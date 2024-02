El propósito de vida de Yuri está cargado de sentimientos conmovedores y mucha ‘Euforia’

A mediados de los años 80, Carlos José era un joven adolescente que adoraba las canciones de Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Yuri.

Junto a su hermanita Maria Carolina, “Carlos J”, como lo llamaban en el barrio, escuchaba las canciones de la entonces artista juvenil mexicana de cabellera dorada y sonrisa de niña coqueta. Su música sonaba a todo volumen en el viejo tocadiscos de la sala y las canciones eran coreadas por estos par de hermanos, mientras afuera sus amigos los escuchaban cantar cuando jugaban básquet en la plaza.

De un momento a otro, la variedad en el repertorio de Yuri dejó de sonar y el único tema que se escuchaba en el viejo tocadiscos de vinilo era “Solos”, cuya letra rezaba:

“De niños aprendieron a jugar

La calle fue la escuela de los dos

Su barrio de adoquines fue su libertad

Y el parque guardador de sus secretos…”.

Pero la estrofa que Carlos J cantaba con más sentimiento y a todo pulmón desde el balcón del edificio era la de:

“Y se irán solos

Y hasta las estrellas volaran besos

Y un hasta mañana se dirán…

Luego soñaran

Como cada noche

Que se irán lejos

A una isla desierta

Donde el sol brille

Lejos de su casa…”.

A esa edad, los niños de antes no se detenían a analizar el significado de las letras de las canciones. Solamente entonaban los coros de aquella canción que fue escrita por el español José Luis Perales y que en ese entonces Yuri la hizo suya para su disco “Sí, Soy Así” (1983).

Yuri, la cantante mexicana de 60 años de edad, se mantiene presente en la pantalla de Univision cada domingo con su participación en el reality musical “Quién es la máscara”. (The 3 Collective)

Sin embargo, el que más la hizo suya al parecer fue Carlos J después que sus padres se divorciaron y quedó viviendo solo con su mamá porque su hermanita y sus otros dos hermanos se fueron a vivir para siempre con su papá. La letra de ese tema fue su única compañía y el bálsamo para sanar las heridas que le dejaron la soledad y la separación de sus hermanos. “Solos” no solamente marcó su vida para siempre, sino el de su hermana, quien 40 años después confesó haber llorado tras haber escuchado con detenimiento la letra de esta canción que acompañó a su hermano CJ hasta el día que Dios se lo llevó para siempre.

“Esa canción fue hecha por José Luis Perales. Es una canción triste, efectivamente. ‘Y se irán solos, hasta las estrellas volarán lejos...’. (Solos) es una canción juvenil, pero muy triste”, nos comentó Yuri acerca de esta anécdota de un fan que al igual que muchos seguidores le han manifestado acerca del significado que han tenido en sus vidas algunos de sus innumerables éxitos y canciones.

Yuri, la cantante veracruzana de música pop, que inició su carrera en los años 80 y alcanzó una gran popularidad en los 90, ha tenido una vida marcada por un pasado de excesos que la llevaron a transitar por caminos duros y llenos de soledad que iban de la mano de sus éxitos musicales.

“Ah caramba, osea que no nada más nací para entretener, sino que también tengo otro propósito y cuando tu vida tiene otro propósito entonces le echas ganas [...] — Yuri / Cantante

Adorada por un público que hoy en día son madres y abuelas, padres o abuelos, Yuri supo refugiarse en la fe del Cristianismo hasta convertirse en un claro ejemplo de superación para alguien que tocó fondo. Su pasado de excesos en el que se incluye una vida de sexo sin medidas, la llevó a estar a punto de ser diagnosticada de cáncer utero cervical, pero enfermedad no la alcanzó, pero sí la hizo cambiar para siempre su vida al refugiarse en la fe hacia Dios.

Hoy Yuri dice que ha sabido encontrar su propósito en la vida. Se ha dado cuenta que ella no solamente nació para cantar, actuar o para poner a suspirar a los fans con sus interpretaciones. Yuri siente y ha descubierto que sus travesías y pruebas superadas en esta vida son capaces de inspirar a otras personas. Y sus canciones y sus vivencias han tenido la dicha de causar efectos que han salvado incluso hasta la vida de algunos fans. Ese es hoy su propósito de vida, más allá de los escenarios.

“Cada uno de mis éxitos han tenido historias que han sido realidad en algunas personas. El desamor, el amor, el primer amor, pero sobre todo la canción ‘Y tú cómo estás’ ha sido un parteaguas para mi carrera, ya que fue en el momento en el que yo quise suicidarme hace 30 y tantos años”, recordó la cantante de 60 años de edad a Los Angeles Times en español.

Ese oscuro capítulo de su vida fue en una época cuando Yuri estaba en lo más alto de su carrera, pero acompañada de la soledad, de su riqueza económica, de parejas de turno que la querían como mujer para la cama y no como persona. No tenía pareja sentimental y mucho menos tenía hijos.

