actoral y musical.

Cuándo: Hasta el 3 de diciembre, varios horarios

Dónde: Hollywood Pantages Theatre 6233 Hollywood Blvd. Los Angeles, CA 90028

Admisión: Desde $49

Boletos en este enlace

El último sueño de Frida y Diego

Un retrato musical de la compositora ganadora del Grammy Gabriela Lena Frank y el dramaturgo, ganador del Premio Pulitzer, Nilo Cruz, muestra a dos de los artistas plásticos más emblemáticos de México: Frida Kahlo y Diego Rivera. Cuando un deseo desesperado en el Día de Muertos reúne a Diego Rivera con su esposa Frida, aprovecha la oportunidad para buscar perdón. Pero Frida se niega a regresar al mundo que le causó tanto dolor, hasta que otra alma fallecida la inspira a mirar hacia atrás, al arte (y al hombre) que una vez amó. La directora residente Lina González-Granados encabeza un elenco repleto de talento internacional, incluidos Daniela Mack, Alfredo Daza y Ana María Martínez en este homenaje a uno de los romances más importantes de la historia. Los horarios de las funciones varían. El 30 de noviembre , el 6 y 9 de diciembre es a las 7:30 pm , y 3 de diciembre será a las 2pm.

Un escena del montaje “El Último Sueño de Frida y Diego”. (Courtesía de Karli Cadel)

Cuándo: Hasta el 9 de diciembre

Dónde: Dorothy Chandler Pavilion 135 N Grand Avenue Los Ángeles CA, 90012

Admisión: Desde $109

Más información en este enlace

Doctor Seuss: Cómo El Grinch se robó la Navidad

La magia del clásico cuento navideño del Dr. Seuss cobra vida en el escenario del Pantages. Con las exitosas canciones “You’re A Mean One, Mr. Grinch” y “Welcome Christmas”, el personaje verde The Grinch descubre que la Navidad es más de lo que esperaba en este conmovedor clásico navideño. Max the Dog es el encargado de narrar cómo es que el malvado Grinch decide robarles la Navidad a los Who, un grupo infinitamente alegre y lleno de espíritu navideño. La obra es para toda la familia.

Una escena de “Dr. Seuss’s How the Grinch Stole Christmas!”. (Jim Cox)

Cuándo: Del 6 al 17 de diciembre, varios horarios

Dónde: Hollywood Pantages Theatre 6233 Hollywood Blvd. Los Angeles, CA 90028

Admisión: Desde $49

Boletos en este enlace

Atracciones Navideñas

Wild Holidays

Regresa el “Wild Holidays” para celebrar la temporada navideña con un estilo salvaje en el Safari Park. El evento anual invita a los visitantes a experimentar las atracciones en el Safari Park con un toque especial de temporada en el que los visitantes pueden emprender una expedición navideña de luces con luminosos recorridos a través del parque. Además podrán disfrutar de la presencia de simpáticos personajes, de entretenimiento musical, la participación de los cuenta cuentos y el sabor de las delicias culinarias para toda la familia.Las actividades de Wild Holidays son gratuitas con el boleto de entrada general o membresía de Safari Park.

Wild Holidays en el Safari Park. (Ken Bohn)

Cuándo: Hasta el 31 de dic, con horario extendido

Dónde: Safari Park 15500 San Pasqual Valley Road, Escondido, CA 92027

Admisión: $69 adultos $59 niños

Boletos en este enlace

Imaginarium en Fairplex

Regresa la luminosa atracción “Imaginarium” al Fairplex de Pomona. Se trata de un lugar donde las familias enteras pueden experimentar un espectáculo de luces navideñas completamente nuevo en el área de Fantasyland, catalogado como el más grande del país. La aventura es electrizante y para todas las edades donde los visitantes pueden recorrer una milla y media diversión y alegría navideña con millones de luces. Además hay un atractivo circo que tiene tres funciones diarias. También hay árboles de Navidad, estrellas iluminadas e impresionantes globos. El espectáculo nocturno sincronizado de música y luces es uno de sus mayores atractivos, mientras los visitantes pueden disfrutar de variadas delicias navideñas. Salas de espejos infinitos, experiencias de juegos y criaturas interactivas que están ubicadas en el área de The Lagoon & Glade.

Cuándo: Hasta el 7 de enero, de 5pm a 10 pm.

Dónde: Fairplex 1101 W McKinley Ave, Pomona, CA 91768

Admisión: $21 (L-J) y $25 (Viernes, sábados y domingos) Adultos y $18 niños

Boletos en este enlace

Navidad a ritmo de mariachi

José Hernández y el Mariachi Sol de México regresan al Cerritos Center for Performing Arts con su concierto navideño “A Merry-Achi Christmas” durante dos noches. El programa incluye temas rancheros y la música navideña latinoamericana más conocida e interpretada al estilo mariachi por uno de los grupos más aclamados de nuestra área. El show cuenta además con la participación del Mariachi Reyna de Los Ángeles así como la actuación del ballet folklórico DanzArts Sabor A México Dance Company.

