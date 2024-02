Las giras y conciertos latinos más esperados en Los Ángeles, Anaheim y Ontario, California

El mercado latino de la música sigue en aumento con el anuncio de las giras de reconocidas figuras del entretenimiento por los escenarios más emblemáticos de los Estados Unidos y nuestra área sigue considerándose como una de las más importantes del país.

Ya anunciaron sus giras grandes figuras de la actualidad como Bad Bunny y Peso Pluma, así como otras grandes estrellas como Roberto Carlos, Grupo Intocable, Laura Pausini, los Aguilar, Los Ángeles Azules, Alicia Villarreal y el legendario cantante argentino Leo Dan, quien acaba de anunciar su gira de despedida de los escenarios, además de otros espectáculos de talla mundial que llegarán a los escenarios más populares de nuestra área a partir de ahora.

Aquí tienes los detalles y fechas de todos estos conciertos, con enlaces de cómo llegar y dónde conseguir los boletos. Esta lista se estará actualizando.

FEBRERO

Juanes

Vida Cotidiana Tour

El ícono de la música latina Juanes traerá a Los Ángeles su “Vida Cotidiana Tour” celebrar su música y su profundo impacto a través de generaciones. Producida por Live Nation, la gira que se lanzó el 13 y 14 de febrero con dos espectáculos con entradas agotadas en Portland y Seattle, ahora llegará al escenario del YouTube Theater para interpretar sus grandes éxitos como “A Dios Le Pido”, “La Camisa Negra”, “Fotografía” y “Nada Valgo Sin Tu Amor” y sus nuevas canciones tales como “Gris”, “Amores prohibidos”, “CecilIa”, “oJal↑”, “Veneno” y muchas más.

Juane trae su “Vida Cotidiana Tour” a Los Ángeles. (LIVE NATION)

Un comienzo inolvidable para una exitosa gira por Norteamérica que promete traer la mezcla característica de rock, pop, folk de Juanes y su mensaje de justicia social, amor y unidad a sus fanáticos de este lado del mundo.

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 23 de febrero, 8pm

Admisión: Desde $40

Boletos: Aquí

MARZO

Los Huracanes del Norte

Tour 2024

El pasado 7 de septiembre de 2022, el grupo norteño mexicano Los Huracanes Del Norte recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocimiento en la famosa avenida de Los Ángeles llegó en el marco de las celebraciones de sus 50 años de trayectoria tras haberse juntado como banda en 1972. Los hermanos Heraclio, Jesús “Chuy”, Francisco y José Guadalupe García, emigraron a California y trabajaron como jornaleros en el día y actuaban musicalmente en las noches, su fama creció tanto que de un momento a otros se tuvieron que dedicar de lleno a la música. El resto es historia. Ahora la legendaria banda norteña llega en concierto a nuestra área.

Los Huracanes del Norte llega a nuestra área con su esperado concierto. (J. Emilio Flores/ INVISION/AP)

Dónde: Orpheum Theatre 842 S. Broadway, Los Angeles, CA 90014

Cuándo: 9 de marzo, 8pm

Admisión: Desde $49.50

Boletos: Aqui

Bad Bunny

Most Wanted Tour

Considerado por muchos como el artista que logró revolucionar la escena musical con letras que pocos entienden, pero que muchos bailan y sienten, Bad Bunny ahora lleva a sus seguidores su quinta serie de conciertos en los Estados Unidos. Sus melodías y su autoexpresión, acompañada de sus electrizantes actuaciones han llevado a Benito Antonio Martínez Ocasio a convertirse en una figura que mueve masas. Sus letras tocan temas sociales y políticos y este flow lo ha llevado a fusionar diferentes géneros que ha compartido con sus colegas musicales.