En una oportunidad, Yuri contó ante las cámaras del programa Despierta América, de la cadena Univision, de acuerdo a lo publicado por el diario mexicano Milenio , que fue Dios quien la salvó del suicidio cuando ella estaba a punto de lanzarse por el balcón de su mansión. Dijo que escuchó la voz de Dios que le dijo ‘no lo hagas, yo la quito y doy la vida’.

Yuri, también recordó que antes de escuchar esa voz celestial, hubo otra que estuvo atormentado su mente que le decía que se suicidara porque ‘estaba sola, porque nadie la quería, que era mejor que acabara con su vida para estar en paz’. Pero cuando estaba a punto de hacerle caso a esos pensamientos oscuros, Dios se encargó de encaminarla hacia la salvación de su vida y su encuentro con la fe cristiana.

Yuri ha sabido reinventarse y sus espectáculos en vivo han sido considerados por la critica como uno de los mejores y más vistosos de México. (The 3 Collective)

“Fui muy criticada por eso. Qué terrible que cuando tú te acercas a Dios, ellos te critican y cuando no estás cerca de Dios, te alaban. Eso no lo entiendo del mundo, pero bueno. La gente quiere verte drogada, alcoholizada, infeliz, sola, es impresionante”, señaló la cantante del éxito “Y tú cómo estás”.

Precisamente, este tema “Y tú cómo estás”, es una versión de la canción italiana ‘E tu come stai’, cuya letra guarda el testimonio de vida de la cantante mexicana, quien gracias a esta canción, a través de Dios logró salvar vidas. “Fue Dios, porque yo no me quiero poner las medallas, fue Él quien lo hizo a través de uno, para que se salvaran muchas vidas, porque esta canción habla de eso. ‘Toda mi vida cae en pedazos, trato de maquillar mis múltiples fracasos...’ Esta canción habla de mi testimonio en el que yo maquillaba mi cara para que no vieran lo triste, lo sola que estaba”, recordó la veracruzana.

Yuri acepta que esta carrera trae cosas hermosas a los artistas, pero también otras muy malas. “Como la soledad, que es una gran amiga de los artistas, por eso hay muchos que mueren de drogas, que mueren alcoholizados, que no saben manejar esa parte en la que eres artista y eres humano, en la que la gente te alaba y cuando estás en la habitación del hotel estás solo, o cuando no puedes tener una pareja fija porque nadie te aguanta el rol de trabajo que uno tiene. Y gracias a esta canción, mucha gente me ha escrito y me ha dicho que ‘gracias a ‘Y tú cómo estás’, no me quise suicidar Yuri. Gracias a tu testimonio pude encontrar a Dios, me pude acercar a Él, gracias a tu testimonio vi que mi vida tenía sentido’”, nos contó.

Yuri tiene un nuevo tema que le da nombre a sus regreso a los escenarios, donde luce como una guerrera griega montada a caballo. (The 3 Collective)

Palabras como esas hicieron reflexionar y entender a Yuri que su tarea en esta vida no solamente era la de llevar su música a los fans. “Ah caramba, osea que no nada más nací para entretener, sino que también tengo otro propósito y cuando tu vida tiene otro propósito entonces le echas ganas [...] Me dí cuenta que con lo que yo viví, Dios permitió que la gente diga ‘si esta vieja salió adelante y dejó el alcohol y dejó el sexo y Dios la salvó, ahora tiene un matrimonio y ahora es feliz, es exitosa y sigue vigente, caramba, sí nos conviene acercarnos a Dios’. Entonces ‘Y tú cómo estás’ fue la canción que marcó mi vida y marcó mi propósito en la vida”, compartió la cantante que un día inspiró a un fan llamada Olimpia Flores para ponerle el nombre de Yuridia a su hija, quien con el tiempo se convirtió en la famosa cantante mexicana.

Sin darse cuenta, ese fue otro de los propósitos de la vida de Yuri, porque inspiró a una madre a llamarla con el mismo nombre a su pequeña hija cuyo destino la llevó a participar en un reality show donde cantó temas de Yuri sin imaginar que se convertiría en una estrella de la música.

“Cuando yo conocí a Yuridia y conocí a su papá, me dijeron que le pusieron mi nombre porque su mamá era fan mía y yo quedé fascinada. Quien iba a decir que un fan le iba a poner el nombre de Yuridia a su hija y que esta Yuridia iba a ser muy famosa, tan famosa como Yuri. Que padre saber que hay gente que le puso a sus hijas Yuri, porque me encontrado a gente que le ha puesto a sus hijos Yuri por mí”, comentó con evidente orgullo’

Entretenimiento Una noche de copas, canciones y aplausos con Yuridia La cantante de Hermosillo llegó con su gira ‘Pa’ luego es tarde’ por primera vez al escenario del YouTube Theater y se sorprendió de la convocatoria obtenida

En la pantalla y los escenarios de California

Después de cinco temporadas, la hoy investigadora del reality musical “Quién es la máscara” que se transmite la noche de los domingos por Univision, Yuri dijo que sigue viviendo a plenitud esta experiencia en la pantalla chica dedicada al público de todas las edades.

