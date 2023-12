El sabor de la Navidad de Salma Hayek despierta sus sentidos, recuerdos y tradiciones

La huelga de actores y de guionistas que mantuvo paralizadas las producciones hizo que Salma pusiera en pausa su faceta como actriz y dirigió sus energías a su compañía productora Ventanarosa en México y una vez que los acuerdos comenzaron a solucionarse de este lado de la frontera, la mexicana despertó sus ganas por volver a trabajar frente a las cámaras. “Tengo una película que se iba a estrenar este año, pero la vamos a guardar para el año que entra por la huelga porque ya no fue al festival que debía tener que ir (posiblemente Sundance) y ya estoy ansiosa de que la vea todo el mundo y de volver a trabajar. Y que bueno que por lo menos teníamos ‘El Sabor de la Navidad’”:, nos dijo con una sonrisa.

Y es que como lo ha mencionado a lo largo de nuestra conversación, para Salma la cocina es una de sus grandes pasiones y la Navidad, es la temporada que más disfruta en todo el año, así que unir ambas temáticas en una producción para la pantalla resultó ser para ella todo un sueño cumplido.

“El Sabor de la Navidad” es una película que se estrenó a mediados del mes de noviembre a través de la plataforma de ViX y es la segunda cinta que su productora Ventanarosa lleva a la pantalla de la plataforma de streaming de la empresa Televisa. La primera fue “Quiero tu vida”, protagonizada por Erick Elías Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez, que muestra una historia de fantasía romántica escrita por José Tamez y Jorge García Castro, dirigida por Jorge Colón, mientras Hayek, Tamez y García Castro figuran como productores.

La segunda es “El sabor de la Navidad”, también escrita y producida por José Tamez y la misma Salma Hayek. “Estamos muy contentos de trabajar con ViX. Tenemos mucha afinidad con el tipo de proyectos que queremos hacer. En cuestión de un año y medio ya hicimos dos y esperamos seguir haciendo más porque es una oportunidad donde puedes hacer cine y que muchísima gente la vea y además sea el cine que nosotros queremos hacer”, explicó.

La película es protagonizada por Mariana Treviño, Andrés Almeida, Armando Hernández, Juan Carlos Medellín y Marco Treviño, bajo la dirección de Alejandro Lozano junto a José Támez, mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de Billy Rovzar y Jennevie Olivieri-López, así como de Erica Sánchez, de Lemon Studios.

El productor José “Pepe” Támez es además el escritor de historia. Desde un principio siempre tuvo clara la historia que quería contar, pero en varios encuentros con Salma pudo enriquecerla con los elementos que fueron surgiendo durante sus reuniones informales.

“Pasamos algunas tardes y algunas noches reuniéndonos y riendo mucho, acordándonos de cosas. Me contaba algunas cosas y hacíamos lo que se dice en Estados Unidos un ‘Brain Storming’ a veces, pero el que la escribió fue él”, dijo.

El personaje de Valeria y Salma tienen muchas cosas en común, entre ellas su pasión por los mercados para ella misma escoger sus ingredientes para preparar sus recetas. (Vix)

Mariana Treviño, conocida por sus trabajo en “Club de Cuervos” y “A Man Called Otto”, interpreta a Valeria, el personaje principal que aparenta tener una personalidad fuerte y en control de sus emociones. De hecho, al verla en escena, el personaje muestra detalles en su personalidad donde se palpa la influencia de Sala, algo que ella misma nos lo confirmó en nuestra conversación. ”Sí, hay mucho de mi en Valeria, porque Pepe es mi socio desde hace 25 años y es mi amigo como 30 o 35 años y a lo mejor se inspiró un poquito en mí que me gusta tanto cocinar. Y claro que (Valeria) es una mujer fuerte, muy tenaz y que le gusta ser muy profesional y no se quiere distraer del profesionalismo, pero es muy romántica también, tiene gran sentido del humor. Me encanta la actriz, casi como que escribimos el papel para Mariana”, dijo convencida.

