Alaqua Cox supera todos los desafíos como la heroína sorda de Marvel en ‘Echo’

La última vez que la vimos, Maya Lopez seguía enfrascada en una espiral de venganza de consecuencias impredecibles. La joven sorda de origen nativo americano había descubierto que su supuesto protector, Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio), quien la crió tras el asesinato de su padre, no era precisamente una persona de confianza, y que el que creía su enemigo más encarnizado, Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner), estaba en el lado correcto de la Historia.

Nos enteramos de todo eso mientras ella era un personaje secundario en “Hawkeye”(2021), la serie de Marvel que la mostraba ya enfrascada en vistosas escenas de acción y que nos presentó por primera vez a su intérprete, Alaqua Cox, una joven sin experiencia previa en la actuación que, al igual que la Maya del show, es sorda, es nativo americana y usa una prótesis en reemplazo de la pierna derecha que perdió.

En el relato televisivo, Maya sufrió la amputación tras un accidente automovilístico; en la vida real, las circunstancias que llevaron a que Cox atravesara el mismo trance no se han dado a conocer de manera pública.

Maya Lopez lleva un apellido hispano debido a que su madre era una latina de origen indeterminado. Su nombre de batalla, Echo, surge de la capacidad que tiene para imitar los movimientos de quien se encuentre cerca y reproducirlos a la perfección.

Apareció en el mundo de los cómics a finales de los ‘90, como parte de las entregas individuales del superhéroe ciego Daredevil. Aunque no ha tenido hasta el momento una serie propia de historietas, sus intervenciones en diferentes sagas (como la de “The New Avengers” y “Moon Knight”) le ganaron rápidamente el aprecio de los fans en los últimos años.

El interés por ella creció considerablemente tras el estreno de la serie televisiva, debido a la labor convincente de una muchacha que, como lo dijimos, no había nada semejante hasta ese momento y no había podido terminar el ‘college’ debido al trabajo que tuvo que desarrollar en una fábrica con el fin de ganarse la vida.

Por otro lado, pese a no tener un papel estelar en “Hawkeye”, Cox despertaba merecidamente la curiosidad debido al aire misterioso que le otorgaba a Maya, al potencial de cambio que está mostraba y, por supuesto, a sus propias condiciones físicas.

Ahora, la nativa de Wisconsin tiene la oportunidad de desarrollar de manera mucho más amplia al personaje como protagonista de su propio show, “Echo”, que se estrena el próximo 9 de enero de manera simultánea en Disney+ y Hulu.

La serie, que ha recibido una clasificación de adultos (es decir, algo insólito para un show de Marvel), encuentra a Maya de regreso en Oklahoma, su ciudad de origen, lo que la reconecta inevitablemente con la comunidad indígena de la que procede y con un círculo familiar que no la acepta necesariamente a causa de sus vinculaciones pasadas con el mundo del crimen.

En una entrevista con Los Angeles Times en Español que se realizó con la asistencia de una intérprete, Cox habló de lo que significó regresar al set, de lo que se puede esperar del nuevo show, del gran trabajo de representación que viene haciendo y del entrenamiento al que tuvo que someterse para poder desempeñar las espectaculares escenas de acción que se apreciarán en la pantalla.

Alaqua, esta no es la primera vez que interpretas a Maya Lopez, pero la nueva serie te da la oportunidad de desarrollar mucho más al personaje, que se convierte en protagonista. ¿Qué tan interesante fue para ti poder volver a interpretarla, pero de una manera tan extensa?

Fue un reto, porque es difícil para mí encarnar a un personaje que tiene muchas emociones, ya que, como has dicho, Maya es una persona muy complicada que se enfrenta a muchas situaciones difíciles. Pero es un reto divertido. Antes de empezar a actuar, yo miraba videos de YouTube o películas en las que aparece una persona que tiene que representar un gran rango de emociones o que está llena de rabia, e intentaba reproducir eso para prepararme. Fue definitivamente interesante.

Claro, porque además de todos los desafíos físicos que tiene, Maya está lidiando con el trauma que le generó la muerte de su padre y los problemas familiares que la aquejan. Además de esos videos y películas que mencionas, ¿te dieron clases de actuación antes del rodaje?

Hubo mucha gente que me ayudó en la preparación de este papel, incluyendo a la directora [Sydney Freeland]. Le dije específicamente a Disney que necesitaba un profesor de interpretación para sordos, y ellos encontraron a una con la que podía hablar cara a cara. Es de Nueva York y es fantástica. Me ayudó a captar las emociones de Maya y a refinarlas.

Además, tuve un entrenador personal, igualmente sordo, que me ayudó a prepararme para la parte física, porque no quería quedarme sin aliento después de cada toma. Me ayudó a ser constante y a descubrir mis niveles de resistencia. También tuve un asesor sordo que me ayudó a traducir mis líneas de diálogo del inglés al lenguaje de signos. No podría haber hecho lo que hice sin todas estas personas.

Después del tono más juguetón que tenía “Hawkeye”, ¿te sorprendió que “Echo” fuera mucho más intensa, como lo hemos notado quienes hemos podido ver sus primeros tres capítulos por adelantado? Es la primera serie de Marvel que está clasificada TVMA [por ‘Mature’]. Sé que la ‘showrunner’ es Marion Dayer, quien estuvo muy involucrada con “Better Call Saul”, lo que no es un detalle menor.

