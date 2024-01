Ángela Aguilar: “Bolero’ es un proyecto que va en contra de todo lo que está de moda ahorita’

Más allá de las satisfacciones, enseñanzas y experiencias profesionales que pudo haber tenido durante el rodaje y producción de “Bolero”, Ángela confiesa que el aspecto familiar y espiritual tuvieron un espacio muy importante en este viaje. “El tema de familia es muy importante y siempre ha sido muy importante para mi porque me lo han inculcado desde muy pequeña. Y el poder conectar con las personas es algo que no he tenido oportunidad de hacer porque la verdad no salgo mucho, soy muy ermitaña. Y en esta ocasión me encantaba poder escuchar las historias de las personas de allá”, nos contó.

La joven artista pudo conocer de primera mano, el significado que tiene el apreciar lo poco que se tiene y el momento en que ya no se tiene y tener el valor para salir adelante con lo que les queda. Eso realmente le tocó el corazón a esta chica que desde que nació no ha sufrido de carencias materiales. “Había un señor que es bolero (los que pulen zapatos) y me contó en el sillón donde estábamos sentados para la filmación de uno de los videos que él lo había hecho con el vestido de los 15 años de su hija. El señor antes era fotógrafo para revistas y tomaba las fotos en Cuba y las mandaba para otro lado, pero se le rompió su cámara y la única forma que tenía para seguir trabajando era ser boleros de zapatos”.

Ángela dijo que escucharlo contar esa historia la hizo reflexionar y la dejó en shock porque aquel hombre se lo decía de una manera tan normal como dice el dicho ‘si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada. “Porque no me lo estaba contando como queja, no me lo estaba contando como una tristeza, sino como ‘esta es mi vida y a mucha honra aquí estoy boleando los zapatos’. Eso me trajo un sentimiento de humildad profundo y especialmente cuando tu carrera te está yendo bien eso es lo que menos piensas, en las diferentes realidades de las personas, en tu entorno porque básicamente piensas en tí”, expresó conmovida.

Ángela Aguilar estuvo preparando su disco de ‘Boleros” por un año aunque la impaciencia por lanzarlo fue muy grande al tenerlo listo. Pero llegará en el momento preciso, durante el inicio del mes del amor. (Raúl Roa/Los Angeles Times en Español)