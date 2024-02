Desde la reunión de ‘Friends’ de Uber Eats hasta los Clydesdales de Bud, aquí están los anuncios más animados del Super Bowl hasta ahora

Si miras el Super Bowl para ver los comerciales, ya no tendrás que esperar hasta el gran juego para ver qué tienen los anunciantes reservado para los espectadores.

Muchas empresas ahora lanzan anuncios antes del juego con la esperanza de capitalizar el revuelo que se genera a medida que se acerca el juego. Esperan recuperar parte de los 7 millones de dólares reportados, que es el precio actual por un anuncio de 30 segundos, captando la atención antes del juego.

Es un gran desafío destacar entre los más de 50 anunciantes que competirán por los ojos de los más de 100 millones de personas que se espera que sintonicen este año CBS (y Paramount+ y Nickelodeon) el domingo del Super Bowl (11 de febrero). . La transmisión del año pasado en Fox fue vista por un récord de 115,1 millones de espectadores, según Nielsen.

Esta imagen proporcionada por Uber Eats muestra el anuncio de fútbol americano del Super Bowl NFL de Uber Eats 2024. (Uber Eats vía AP)

Entonces los anunciantes hacen todo lo posible. En los anuncios publicados antes del partido hasta ahora, Budweiser se centra en sus icónicos Clydesdales, Michelob Ultra capitaliza el poder estelar icónico de la leyenda del fútbol Lionel Messi, y Uber Eats se ríe con un anuncio en el que Jennifer Aniston olvida que protagonizó “Friends”. ”con David Schwimmer. Se espera que se publiquen muchos más comerciales antes del juego.

Por supuesto, no todos los anunciantes publican sus anuncios antes del partido, por lo que habrá sorpresas. Los grandes anunciantes como Amazon se han mantenido callados sobre los planes publicitarios hasta ahora. Y aunque no ha habido indicios de ello, queda por ver si los anunciantes aprovecharán de alguna manera el revuelo de Taylor Swift de este año.

Estos son algunos de los anuncios más interesantes que se han publicado hasta ahora:

BOOKING.COM

La actriz Tina Fey tiene tantas opciones en el sitio de la agencia de viajes en línea booking.com que tiene que contratar dobles de cuerpo: un tipo influencer interpretado por su coprotagonista de 30 Rock, Jane Krakowski, para alojarse en un hotel elegante, un pie grande manejado por otro. El coprotagonista de 30 Rock, Jack McBrayer, se alojará en una cabaña, e incluso la actriz Glenn Close, que se alojará en una granja.

Esta imagen proporcionada por Booking.com muestra el anuncio de fútbol americano de la Super Bowl NFL 2024 de Booking.com. (Booking.com vía AP)

BUD LIGHT

El genio de Bud Light concede deseos, como darle a alguien un cabello metálico de los 80 y a otra persona un bíceps gigante, a los bebedores de Bud Light. La leyenda de la NFL Peyton Manning, el rapero Post Malone y más también aparecen en la pantalla.

Esta imagen proporcionada por Bud Light muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl 2024 de Bud Light. (Bud Light vía AP)

BUDWEISER

Budweiser trae de vuelta personajes familiares a su horario del día del juego. En el nostálgico anuncio de la marca de cerveza, una tormenta de nieve amenaza con descarrilar una entrega en un bar de un pequeño pueblo. Pero un equipo de Clydesdales y un Labrador retriever se unen para ayudar a Budweiser a realizar la entrega.

Esta foto proporcionada por Anheuser-Busch muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl de Budweiser 2024. (Anheuser-Busch vía AP)

DORITOS DINAMITA

Dos abuelas (“Dina” y “Mita”) persiguen al actor de “Top Gun: Maverick”, Danny Ramírez, quien tomó la última bolsa de Doritos Dinamita del estante de una tienda, dejando atrás a la actriz Jenna Ortega.

Esta imagen proporcionada por Frito-Lay muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl de Doritos 2024. (Frito-Lay vía AP)

DOVE

El anuncio de Dove comienza aparentemente de manera caprichosa mostrando a niñas teniendo contratiempos practicando deportes con la melodía de “It’s the Hard Knock Life”. Pero el anuncio muestra claramente a una chica que se mira tímidamente en el espejo. El mensaje: la baja confianza en el cuerpo lleva a las niñas a dejar los deportes, no a los contratiempos.

