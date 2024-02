Romeo Santos y el grupo Aventura anuncian su gira ‘Cerrando Ciclos’, la última que harán juntos

Romeo Santos acaba de anunciar que realizará la última gira junto al grupo Aventura en un recorrido especial por arenas de Estados Unidos y Canadá en el que incluirán cuatro ciudades de California, comenzando desde el 1 de mayo en Sacramento para luego visitar las ciudades de San José (2 de mayo), Los Ángeles (5 de mayo) y Ontario (8 de mayo).

“Cerrando ciclos” es el nombre de este tour que tiene 20 fechas programadas en las que los productores han señalado en un comunicado que será una gira que “promete ser un viaje inolvidable a través de la música y la nostalgia”.

El viaje que arrancará en la capital del estado de California, recorrerá escenarios además, entre otras, las ciudades de Glendale, Houston, Charlotte, Chicago, Nueva York, Washington, Newark, Orlando, Atlanta y las canadienses de Toronto y Montreal.

Henry Santos (izq.) junto a Romeo Santo durante su recorrido en el pasada gira “Inmortal” del Grupo Aventura. (Armando García/Los Angeles Times en Español)

Este tour del “Rey de la Bachata” junto a Lenny, Heny y Max, del grupo Aventura, marcará la última vez que ambos se unan en el escenario desde el 2021 cuando se presentaron juntos en el estadio de los Dodgers de Los Angeles durante la gira “Inmortal” , donde sorpresivamente llegó como invitada la estrella colombiana Karol G para compartir el escenario y cantar a dúo el éxito “Obsesión” .

La gira “Cerrando Ciclos” no solo representa una celebración de los éxitos musicales de su extenso repertorio, sino también un momento para mirar hacia el futuro del conjunto. “Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a tener que ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras faceta”, señaló Romeo Santos en un comunicado luego de haber subido el lunes una publicación de un video a través de sus redes sociales , donde se observa un baúl que se abre y en el interior se ven fotografías del Grupo Aventura.

Aventura nació en Nueva York y desde su creación logró imponer el género de la bachata en las nuevas generaciones de mundo, cuando solamente el género se escuchaba localmente entre las comunidades rurales de la República Diminicana. Sin emabrgo, su estilo moderno, sin desechar la esencia del género, los convirtió en los “Reyes de la bachata moderma”, dejando un legado en la industria de la música tropical que inspiró a otros exponentes de las nuevas generaciones.

Con su distintivo sonido y letras emotivas, el grupo se ha ganado un lugar destacado en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Desde sus inicios hasta su ascenso meteórico a la fama, Aventura ha sido pionero en llevar la bachata a nuevas alturas, fusionando ritmos modernos con la esencia auténtica del género y ofreciéndole mayor exposición a artistas del género que no habían alcanzado la internacionalización.

‘El Inmortal Tour’ puso a vibrar a los angelinos en el imponente Dodger Stadium y ahora regresan a la ciudad con su último recorrido “Cerrando ciclos Tour”. (Armando García/Los Angeles Times en Español)

Fundada por Anthony “Romeo” Santos, Lenny Santos, Max Santos y Henry Santos. Aventura son parte integral de la evolución de la bachata y son los pioneros del sonido moderno de ese género. Aventura lanzó cinco álbumes de estudio en una década, creando éxitos como “Cuando Volverás”, “Obsesión”, “Un Beso”, “Mi Corazoncito”, “Los Infieles”, “El Perdedor”, “Por Un Segundo”, “Dile Al Amor”, entre otros.

Han recorrido innumerables arenas, incluido el Madison Square Garden y estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Durante su trayectoria, Aventura ha recibido nominaciones a los American Music Awards, Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards y el Premio Lo Nuestro. Aventura es uno de los grupos latinos más reconocidos internacionalmente de las últimas dos décadas y con frecuencia se refieren a sí mismos como “K.O.B.” o “Los Reyes de la bachata”.