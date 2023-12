Eslabón Armado hará dueto con Luis R Conriquez y uno con DannyLux, mientras que Pedro Tovar promete ponerse a tono en 2024

Antes de iniciarse la velada musical, Pedro Tovar (voz principal), Brian Tovar (bajo), Damián Pacheco (guitarra de doce cuerdas) y Ulises González (guitarra acústica) se reunieron detrás del escenario, en una pequeña alfombra roja, con varios de los jugadores de la selección mexicana y posaron para los fotógrafos para inmortalizar el momento.

Los músicos recibieron además las playeras verdes del equipo mexicano con sus apellidos impresos y el número 23 en el reverso para lucirlas frente a los medios. “Aquí vinimos para saludar al equipo mexicano de nuestra Selección porque somos aficionados y nos encanta el futbol’, dijo Pedro Tovar a los medios tras bastidores.

Estos muchachos que han lanzado seis álbumes de estudio dijeron estar muy felices por el año de éxitos que han vivido este 2023 y sobre todo por lo conseguido recientemente en la plataforma de streaming Spotify. “Sí, gracias Dios la canción fue muy bien recibida por el público y son ellos los que lo hicieron posible”, dijo Tovar a los Angeles Times en Español.

Eslabón Armando compartió tras bastidores con algunos de los nuevos jugadores de la Selección de México para la foto del recuerdo. (Tommy Calle)

“Estamos agradecidos con la purita gente que apoyó el tema, vamos a seguir con más temas para que lleguen igual”, agregó Tovar frente a los medios.

Eslabón Armado ha recibido innumerables premios y nominaciones, incluidos dos Billboard Music Awards, dos Billboard Latin Music Awards y dos Latin American Music Awards, además de haber obtenido dos nominaciones a los recientes Latin Grammy que se celebraron en Sevilla. “Aunque no ganamos nada allá, ganamos la experiencia de ir a España, que es un mundo muy diferente a lo que es acá y por ahí hicimos unos blog para que toda la gente vaya a chequearlos”, agregó Tovar quien además de tener éxito en la música, ahora ha comenzado a incursionar en el mercado empresarial con la apertura de un restaurante de comida japonesa.

Con el aplauso y ovación de sus compañeros del grupo, Tovar compartió su emoción de esta nueva aventura en el ámbito culinario de comida japonesa. “La patrona me controla todo el dinero, así que ahora Dios me dio la oportunidad. Es un restaurante de sopas ramen, comida japonesa y ‘noodles’ (Fideos) y está buena. Así que para toda la bonita gente, pa’ que le caiga y como como yo”, dijo mostrando y tocando su barriga.

Pedro Tovar complació a la fanaticada con los grandes éxitos de Eslabón Armado en medio de una noche fría que se calentó con los aplausos de los fans. (Tommy Calle)

Con la llegada del nuevo año y luego de haber logrado el éxito laboral y económico, ahora Tovar le pide a la vida que le conceda “salud, sabiduría y que Dios nos dé otro éxito y más para lo que sigue y que cuide a la familia de cada uno, que estemos bien de salud y que sea más que nada, lleno de éxitos”.

Por su parte, Brian Tovar, hermano menor de Pedro, dijo que el próximo año lo que quiere es que le de una novia, mientras que Damián Pacheco coincidió con Pedro en que el 2024 debe llegar con mucha salud para ellos.

La Navidad que ya está a la vuelta de la esquina la estarán celebrando en familia y con la comida que va a preparar la mamá de Pedro. “Mi mamá a veces se enoja porque cocina para todos, pero en la Navidad nos da tamales, no hace pozole y chapurrados”, dijo Pedro, quien le desea a sus fans que la pasen “muy bueno en esta Navidad y el Año Nuevo”.

Y hablando del Año Nuevo, Pedro dijo que le tiene una promesa a sus fans para este 2024. “Empezando enero van a ver a un Pedro más delgado con 30 libras menos que las que tengo ahorita. Y vamos a rebajar para que las muchachonas se arrimen y así cambiar el look”, prometió con simpatía.

Pedro también adelantó que el 2024 les traerá una gira por México por primera vez. “Tenemos planes para ir a México, así que será una gira por allá porque nunca hemos pisado por allá”, dijo Tovar, además de asegurar que vendrán algunos duetos. “Se vienen más canciones con los colegas, con mi compa DannyLux y una rola con mi compa R (Luis R. Conriquez)”, dijo Tovar.

A pesar de lo que se ha publicado de una posible discusión con Peso Pluma, Tovar aseguró que nada de eso es verdad. “No para nada, yo vi que mucha gente puso (en las redes) que ‘se miran muy serios’. Lo que pasa es que se trataban de los Grammy y hay gente con mucho poder , tienes que estar serio y no puedes hacer el show que siempre haces, así que no hay nada y por ahí se viene otra colaboración con él y como dicen él anda en lo suyo y me tiene muy orgulloso de que está levantando la bandera mexicana y nosotros también estamos haciendo lo nuestro y estamos contentos y felices”.