Esta imagen proporcionada por Dove muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl 2024 de Dove. (Paloma vía AP)

GOOGLE

El conmovedor anuncio de Google sigue a un hombre ciego mientras utiliza el “Marco guiado”, la función de accesibilidad impulsada por inteligencia artificial de Google para la cámara Pixel que utiliza una combinación de señales de audio, animaciones de alto contraste y vibraciones táctiles, para tomar fotografías de las personas y lugares en su vida.

Esta imagen proporcionada por Google muestra el anuncio de fútbol americano del Super Bowl NFL 2024 de Google. (Google vía AP)

HELLMANN’S

En un anuncio de Hellmann’s, Kate McKinnon hace un descubrimiento inusual: su gato puede hablar. Especie de. Su amigo peludo puede decir una palabra, “may-ow”, lo que la eleva al estatus de celebridad y provoca un frenesí por comprar mayonesa. El “Gato Mayo” se vuelve tan famoso que incluso sale (y pronto deja) a Pete Davidson.

Esta imagen proporcionada por Hellmann’s muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl 2024 de Hellmann’s.

(Hellmann vía AP)

MICHELOB ULTRA

El debut de Lionel Messi en el Super Bowl muestra su dominio del fútbol y su aparente lealtad a Michelob Ultra. En el anuncio, la estrella del fútbol también recibe la ayuda de la leyenda de la NFL Dan Marino y el asentimiento de Jason Sudeikis de “Ted Lasso”.

Esta imagen proporcionada por Michelob ULTRA muestra el anuncio de fútbol americano del Super Bowl NFL de Michelob ULTRA 2024. (Michelob ULTRA vía AP)

MOUNTAIN DEW BAJA BLAST

Aubrey Plaza siempre se lo pasa genial, ya sea que esté atrapada en un ascensor o siendo abducida por extraterrestres, o reuniéndose con su coprotagonista de “Parks and Rec”, Nick Offerman, mientras monta dragones.

Esta imagen proporcionada por PepsiCo, Inc. muestra el anuncio de fútbol americano del Super Bowl NFL de Mountain Dew 2024. ( PepsiCo, Inc. vía AP)

M&M

El mariscal de campo retirado de los Miami Dolphins, Dan Marino, Bruce Smith de los Buffalo Bills y el receptor abierto Terrell Owens nunca obtuvieron un anillo de Super Bowl, pero M&M’s y Scarlett Johansson presentan el anillo de “Casi Campeones” a los casi ganadores.

Esta imagen proporcionada por M&M’S muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl 2024 de M&M.

(M&M vía AP)

OREO

Según Oreo, la clave para tomar las decisiones más importantes de la vida es “darle la vuelta”. Un anuncio de la icónica galleta sándwich sugiere que incluso Kris Jenner usó la táctica antes de aceptar comenzar “Keeping Up With The Kardashians” en 2007.

Esta imagen proporcionada por Nabisco muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl Oreo 2024. (Nabisco vía AP)

PRINGLES

Después de que un empleado de una gasolinera señala que Chris Pratt se parece al hombre del logo de Pringles, se vuelve viral y protagoniza una película sobre el “Sr. PAG.”

Esta imagen proporcionada por Pringles muestra el anuncio de fútbol americano de la NFL del Super Bowl 2024 de Pringles. (Pringles vía AP)

STARRY

El primer anuncio de Super Bowl del refresco de lima-limón de PepsiCo, de un año de antigüedad, presenta al rapero Ice Spice lidiando con una ruptura pasando tiempo con los portavoces de Starry limón y lima: el mensaje: “Es hora de ver otros refrescos”.

Esta imagen proporcionada por PepsiCo muestra el anuncio de fútbol americano Starry 2024 Super Bowl NFL. (PepsiCo vía AP)

T-MOBILE

Jason Momoa muestra sus dotes para el canto en un anuncio que muestra al dúo de Scrubs, Zach Braff y Donald Faison, cantando sobre Internet residencial de T-Mobile con la melodía de “Flashdance... What a Feeling”. La estrella de “Flashdance”, Jennifer Aniston olvida que protagonizó “Friends” con David Schwimmer.

Esta imagen proporcionada por T-Mobile muestra el anuncio de fútbol americano del Super Bowl NFL de T-Mobile 2024. ( T-Mobile vía AP)