Artistas de personajes de Disneyland se movilizan para sindicalizarse: ‘Somos la magia’

Los personajes disfrazados y los artistas del desfile de Disneylandia han anunciado su intención de sindicalizarse.

Llamándose a sí mismos “Magic United”, los miembros del elenco de los departamentos de Personajes y Desfiles del resort de Anaheim dijeron el martes que planean sindicalizarse con Actors’ Equity Assn., que representa a 51,000 actores profesionales y miembros del escenario en Broadway y en teatro en vivo en todo el país.

Los organizadores laborales han comenzado a distribuir tarjetas de autorización sindical a 1.700 trabajadores de Disneyland y dijeron que buscarán el reconocimiento voluntario de la empresa cuando la mayoría haya firmado.

Anuncio

Si Disney se niega a reconocer el sindicato, Actors’ Equity Assn. presentará las tarjetas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que programará una elección de reconocimiento sindical para los miembros del elenco.

“Creemos que los miembros de nuestro elenco merecen tener todos los hechos y el derecho a un voto confidencial que reconozca sus elecciones individuales”, dijo Disneyland en un comunicado.

Además de los actores de carácter (que interpretan papeles como Mickey Mouse, Blancanieves y Cenicienta) y una variedad de artistas del desfile, la unidad de negociación también incluye presentadores, entrenadores, protagonistas y otros trabajadores que apoyan a los miembros del elenco.

“Los trabajadores de Disney están abiertos y poderosamente comprometidos y son leales a Walt Disney Co. y sus valores; por lo que es razonable que esperen que ‘el lugar más feliz del mundo’ les pague de manera justa y priorice su salud y seguridad”, dijo Kate Shindle, presidenta de la Actors’ Equity Assn., en un comunicado. “Equity ya representa a cientos de artistas en Walt Disney World en Orlando, y tenemos una relación de negociación larga y exitosa con Disney”.

La asociación dijo que la mayor parte de la fuerza laboral de Disneyland ya está sindicalizada, “siendo una excepción notable aquellos que trabajan en Personajes y Desfiles”.

EEUU Este año coinciden el Miércoles de Ceniza y el Día de San Valentín La historia del Día de San Valentín y del mismo san Valentín es un poco turbia, pero la festividad comenzó como una fiesta litúrgica para un mártir cristiano del siglo III

“Particularmente notable dado que sus colegas que realizan el mismo trabajo en Florida han estado sindicalizados durante décadas”.

Al sindicalizarse, los miembros del elenco dijeron que les gustaría tener una “conversación más productiva” con su empleador para abordar preocupaciones como condiciones seguras e higiénicas en el lugar de trabajo, salarios justos y más transparencia en las decisiones de programación y recontratación.

“Con Magic United, podemos trabajar juntos entre nosotros y con el liderazgo de Disney para garantizar que nuestros talentos sigan siendo fundamentales para la experiencia de Disneyland para las generaciones venideras”, dijeron los líderes de Magic United en un comunicado. “¡Somos la Magia!”

To read this note in English click here.