Bad Bunny llevará su espectaculo “Most Wanted Tour” por tres noches consecutivas al escenario del Crypto.con Arena. (Rob Grabowski/Invision/AP)

También se ha encargado de desafiar las normas y estereotipos de género tradicionales con canciones que invitan a la reflexión y además ha sabido saltar las barreras del idioma y las culturas logrando capturar la atención de los que se dejan llevar por el ritmo sin importar lo que dicen o significan sus letras.

La gira “Most Wanted” llevará al ganador del Grammy a través de una gira que inicia el 21 de febrero de 2024 y culmina con un final épico en mayo en la ciudad de Miami , pero antes el llamado Conejo Malo se presentará con tres fechas en la casa de los Lakers, el Crypto.con Arena.

Dónde: Crypto.com Arena 111 S. Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 13, 14 y 15 de marzo, 8pm

Admisión: Desde $230

Boletos: Aqui (13 de marzo)

Boletos Aquí (14 de marzo)

Boletos: Aquí (15 de marzo)

Pepe, Ángela, Leonardo y Antonio Jr. Aguilar

Jaripeo Hasta los Huesos

Pepe Aguilar regresa de su gira al lado de su familia con “Jaripeo Hasta los Huesos”, un show musical lleno de entretenimiento para todo el público en el que los Aguilar se arraigan a la tradición, la música y la cultura mexicana y es así como “Jaripeo sin fronteras” logra evolucionar para convertirse en “Jaripeo Hasta Los Huesos Tour 2024”, el cual presenta una nueva apariencia, producción y tema que rinde homenaje a una de las celebraciones más reconocidas de México, el Día de Muertos.

“Jaripeo Hasta los Huesos” llega a escenarios de Anaheim y Los Ángeles. (Machin Records)

“Jaripeo Hasta Los Huesos” llevará al público a un viaje visual y musical que se remonta al origen de la Dinastía Aguilar a través de canciones clásicas y las favoritas de varias generaciones, que incluyen éxitos de uno de los más grandes, don Antonio Aguilar, hasta los últimos éxitos y temas ya clásicos de Pepe Aguilar, además de la música de Leonardo y Ángela y Antonio Aguilar Jr.

Live Nation y Pepe Aguilar llevarán esta gira por 20 ciudades, la cual inicia con dos noches en el Honda Center de Anaheim y luego continúa por los EE. UU. en Texas, Nevada, Florida, Illinois, Los Àngeles y muchos más antes de concluir en Sacramento, CA en el Golden 1 Center el 20 de julio.

Dónde: Honda Center 2695 E. Katella, Anaheim, CA 92806

Cuándo: 29 y 30 de marzo, 8pm

Admisión: Desde $40

Boletos: Aquí (29 de marzo)

Boletos: Aqui (30 de marzo)

Dónde: Crypto.com Arena 111 S. Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Cuándo: 13 y 14 de julio, 8pm

Admisión: Desde $25

Boletos: Aqui (13 de julio)

Boletos: Aqui (14 de julio)

Laura Pausini

World Tour 2024

Laura Pausini se presenta en las principales ciudades como Miami, Houston, Chicago, New York, Orlando y su llegada a Los Ángeles es el 23 de marzo. Tras la hazaña del #LAURA30, el maratón musical realizada con tres presentaciones en directo en un lapso de 24 horas en tres ciudades del mundo: Harlem’s World-Famous Apollo Theater de Nueva York, The Music Station de Madrid y Teatro Carcano de Milán, con el que celebró sus 30 años de carrera, ahora la Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación actuará en la ciudad de Inglewood para todos sus fans de este lado del mundo de la mano de Loud And Live.

Laura Pausini llegará al Youtube Theater de Inglewood, CA. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 23 de marzo, 8pm

Admisión: Desde $59.99

Boletos: Aqui

ABRIL

Los Ángeles Azules

“El Amor de Mi Vida Tour”

Tras haber sido galardonados en octubre de 2023 con Lifetime Achievement Award de los Premios Billboard de la Música Latina, los íconos de la cumbia, Los Ángeles Azules, dieron a conocer su gira “El Amor de Mi Vida” que ahora llegará a la ciudad de Anaheim.

