Gilberto Santa Rosa nos visita nuevamente, pero esta vez, lo hace en un ambiente más íntimo

Con más de cuatro décadas de actividad sobre los escenarios y dentro de los estudios de grabación, Gilberto Santa Rosa sigue siendo uno de los artistas más solicitados y reconocidos de la escuela afroantillana tradicional en su faceta romántica.

Conocido como “El Caballero de la Salsa” debido a su predilección por las composiciones de amor alejadas tanto de insinuaciones sexuales como de connotaciones sociales profundas, el cantante puertorriqueño ha mantenido a lo largo de su carrera una consistencia que le permite seguir destacando en medio de una industria que se orienta actualmente de manera masiva hacia otros géneros musicales.

En estos días, Santa Rosa se encuentra embarcado en una gira que se titula “Auténtico”, y que privilegia los teatros y los auditorios medianos en lugar de los estadios donde el mismo artista logra todavía presentarse.

La idea por aquí es ofrecerle a su público un espectáculo más cercano y accesible, y los resultados se han podido ver ya en Santo Domingo, la capital dominicana, donde ofreció ni más ni menos que tres fechas; y en varias ciudades estadounidenses, como es el caso de Nashville, Atlanta, Tampa y Newark.

Este 15 de diciembre le toca el turno al Wiltern de Los Ángeles, un día después de su actuación en San Jose Performing Arts, de San José. El periplo californiano terminará el 17 de diciembre en The Magnolia, de San Diego.

En la entrevista que ofreció a Los Angeles Times en Español desde su hogar en San Juan, el legendario vocalista ofreció detalles de estas presentaciones, habló del presente y del futuro de su carrera e hizo incluso comentarios sobre su sobria manera de vestir.

Gilberto, por lo que he leído, la gira de “Auténtico” tiene que ver con seguir haciendo música orgánica acompañado por una orquesta de verdad, sin pistas ni nada de eso.

Bueno, yo digo de broma que nosotros todavía tenemos la mala costumbre de tocar en vivo. Y sí, esto tiene que ver mucho con rescatar las cosas buenas de la vieja escuela, pero llevadas a la actualidad, porque considero que mi propuesta sigue estando vigente. Lo que define a un artista, en mi opinión, es el modo en que se desempeña sobre el escenario.

Me imagino que no van a faltar clásicos tuyos como “Conciencia”, “La agarro bajando” y “Perdóname”; pero también tienes un disco reciente, “Debut y segunda tanda”, que estuvo nominado al Latin Grammy.

Sí, cómo no. Se hace un poquito de todo, desde las cosas que conoce la gente desde hace muchos años hasta lo que estamos haciendo en la actualidad. Y hasta se da una pequeña muestra de lo que viene, que no es otra cosa que el debut de “Segunda tanda, Volumen 2”, porque cuando empecé a hacer esta grabación, me entusiasmé mucho en el estudio y grabé muchos temas.

El Latin Grammy terminó en manos del Grupo Niche por la producción “Niche Sinfónico”. No creo que te molestara mucho, porque se trata de amigos tuyos con los que has compartido muchas veces la tarima.

Claro. Somos parte de un género que, a pesar de lo que digan muchos, todavía existe, y que sigue teniendo fuerza, historia, trayectoria y grandes representantes. Niche es una institución en este tipo de música, y que se le haya dado ese reconocimiento merece todos nuestros aplausos. Además, lo que presentaron fue un proyecto muy bonito que involucraba a una orquesta.

Además, tú tienes ya cinco Latin Grammys, ¿verdad?

Tengo cinco como intérprete, uno como productor por un disco de [la merenguera dominicana] Milly Quezada y un Grammy americano. Ya podemos compartir [risas].

He sido siempre un fiel defensor de que en cualquier premiación de música latina la salsa tiene que estar presente. Y cada vez que la salsa está, aunque yo no sea nominado, lo celebro y lo siento como un reconocimiento mío. Este es un género que forma parte de la historia de la música latinoamericana en el mundo entero, y es importante que nadie lo olvide.

Volviendo a los shows actuales y hablando de los temas recientes, tengo entendido que incluirás el sencillo principal de “Debut y segunda tanda”, que se llama “Cartas sobre la mesa”. Tuvo un video muy simpático, donde sales observando lo que ocurre en la casa de varias parejas. Y asumo que estaría también “For Sale”, que es un ‘cover’ de Carlos Vives incluido en el mismo disco.