“Quién es la máscara” es un programa que esconde a varios talentos debajo de un traje y una máscara mientras cantan y dan pistas de su pasado artístico para que los investigadores intenten descifrar sus identidades y así puedan eliminar a dos aspirantes al premio cada semana. “(Estoy) feliz de compartir con todos mis compañeros Juanpa Zurita, Carlos (Rivera), Ahora Martha Higareda, que es divina, no había tenido el gusto de conocerla y es una chica hermosa por dentro y por fuera, muy linda, muy simpática, muy jovial. Y estar en la quinta temporada de ‘Quién es la máscara’ es fascinante”, dijo.

Formar parte como juez o investigadora de realities en los últimos años, ha sido parte de la faceta artística que Yuri se vio obligada a explorar luego que se convirtió en una de las tantas personas alrededor del mundo que lograron superar el COVID 19 durante la pandemia de 2020.

Sin embargo, para Yuri resultó ser un lucha muy dura porque a consecuencia del virus, la artista tuvo secuelas que le produjeron la caída de grandes cantidades de cabello y el padecimiento de una condición conocida como disautonomía, lo cual le provocó, entre otros síntomas, un aumento incómodo y rápido de los latidos del corazón cuando intentaba realizar cualquier tipo de actividad, subida de presión, además de afectar su sistema nervioso central del cerebro con generación de ansiedad y mareos. “Es una enfermedad muy fea. Gracias a Dios yo ya pasé eso porque fue por el covid y post covid”, dijo la cantante de “Quién eres tú”.

Yuri en una de sus presentaciones antes de retirarse de los conciertos a causa de los estragos del Covid 19 que padeció en 2020. (Archivo)

Su visita a dos neurólogos le detectaron esta condición que le impedía a la artista hacer una gira de conciertos. Por esa razón, su agencia de manejo la mantuvo participando solamente en realities. “Porque eso era mucho más tranquilo. Era hacer un día de grabaciones y luego descansar”.

Pero hoy, tras un riguroso tratamiento, Yuri ha logrado controlar y superar esta condición que la mantuvo alejada de los escenarios, aunque ella antes había emprendido una gira junto a las integrantes del grupo Pandora. Ahora, contando con un nueva empresa de manejo artístico, Yuri llega a los Estados Unidos después de cinco años con su nuevo espectáculo, el cual comenzó llamándose Euforia durante el recorrido que hizo por varias plazas de México y que ahora toca territorio estadounidense con el propósito de llevarle a su público de este lado el estreno de su tour “Euforia 2.0” donde estará incluyendo éxitos musicales como “Amiga mìa”, “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “El apagón, entro otras de sus grandes éxitos musicales y los nuevos temas como el mismo “Euforia”, cuyo video muestra Yuri vestida como una guerrera griega.

“Esa vestimenta tiene un significado y Euforia tiene un significado también. Euforia es una palabra griega que se escribe Eupopia, cuyo significado es ‘fuerza para soportar’ y eso es exactamente lo que soy yo, una mujer guerrera que soporté muchos embates, físicos, espirituales y verbales, porque cuanto eres una mujer positiva, una mujer que siempre estoy innovando y haciendo cosas diferentes, siempre se van a levantar tanto grupos positivos como grupos negativos y así pasó cuando saqué Euforia. Yo tenía la euforia de salir de mi casa, la euforia de hacer cosas nuevas”, dijo la artista que también es la creadora y productora del concepto de esta gira.

Ganadora como una de los shows más vistosos e importantes de México de los últimos tiempos, los espectáculos y conciertos de Yuri se han caracterizado por ser estilo Las Vegas. “Con cambios de vestuario, videos espectaculares, efectos visuales especiales, bailarines, bailes al estilo Madonna o Beyonce, pero más pequeño porque no tengo la estructura de estas mujeres, pero definitivamente siempre me he caracterizado por eso. Y ahora con Euforia dije ‘así rompa mi cochinito tengo que ir con todo para conquistar a mi público”.

Euforia 2.0 Yuri en concierto Los Ángeles



Cuándo: 16 de febrero, 8pm



Dónde: YouTube Theater 1011 Stadium Dr, Inglewood, CA 90305



Admisión: Desde $64



Boletos: Aquí







Riverside



Cuándo: 17 de febrero, 8pm



Dónde: Fox Performing Arts Center 3801 Mission Inn Avenue, Riverside, CA 92501



Admisión: Desde $149.50



Boletos: Aquí







San Diego



Cuándo: 18 de febrero, 7pm



Dónde: Balboa Theatre 868 Fourth Ave, San Diego, CA 92101



Admisión: Desde $62



Boletos: Aquí