Greta Gerwig es desairada en la categoría de dirección de los Oscar

El hecho de que Greta Gerwig no esté entre los cinco nominados a mejor dirección por su trabajo en “Barbie” en los Oscar de este año es una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos. Pero también hubo otros desaires y sorpresas importantes en la mañana de nominaciones al Oscar.

GERWIG QUEDA FUERA

Si algo creíamos saber antes de las nominaciones al Oscar, era que Gerwig obviamente iba a ser nominada por dirigir “Barbie”. Su película fue de lo más rara, un éxito de taquilla original elogiado por la crítica (sobre un personaje femenino) que se convirtió en el filme con más ingresos del año por un amplio margen y fue un fenómeno cultural legítimo. Gerwig fue nominada previamente a mejor dirección por “Lady Bird”, y que no fuera nominada por “Little Woman” (“Mujercitas”) fue también un desaire. Desafortunadamente, es probable que muchos señalen a la directora francesa Justine Triet de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) por ocupar el lugar de Gerwig, pero no enfrentemos a dos grandes directoras entre sí. Si sirve de consuelo para Gerwig, los directores de éxitos de taquilla del año pasado también quedaron fuera de esta categoría: ni James Cameron de “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) ni Joseph Kosinski de “Top Gun: Maverick” fueron nominados.

LA ACADEMIA SIGUE DECEPCIONANDO CON LAS MUJERES NEGRAS

Incluso con sus años de servicio a la academia, “Origin” de Ava DuVernay fue completamente pasada por alto, y es especialmente decepcionante por la actuación estelar de Aunjanue Ellis-Taylor como Isabel Wilkerson. No es un secreto que los Oscar tienen un mal historial con directoras negras: ¿recuerdas el año pasado cómo “The Woman King” (“La mujer rey”) de Gina Prince-Bythewood también fue excluida? “Selma” (“Selma: el poder de un sueño”), de DuVernay, sigue siendo la única nominada a mejor película dirigida por una mujer negra. Y Halle Berry seguirá siendo un año más la única mujer negra en ganar el premio a la mejor actriz, ya que Fantasia Barrino, de “The Color Purple” (“El color púrpura”), también se quedó sin nominación.

CHARLES MELTON NO PASA EL CORTE

Que alguien le diga a la mamá de Charles Melton que prepare un lote de su kimchi lo antes posible. El actor de “May December” (“Secretos de un escándalo”) no fue nominado por su desgarradora actuación como la víctima inconsciente del abuso sexual de una mujer mayor. La inclusión sorpresa en esta categoría fue Sterling K. Brown por “American Fiction”. A “May December” no le fue nada bien, obteniendo sólo una nominación para el guionista Samy Burch.

ENTRA AMÉRICA FERRERA, SALE MARGOT ROBBIE

El caos de “Barbie” no se detuvo con la exclusión de Gerwig de la categoría de mejor directora. Margot Robbie no estaba entre las nominadas a mejor actriz el martes por la mañana, pero su coprotagonista America Ferrera, quien pronuncia el famoso monólogo de la película, fue nominada como actriz de reparto. Robbie sí obtuvo una nominación, pero como productora en la categoría de mejor película.

DIANE WARREN TIENE OTRA OPORTUNIDAD; DUA LIPA ES LA VÍCTIMA DE “BARBIE”

No serían los Oscar sin una nominación a Diane Warren. La compositora obtuvo su 15ª nominación, esta vez por “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” (“Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia”). Aunque ahora ha recibido un Oscar honorífico, Warren aún no ha ganado una estatuilla competitiva. Tampoco es probable que este sea su año, ya que se enfrentará a dos gigantes de “Barbie”: “I’m Just Ken” y “What Was I Made For”. Las reglas de los Oscar establecen que sólo dos canciones originales de una misma película pueden ser nominadas, lo que significa que “Dance the Night Away” de Dua Lipa fue la desafortunada exclusión de “Barbie”.

NI HOJAS NI FUEGO

La categoría de largometraje internacional siempre deja un sabor agridulce, pero este año dolió un poco más: la aclamada comedia romántica de humor seco de Aki Kaurismäki “Kuolleet lehdet” (“Hojas de otoño”) parecía ser una candidata segura para los Oscar, pero no obtuvo ninguna nominación el martes. Está en buena compañía con la candidata francesa “La passion de Dodin Bouffant” (“A fuego lento”), que también fue excluida. Muchos pensaron que era una locura que Francia eligiera esa película por encima de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”), que fue recompensada con cuatro nominaciones en otras categorías, incluyendo director y película.

“PAST LIVES” FLAQUEA

En una versión de la mañana de las nominaciones, “Past Lives” (“Vidas pasadas”) podría haber estado entre las seis primeras nominadas, pero el elegante romance de Celine Song sólo obtuvo dos, por guion y mejor película. Además de que Song no fue considerada por dirección, el mayor desaire es para la magnífica y conmovedora actuación principal de Greta Lee.

SE ACABÓ EL JUEGO PARA MARIO

¡Oh no, Mario! “The Super Mario Bros.” (Super Mario Bros., la película”) el segundo filme más taquillero del año, quedó completamente fuera de las nominaciones, incluida largometraje animado. Sabíamos que la balada de Bowser para la princesa Peach no había entrado en la lista de finalistas para la canción original, pero es bastante sorprendente que no estuviera al menos entre las mejores películas animadas. Tal vez el elemento inesperado de caos aquí fue “Robot Dreams” de Neon, una adquisición de Cannes que aún no se ha estrenado en Estados Unidos.

CORTOMETRAJES MENOS ESTELARES

El duelo Almodóvar/Anderson en la categoría de cortometraje acaba de anularse. Pedro Almodóvar no fue nominado por su cortometraje protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke “Strange Way of Life” (“Extraña forma de vida”), lo que hace que la categoría sea un poco menos estelar. Wes Anderson, que nunca ha ganado un Oscar, sí consiguió una nominación por su cortometraje basado en un cuento de Roald Dahl “The Wonderful Story of Henry Sugar” (“La maravillosa historia de Henry Sugar”). Con esta, Anderson suma ocho nominaciones.

“SALTBURN” SE DESMORONA

Realmente no pensamos que “Saltburn” de Emerald Fennell tendría un gran revuelo en las nominaciones de la mañana, pero había sido tendencia en función de su popularidad en Prime Video durante las vacaciones de fin de año. Es hora de escuchar “Murder on the Dance Floor” de Sophie Ellis-Bextor. Ropa opcional.