El Mariachi Sol de México de José Hernández que ha tocado junto a los grandes exponentes como Marco Antonio Solís y Luis Miguel, llega a Cerritos. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Cuándo: 2 de dic. 7 pm y domingo 3 de dic. a las 2 pm

Dónde: Cerritos Center for the Performing Arts 18000 Park Plaza Drive Cerritos, CA 90703

Admisión: Desde $45

Boletos en este enlace

Lightscape en el Arboretum

El Lightscape de este año se ha reinventado y es una de las experiencias de luces navideñas que muchos andan comentando en las redes sociales. Una atractiva actividad para esta temporada en la que se puede compartir con los amigos, familiares o en una cita. Aquí se puede disfrutar de las luces, la música, el arte, los camiones de comida y pasar una noche memorable en la naturaleza de este jardín. Y para completar las emociones de los pequeñitos, Santa Claus llega al parque en noches selectas: 7-9, 15-17, 20-23 de diciembre. La recomendación es comprar los boletos por internet con anticipación porque se acaban muy rápido.

El Arboretum de Los Ángeles vuelve a albergar su espectáculo de luces navideñas Lightscape, con exhibiciones repartidas a lo largo de una milla de senderos ajardinados. (Mel Melcon/Los Angeles Times)

Cuándo: Hasta el 2 de enero

Dónde: The Arboretum 301 North Baldwin Ave, Arcadia, CA 91007

Admisión: $26 miembros adultos/ $32 no miembros, niños (3-12): $12 miembros/ $16 no miembros y niños menores de 2 años gratis.

Boletos en este enlace

World Ballet Series: Nutcracker

El clásico navideño favorito de todos llegará al Alex Theatre esta temporada navideña. El Cascanueces, una parte fascinante de la Serie Mundial de Ballet, presenta un elenco diverso de 50 bailarines de ballet profesionales que se reúnen para darle nueva vida a esta clásica tradición navideña. Clara y el Cascanueces en una emocionante aventura nocturna de Navidad en la Tierra de los Dulces, donde la audiencia se maravillará con el famoso Vals de las Flores, la Danza del Hada de Azúcar y los personajes Madre Jengibre y Drosselmeyer.

Cuándo: 29 y 30 de noviembre, 5pm

Dónde: Alex Theatre 216 North Brand Boulevard Glendale, CA 91203

Admisión: Desde $32

Boletos en este enlace y en este otro

Knott’s Merry Farm

La temporada navideña transforma al parque Knott ‘s Berry Farm en un paraíso invernal con miles de luces y hermosas guirnaldas. Como novedad para los visitantes de este año, la compañía de melodrama presenta un clásico reinventado de Charles Dickens titulado “A Calico Christmas Carol”. El Bird Cage Theatre también presentará la conmovedora versión de Knott del clásico cuento de amor y sacrificio de O. Henry, The Gift of the Magi, 1885.

‘Home For The Holidays’ en el escenario de Knotts Merry Farm. (Knott’s Berry Farm)

La Navidad en Calico continúa mientras la experiencia Snow and Glow llena los edificios y caminos con miles de luces bailando al ritmo de la música navideña mientras la “nieve” cae suavemente por todo Ghost Town. El Wilderness Dance Hall se transforma en la cabaña navideña de Santa Claus, donde toda la familia puede crear recuerdos inolvidables tomándose fotos con Santa y sus amigos en Knott’s Merry Farm.

Cuándo: Hasta el 7 de enero.

Dónde: Knott’s Berry Farm 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620

Admisión: Desde $59.99

Boletos en este enlace

El Cascanueces

La enérgica interpretación de “El Cascanueces” reúne a los mejores bailarines jóvenes de Los Ángeles, de entre 7 y 18 años, de todo el condado. Experimente la encantadora historia de la mágica Navidad de una niña que la lleva a ella y al público a un encantador viaje a través de tierras navideñas. Diseñado para cautivar a todos con sus lujosos decorados, trajes brillantes y narraciones narrativas, El Cascanueces es verdaderamente una forma mágica para que todas las edades experimenten las fiestas.

Cuándo: 8 de dic, 7pm

Dónde: Alex Theatre 216 North Brand Boulevard Glendale, CA 91203

Admisión: Desde $10 hasta $42

Boletos en este enlace

Una Navidad con acento latino

Las familias latinas podrán celebrar el décimo aniversario de ¡Viva Navidad! el espectáculo musical que se celebra en Paradise Pier con la participación de Mickey Mouse, Minnie Mouse y Los Tres Caballeros que ahora lucen trajes nuevos. A su lado llegan los bailarines folklóricos mexicanos y los mariachis, así como varios percusionistas brasileños y la aparición especial de Mirabel de la cinta animada “Encanto”.

En el Paradise Gardens Park la música en vivo está a cargo del Mariachi Divas y mientras disfrutan de sus canciones rancheras y de Navidad, los visitantes pueden deleitarse con platillos mexicanos, como la torta rellena girante que puede compartir una familia de 4.

Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos presentan nuevos looks festivos para las fiestas en Disneyland Park en Anaheim, California. (Disneyland Resort/Christian Thompson)

En el Disney Festival of Holidays que se celebra en Disney California Adventure, las familias pueden crear y revivir las tradiciones de la Navidad. En esta ocasión los visitantes pueden disfrutar del colorido de la temporada y hasta compartir una comida con los seres queridos. Además del Disney Festival of Holidays, los visitantes pueden ser testigos del espectáculo nocturno “Believe... In Holiday Magic” y la caída de una “nevada” mágica en Downtown Disney District si es que prefieren pasear por esa área.

Además Disneyland acaba de anunciar que en el 2024 habrán buenas noticias para los residentes del sur de California. Cada residente local que pague $225 recibirá tres boletos para un parque por día que se usarán en visitas separadas del 2 de enero al 2 de junio. Este descuento equivale a $75 por cada entrada. Para comparar costos, un boleto de un día para un parque oscila entre $104 y $194, dependiendo de cuándo visite el parque.