En la película, por ejemplo, hay una escena en la que Valeria hace un ritual con inciensos antes de comenzar a cocinar. Se lo pasa por encima de la cabeza de su asistente y se deja bañar por el humo sobre su propia humanidad. “Eso también me lo robó de mi Pepe, eso el Palo Santo”, confesó emocionada.

La trama de esta conmovedora cinta muestra tres historias paralelas alrededor de las celebraciones navideñas en la Ciudad de México, que terminan entrelazándose al final de la cinta. En una de ellas, se cuenta la historia de una familia que está alejada de una hija transgénero y cómo logran la reconciliación y reencuentro en la Noche Buena.

Juan Carlos Medellín y Armando Hernández también protagonizan “El Sabor de la Navidad” donde ambos interpretan a dos Santa Claus que trabajan en la Alameda, en la Ciudad de México.

(ViX)

En la otra, cuentan la historia de dos amigos que ponen a prueba su amistad cuando se ponen a trabajar como Santa Claus en el parque Alameda Central de la Ciudad de México.

Y la tercera muestra a precisamente a Valeria, una chef de aparente fuerte temperamento, pero muy solitaria que cocina cenas navideñas por encargo y que guarda con recelo la receta secreta de la abuela, la cual que se pone en peligro de ser descubierta con la llegada un ayudante de cocina que termina enamorado de ella mientras está buscando recuperar su amor por la cocina.

Pero más allá del trasfondo de estas tres historias, el verdadero hilo conductor de la trama navideña es el sabor de la comida y el amor en todas sus facetas. “Que gane siempre el amor es el mensaje de la película, no importa lo que pase, que seamos diferentes, que nos enojemos los unos con los otros, que gane siempre el amor”, dice Salma, productora de esta cinta, cuya historia espera que pueda llegar al corazón de la audiencia como pasó con ella. “Yo estoy enamorada de esta película, me encanta y se va a convertir en un clásico entre las películas navideñas latinas”, expresó.

”Sí, hay mucho de mi en Valeria, porque Pepe es mi socio desde hace 25 años y es mi amigo como 30 o 35 años y a lo mejor se inspiró un poquito en mí” — Salma Hayek/Productora de ‘El Sabor de la Navidad’

Llevar a la pantalla esta historia a la comunidad latina de los Estados Unidos, es un regalo que Salma le ofrece a su audiencia y aunque parezca mentira, la exitosa actriz y esposa de uno de los hombres más ricos del mundo, dice que para esta Navidad el mejor regalo que pueda recibir es que los latinos puedan ver esta historia y conozcan algo de lo que esta celebración y la comida significan para los mexicanos, porque no se trata de mostrar la Navidad en un contexto mexicano, sino la esencia de lo que es amor por la tradición.

Y hablando de regalos, en la cinta uno de los personajes de la historia señala que “La Navidad es un invento de los ecologistas para fomentar el reciclaje de regalos”, algo que Salma no descarta que pueda ser verdad.

”Pues no es mala idea, depende de las circunstancias de la vida, de las situaciones. A mi si me reciclan un regalo, yo feliz, no me importa, hasta me lo pueden decir. Lo importante para mi es que el regalo que tú das, encuentres que tenga la vibración de la persona a la que se lo vas a dar y no nada más es dar regalo por regalo. Quizás el momento de escoger el regalo o pensar en el regalo, tiene mucho que ver en cómo estás pensando en esa persona en ese momento. No es el momento de darlo, sino el momento de escogerlo”, comentó

Desde siempre y a pesar de la elegancia que la carateriza, Salma confiesa que el mejor regalo que le pueden hacer son un par de medias, porque dice que le fascinan. (Jonathan Short/Jonathan Short/Invision/AP)

Salma está consciente que algunas personas son muy difíciles de regalar, a ella le pasa con su suegro, uno de los hombres con una fortuna incalculable. “A mi suegro, por ejemplo, yo me rompo la cabeza”, dice con simpatía tomándose la cabeza con las dos manos.