Sí; es un ‘cover’ que descubrí un día, muy temprano en la mañana, cuando puse la radio y escuché una canción que hablaba no solo de algo que conectaba conmigo, sino que me parecía que podía prestarse para mi propio estilo. Grabé primero una versión solo, y después Carlos tuvo a bien grabarlo conmigo.

Una imagen promocional reciente del cantante. (José Pérez Mesa)

Estas dos canciones van muy de la mano con tu propuesta, con el romanticismo propio de “El Caballero de la Salsa”. Es una tendencia que has tenido desde que empezaste como solista, cuando decidiste que no ibas a hacer lo mismo que hacían otros en lo que se refiere a la salsa de tonos eróticos. Pero, en honor a la verdad, también tiene que ver con la ropa. Cada vez que te he visto en vivo, llevas saco y corbata. ¡Parece que nunca sientes calor!

Todo empieza por un gusto personal. Me gusta ponerme el saco, la corbata, los gemelos. Luego, eso se comenzó a identificar con mi personalidad en el escenario. En la medida en que puedo, trato de utilizarlo, aunque hay lugares un poco más informales donde llevo una chaqueta con jeans, sin dejar de lado lo que me distingue.

¿Y te sientes siempre cómodo? Porque yo me imagino que hasta la garganta se te aprieta un poco con el uso de la corbata…

Bien utilizada, no aprieta. Si te pones una talla que no es la tuya, bueno, ahí vas a tener un problema. Pero no, yo me siento cómodo utilizando ese tipo de ropa.

Hablando de la voz y de la garganta, te vi por televisión en la edición 2023 del Premio Lo Nuestro, que se hizo en febrero de este año en la ciudad de Miami. Participaste en el homenaje a Víctor Manuelle, e hiciste en su honor unas partes improvisadas, unos soneos. Pese al paso del tiempo, tu voz se mantiene en excelente estado.

Te cuento que eso fue una ventaja cuando empecé a cantar, porque un cantante que podía improvisar tenía mayor probabilidad de ser escogido por alguna de las orquestas que te reclutaban entonces. Hoy día, afortunadamente, mi voz se conserva y mi mente se mantiene ágil.

Cuando pienso en utilizar el recurso de la improvisación, tengo que aceptar que no se emplea tanto como antes, en los años ‘70 y ‘80 y parte de los ‘90. Con la dinámica actual, se utiliza mucho menos, pero siempre tiene su espacio, como cuando llega el momento de interpretar “Perdóname” en los conciertos, donde meto cosas distintas cada noche.

Santa Rosa observa a sus fans durante una reciente presentación. (Alejandro Granadillo)

¿Cómo vas de salud? Sé que te diagnosticaron hace algunos años diabetes tipo dos y que tuviste que hacer ciertos cambios en tu rutina.

Me siento súper bien. No te puedo decir que soy un diabético ortodoxo, pero sí he hecho muchos cambios y he tomado mucha conciencia de lo que es esta condición. Le digo a todo el mundo que lo mejor es informarse, hablar con su médico. Los latinos tenemos la tendencia de preguntarle al vecino, al familiar, en vez de a la persona adecuada.

Aprendí a hablar con mi médico y a preguntarle cosas que a veces son unos mitos y a veces son ciertas. Eso te sirve para aclarar el panorama. También me ha ayudado mucho no tener ningún tipo de vicio.

¿Y qué hay de los dulcecitos?

Los he cortado, pero no están eliminados. Queremos durar. Fíjate que Rafael Ithier, el director de El Gran Combo, tiene 97 años. [El director de orquesta] Willie Rosario cumple ahora 100. Yo quiero ir por ahí.

Tú has sido uno de los artistas veteranos que no ha mostrado disgusto ante el género urbano. Has colaborado incluso en algunos proyectos de estos artistas.

He colaborado con gente de música urbana, de música folclórica, de baladas y de rock, pero manteniendo siempre mi propuesta. Me honra mucho que cualquier artista quiera cantar conmigo. Además, musicalmente, es muy interesante ese tipo de mezcla. En el caso de Don Omar y la canción “Los hombres tienen la culpa” [2018], él vino para acá y lo pusimos a cantar salsa. No hay ni un golpe, ni un ‘beat’, ni nada de reggaetón en eso. Y fue interesante, porque Don tiene el talento para hacerlo. También he colaborado con Yandel y Tito El Bambino, entre otros.

¿Qué viene para ti? Creo que esta gira se va a prolongar al menos hasta la mitad de 2024.

Tenemos fechas hasta agosto. Y a eso agrégale que después viene el debut de “Segunda tanda, Volumen 2”, que saldrá probablemente en febrero, o al menos en el primer semestre del año.