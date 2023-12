Luces, salsa y sabor a Navidad iluminan nuestra ciudad

El espectáculo decembrino regresa al escenario del Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts para celebrar las tradiciones navideñas de México. El Mariachi Garibaldi, de Jaime Cuéllar, junto al Ballet Folklórico de Los Ángeles logran combinar la música, danza y cultura en un show que llena de orgullo a los latinoamericanos. El espectáculo ofrece cuentos populares a través de una impresionante exhibición de colores vibrantes y bailes mientras la música de mariachi hace vibrar a los presentes.