Me parece que será más divertido ver un programa como éste, con más violencia, con más rudeza. Creo que el público lo disfrutará más. Yo no esperaba que fuera tan violento. Va a haber mucha sangre, muchas peleas, muchos asesinatos. Estoy muy emocionada con la idea de que el público vaya a ver una faceta distinta de Marvel que me tiene además en el rol principal.

Es importante que estés representando a tres comunidades diferentes con este papel: la nativo americana, la sorda y la que usa alguna clase de prótesis. Ha habido películas y series que han representado a estas personas, pero lo han hecho normalmente con actores que no pertenecen necesariamente a esas comunidades.

Estoy muy agradecida por poder representar a tres comunidades que están muy poco representadas, porque son todas muy pequeñas. Es una locura la poca atención que se les ha dado. Ha sucedido también con las mujeres, que últimamente han estado dando pasos gigantes en ese sentido. Pero al tener el apoyo de mis tres comunidades, siento que llevo mucha responsabilidad sobre mis hombros. Los comentarios han sido positivos, pero sé que puedo cometer errores y estoy dispuesta a seguir aprendiendo para que la representación sea lo más digna que resulte posible.

En la serie, Maya es miembro de la comunidad indígena choctaw, mientras que tú eres una menomenee. Hay muchas escenas en las que se muestran las costumbres de los choctaw. ¿Aprendiste algo sobre ellos al participar en este proyecto?

Fue divertido aprender sobre los choctaw, porque tenemos más de 500 tribus en todo Estados Unidos, cada una con sus propias tradiciones y sus propias manera de hacer las cosas. El traje de superhéroe que llevo tiene mucho simbolismo choctaw, y los adornos que emplea fueron creados por un artista indígena. Los choctaw vinieron a vernos el primer día de producción y nos dieron una gran ceremonia de bendición; no podríamos haber tenido una mejor aprobación.

Hay mucha gente en Hollywood que está hablando ahora de representación y de inclusión, pero esta serie tiene realmente a muchas personas nativo americanas no sólo en su reparto, sino también detrás de cámaras. Y la mayoría son mujeres.

Sí. No es algo que se viera a menudo en el pasado. Los papeles están siendo realmente representados por indígenas, y eso es sumamente importante. Mira lo que está sucediendo con [la película de Martin Scorsese] “Killers of the Flower Moon”, con [la serie de Hulu] “Reservation Dogs” y, ahora, con “Echo”. Lo estamos consiguiendo.

Ya has mencionado los retos físicos. ¿Puedes hablarnos un poco más de estos? Porque hay coreografías muy elaboradas. En el primer episodio, vemos una secuencia de acción espectacular que parece hecha en una sola toma. En el tercer episodio, hay otra en una pista de patinaje que resulta absolutamente impresionante. Fueron muy complicadas de filmar, supongo.

No fueron tan complicadas como crees. Procedo de una familia de atletas y crecí practicando diferentes deportes; no le importaba a nadie que también fuera una amputada. Cuando aprendí las coreografías, el equipo de acrobacias se aseguró de que todo quedara bien en la pantalla.

A veces tengo restricciones en la pierna. No puedo doblarla más de 90 grados, así que se lo decía al equipo de acrobacias y ellos se las arreglaban para que todo funcionara. No tuve ningún problema grave. Se adaptaron muy bien a mi pierna ortopédica.

Pero supongo que tuviste que pasar por un entrenamiento mucho más extenso del que tuviste para “Hawkeye”, ¿verdad?

Sí, totalmente. Añadimos mucho tiempo. Me entrené cinco días a la semana. Para “Hawkeye”, probablemente entrené dos veces por semana o una vez cada dos semanas. Lo de ahora fue intenso. Durante el rodaje mismo, no pudimos entrenar más, porque mi agenda era muy apretada. Pero nos preparamos mucho con el entrenamiento acrobático de antemano. A veces nos aprendíamos la coreografía a último minuto y teníamos que hacerla delante de la cámara en ese momento. Fue difícil, pero quedó bien.

¿Puedes hablarnos un poco de los aspectos espirituales de la serie? Sin caer en ‘spoilers’, hay algunas cosas interesantes relacionadas con la comunidad nativo americana y sus creencias. Hay incluso algo de magia.

Los antepasados de Maya le han transmitido todos estos conocimientos, y ella empieza a sentir que se encuentran a su lado y que es capaz de encarnarlos, de traerlos al presente. Es por eso que se convierte en una persona tan resiliente. En la vida real, yo sigo sintiendo que mi padre está aquí conmigo, pese a que falleció hace dos años. Me recuerda que debo levantarme, tener un buen día y seguir adelante. Echo hace lo mismo. Tiene el poder de sus ancestros para ayudarla en el camino y derrotar a sus adversarios.

Como miembro de la comunidad nativo americana, tienes también ese tipo de creencias espirituales, entonces.

Tengo mucho conocimiento de las creencias indígenas sobre la espiritualidad, porque crecí en el seno de una familia que, en su mayoría, asistía a clases culturales. Lo que sucede es que, en esos mismos momentos, yo tenía que asistir muchas veces a sesiones de terapia del habla, por lo que no tuve todo el contacto con las tradiciones que debería haber tenido.

Sin embargo, creo que los indígenas creemos en los espíritus. Estoy muy unida a los miembros de mi familia que han fallecido, y creo absolutamente que tenemos una conexión espiritual. Espero aprender mucho más.