La famosa banda de los hermanos Mejía Avante se presentaron en diciembre del año pasado en el Festival “Bésame Mucho” junto a otras agrupaciones y grandes leyendas de la música, pero ahora regresarán a nuestra área para presentarse con su nuevo show en la arena del Honda Center de Anaheim y cantar sus grandes éxitos como “El Listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “Confesiones de amor”, “Lluvia de rosas” y las colaboraciones que han grabado con otras grandes estrellas como lo hicieron para su álbum “De Buenos Aires para el mundo” donde tocaron al lado de Ángela Leiva, Abel Pintos, Lali Espósito, Pablo Lescano, Vicentico entre otros.

Los Ángeles Azules llenarán de cumbias el escenario de Honda Center de Anaheim. (Armando García/Los Angeles Times en Español)

La gira “El Amor de Mi Vida” que comenzó el 15 de febrero, el día después del Día de San Valentín, apoya su nuevo álbum lanzado a finales del año pasado, donde se incluye el tema que le da nombre a esta gira y que fue grabado junto a la estrella argentina María Becerra.

Dónde: Honda Center 2695 E. Katella, Anaheim, CA 92806

Cuándo: 11 de abril, 8pm

Admisión: Desde $54.50

Boletos: Aqui

Alicia Villarreal

Donde Todo Comenzó Tour

La cantante mexicana Alicia Villarreal regresa a los escenarios de Estados Unidos con su gira “Donde Todo Comenzó Tour”. La artista nacida en Monterrey que se dio a conocer como vocalista del Grupo Limite en 1995 con temas como “Acaríciame”, “Te Aprovechas” y “Solo Contigo”, logró consolidarse como solista cuando lanzó en 2021 su álbum “Soy Lo Prohibido”, de cual se desprendió el sencillo “Te quedo grande la yegua”.

Alicia Villarreal tendrá dos conciertos en nuestra área. (Nederlander )

Luego llegó su segundo álbum “Cuando el Corazón se Cruza”, el cual fue producido por esposo, Cruz Martínez. Desde entonces su camino hacia el éxito no paró hasta que decidió hacer una pausa en su carrera para dedicarse a ser madre a tiempo completo. Pero ahora sus hijos ya están grandes y todos tienen que ver con la música, así que es momento de retomar su carrera y hacer un balance desde “Donde todo comenzó” para cantar su clásicos rancheros, además de su nuevo tema ‘Ojo por Ojo” y todos sus nuevos éxitos.

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 19 de abril, 8pm

Admisión: Desde $27

Boletos: Aqui

Dónde: City National Grove 2200 East Katella Ave., Anaheim, CA 92806

Cuándo: 21 de septiembre, 8pm

Admisión: Desde $53.50

Boletos: Aqui

Belanova

Vida en Rosa Tour

Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola se reúnen una vez más para llevar de gira su banda Belanova por escenarios de los Estados Unidos. La banda mexicana de electropop realiza este esperado reencuentro, después de aproximadamente seis años sin lanzar canciones ni ofrecer conciertos, por lo que este regreso ha causado sensación en tierras mexicanas y por supuesto a sus fans de este lado de la frontera.

Belanova debutará en el YouTube Theater. (Live Nation)

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 26 de abril, 8pm

Admisión: Desde $92

Boletos: Aqui

MAYO

Banda Machos

En buena compañía

No es la primera vez que la agrupación Banda Machos se presenta en la Feria del Condado de Los Ángeles, pero esta vez lo harán en compañía de Banda Maguey y Mi Banda El Mexicano. Será una velada para bailar y vibrar al ritmo de sus grandes éxitos en la ciudad de Pomona.

