Gloria Trevi arranca su gira ‘Mi Soundtrack World Tour’ por EE.UU tras haberla anunciado en Los Ángeles

En octubre del año pasado, Gloria Trevi llegó en un helicóptero al LA Live de Los Ángeles para anunciar su gira “Mi Soundtrack World Tour” con 32 fechas en los escenarios más importantes de los Estados Unidos.

El anuncio se hizo frente al Crypto.com Arena, en un pequeño escenario que fue instalado en el área del Peacock Place, donde la cantante de éxitos como “Todos me miran” y “Vestida de azúcar” llegó para compartir con un reducido y afortunado grupo de fanáticos que se dieron cita para ver a su estrella y ser testigos de los detalles de esta nueva gira de la cantante mexicana tras el éxito del tour “Isla Divina”.

Hoy La Trevi anunció a través de un comunicado detalles de la apertura de su nueva gira, la cual arranca este viernes 26 de enero en la ciudad de Hidalgo, Texas para luego dar un salto a las ciudades californianas de Anaheim, San José, Palm Desert y Sacramento. Más adelante lo hará en Fresno, San Diego, Highland, Ontario y Los Ángeles, donde aterrizará en la Crypto.com Arena el próximo 14 de septiembre.

Gloria Tevi viene de hacer historia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Great Talent Records)

Con “Mi Soundtrack World Tour”, Gloria Trevi pretende llevar a sus fanáticos a través de un viaje musical que estará celebrando su trayectoria de manera vanguardista y moderna, donde sus grandes éxitos mostrarán arreglos musicales totalmente renovados con lo que estará dándole un nuevo aire a temas como “Dr. Psiquiatra”, “Pelo Suelto”, “Con los Ojos Cerrados” y “Todos Me Miran”, entre otros, y por supuesto no podrán faltar los nuevos favoritos como los son “Medusa”, el sencillo “Inocente” además de otros como “Que se acabe el mundo”, “Siempre Yo” y muchas más.

La gira que será producida por Livenation visitará 32 ciudades de los Estados Unidos, con paradas en Nueva York, San Antonio, Dallas, Tucson, Las Vegas, Indianapolis y una actuación en San Juan, Puerto Rico, el próximo 26 de abril, además de muchas otras ciudades de la unión americana donde la estará acompañando la joven cantante Mar, hija de la estrella de música mexicana romántica, Marco Antonio Solís.

La joven cantante Mar acompañará a Gloria en la nueva gira de la artista mexicana que recorrerá 32 escenarios de Estados Unidos. (Luis Reynoso/Nevarez)

En el comunicado dieron a conocer además, que el equipo de producción está conformado por más de 80 integrantes provenientes de diversos países, mientras que serán 9 músicos y 6 bailarines los que acompañarán a la regiomontana en el escenario.

Melissa García, de Silent House, quien ha trabajado para las giras internacionales de artistas como Taylor Swift, P!nk, Harry Styles y Adele, estará encargada de la dirección creativa.

Un segundo hogar para Gloria

La ciudad de Los Ángeles ha sido muy importante a lo largo de la vida de Gloria Trevi. Aquí grabó sus primeros temas, grabó sus primeros discos y comenzó a vivir su sueño de ser artista a pesar de lo duro que fueron sus inicios a causa del abuso mental y físico que sufrió por parte de su representante Sergio Andrade. “Los Ángeles ha sido una parte muy importante en el ‘Soundtrack’ de mi vida”, dijo Gloria en el escenario frente al Crypto.com Arena en octubre de 2023.

“Mi Soundtrack World Tour” tiene un concepto “más mortal, es como abrirse a mostrar el corazón”, dijo Trevi.

Gloria Trevi durante su actuación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Great Talent Records)

Es un espectáculo en el que ella y sus fans se van a permitir llorar, sufrir y vibrar. “Nos vamos a exponer raza, pero todos, osea vamos ir allá a llorar, reír a ‘deschongarnos’, a ser nosotros mismos a todo lo que da”, expresó Gloria en esa ocasión.

‘Y cuando cantemos ‘Todos me miran’ y estemos ahí llorando, porque ‘huev’ vamos a estar llorando otra vez, van a entender que la vida no es miel sobre hojuelas, si una vez nos caemos, nos levantamos. Pero ¿qué crees? No nos vamos a caer una sola vez, nos vamos a caer muchas veces y tal vez algunas veces nos van a tirar, pero no importa que tan profundo caigan, hay que levantarnos porque lo que no tenemos que hacer es rendirnos, porque las personas que nos odian nos están viendo, pero lo más importante son los que nos aman y por ellos hay que levantarnos”, señaló la cantante de “No querías lastimarme” y “Con los ojos cerrados”.

La Trevi pondrá de cabeza a su público en esta gira estadounidense. (Great Talent Records)

El anuncio e inicio de esta gira llega en medio de algunos problemas legales que Gloria enfrenta y que seguirá tomando cartas en el asunto mientras le cumple a sus fans de los Estados Unidos.

Además también llega en momentos cuando la serie de ViX + “Gloria Trevi: Ellas soy yo”, sigue vigente en la plataforma de streaming. Esta serie de televisión biográfica, producida por la mexicana Carla Estrada para Televisa Univision, está basada en la vida de la cantante mexicana y su travesía en el duro camino que tuvo que atravesar para alcanzar el reconocimiento mientras superaba los maltratos y abusos por parte de su representante artístico, al igual que muchas jovencitas que soñaban también con formar parte del mundo del espectáculo.