En el caso de la elección de un regalo para Salma, sin pensarlo dos veces revela que “soy la más fácil del mundo, sí que sí”, dice con certeza.

“Aparte es que yo tengo amigos de diferentes posibilidades económicas, inclusive de ninguna posibilidad económica y te lo pueden decir porque ellos saben que me encantan los calcetines. Si me regalas un par de calcetines yo me pongo feliz, velas, unas galletas que me hagan, hasta a veces un dibujo y no necesariamente el que sea el más caro es el que más me guste”, comenta con la sencillez que la caracteriza.

“Si me quieres regalar y hacer feliz con algo de Navidad, regálame Copal”, agregó la actriz sobre la resina extraída de un árbol de la familia burseraceae (árboles de goma), un elemento popular de la cultura mexicana, que al ser expuesta al calor se derrite y su principal uso es como incienso.

Con la llegada del próximo año, Salma siempre se pone a recordar lo que ha vivido en el que se va. Dijo que hace poco, se encontró aquí en Los Ángeles su baúl de los recuerdos donde se topó con cientos de fotos de su otra riqueza, sus grandes amigos.

Salma Hayek tiene una gran pasión por la Navidad y recuerdos imborrables de las tradiciones que compartía con su familia en México. (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Salma publicó hace unas semanas en sus redes sociales una foto en la aparece con Mathew Perry, el recién fallecido actor con el que protagonizó la película “Fools Rush In”. En ese post, Salma recordó el día que Perry manifestó en sus redes que esa cinta había sido “probablemente su mejor película” y Salma la republicó en su cuenta de Instagram en memoria a Perry.

Al igual que esa foto del recuerdo, hay una muy especial donde la mexicana sale posando junto a Jennifer López, Ben Affleck, Gael García y Susan Sarandon.“Tengo un baúl de los recuerdos que acabo de encontrar y tengo miles de fotos ahí. Las dos fotos salieron de ese baúl. Encontré aquí en Los Ángeles recientemente miles de fotos que no puedes creer de toda nuestra vida, en donde muchas de ella también sale Pepe y donde también tenemos algunas posadas juntos y de algunos momentos navideños en mi rancho. También algunos recuerdos de 31 de diciembre en el rancho juntos”, dijo Salma, quien además aprovechó para compartir cómo eran sus celebraciones de Fin de Año en Coatzacoalcos.

“El 31 (de diciembre) siempre se hacía ‘El viejo’ con los cohetes y competía todo el pueblo. Se hace un ‘viejo’ que lo hacen de mentiritas de puros ‘cuetes’ y a las 12 de la noche se encienden y parecía que había guerra en Coatzacoalcos, una tradición super peligrosa, porque nunca faltaba un quemado, pero se volvía hacer el año que entra. Yo no sé si ya están prohibidos”, dijo con simpatía.

Luego recordó que tiene muchas fotos con sus amigos españoles, Penélope Cruz y Antonio Banderas. “Tengo muchas con Penélope (Cruz) y me doy cuenta que son fotos muy, muy viejas y yo sigo siendo amiga de los mismos”, explicó.

Salma Hayek tiene mucho por celebrar este año y espera con ansias el 2024 por viene cargado de muchos proyectos. (Richard Shotwell/Invision/AP)

Y ya que estamos hablando de amigos, no podía faltar la presencia de Antonio Bandera en su vida, su compañero de cintas como Desperado y la saga animada de Puss in Boots y con quien mantiene una relación de amistad por décadas, además de compartir el gusto por la música y la actuación.

Banderas, quien recientemente fue homenajeado el con Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación en Sevilla, es para Salma un gran amigo que la llena de mucho orgullo y según nos cuenta, “es una persona que se lo merece todo”.

“Yo creo que Antonio, secretamente, su primer amor es la música. El teatro musical es el perfecto hogar para él y ahí él lo tiene todo y puede ser todo lo que él es. Él ha sido una persona que le han dado muchos premios y ha estado muchas veces nominado a premios de actuación y algunas veces por música, pero qué bueno que se compense igual porque es igualmente talentoso”.