Banda Machos llega a la Feria del Condado de Los Ángeles en concierto. (The 3 Collective)

Dónde: Los Angeles County Fair 1101 W. McKinley Ave., Pomona, CA 91768

Cuándo: 19 de mayo, 7:30pm

Admisión: Desde $51.50

Boletos: Aqui

Roberto Tapia

Tour 2024

El cantante estadounidense de ascendencia mexicana, nacido en San Diego, California, pero criado en Culiacán, Sinaloa, México, es uno de los representantes duros del género regional mexicano y muchos que no lo conocían lo hicieron cuando formó parte de uno de los tres coaches de las dos primeras temporadas de La Voz Kids de la cadena Telemundo. Ahora está de regreso la ciudad de Inglewood lo recibirá en concierto.

Roberto Tapia llega Inglewood en concierto. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 31 de mayo, 8pm.

Admisión: Desde $44.50

Boletos: Aqui

JUNIO

Natalia Jiménez

Antología 20 Años Tour

La cantante española de corazón mexicano Natalia Jiménez llega a Los Ángeles con su esperada gira “Antología 20 Años” de la mano de Loud And Live. Su llegada forma parte de sus más de 80 presentaciones que consolida a Natalia como la cantante femenina con más conciertos en el mercado regional mexicano con exitosas presentaciones en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, así como las principales ciudades de España. La cantante llega para celebrar sus dos décadas de exitosa carrera.

La estrella de España estará interpretando sus grandes éxitos como “Algo Más”, “Daría”, “El Sol No Regresa”, “La Frase Tonta de la Semana”, “Me Muero”, “Que te Quería”, “Recuérdame”, “Donde Irán”, “Perdición”, “Niña” y “Creo en Mí”, temas que han cosechado éxito internacional a lo largo de su carrera, además de sus nuevas canciones que también forma parte de su “Antología 20 Años”.

Dónde: Orpheum Theatre 842 S. Broadway Los Ángeles, CA 90014

Cuándo: 2 de junio, 8pm

Admisión: Desde $55.99

Boletos: Aqui

Cafe Tacvba + Caifanes

Juntos en concierto

Dos de las bandas más emblemáticas de México unen sus talentos en un mismo escenario para llevar a sus fans de Los Ángeles un espectáculo como ninguno. ‘La chilanga banda’ Café Tacvba, comandada por Rubén Isaac Albarrán Ortega, estará cantando sus grandes éxitos musicales que los han llevado a ser una de las agrupaciones más queridas de la comunidad latina.

La banda Café Tacvba es firme defensora de diversas causas debido a los mensajes sociales y políticos que expresan en sus canciones. Los temas de justicia ambiental y bienestar comunitario son especialmente frecuentes en sus letras. Por su parte, Saúl Hernández es el líder de la banda Caifanes, cuyo estilo único los ha colocado entre los favoritos de muchos de este lado de la frontera y el país vecino.

Café Tacvba compartirá la escena con Caifanes en el Hollywood Bowl. (LIVE NATION)

Caifanes es una banda de rock mexicana formada en la Ciudad de México en 1987 y su éxito llegó precisamente a finales de los 80 y principios de los 90. Su estilo los ha llevado a crear un híbrido entre el “new wave británico” y el rock progresivo con una percusión latina y letras profundas, sombrías e influenciadas por la cultura latinoamericana en la voz y estilo de su legendario vocalista Saúl Hernández. Un concierto bajo la luz de las estrellas que no se podrá pasar por alto.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Hollywood, CA 90068

Cuándo: 5 de junio, 7pm

Admisión: Desde $49

Boletos: Aqui

Roberto Carlos

USA Tour 2024

Roberto Carlos arranca el 2024 regalando a sus fans actuaciones emotivas. La estrella de Brasil llegará en vivo a las ciudades de este país que lo ha ubicado entre los 30 artistas con mayor audiencia, según Global Concert Pulse. La gira producida por Live Nation recorrerá 7 ciudades estadounidenses comenzando el 16 de junio en Miami y haciendo paradas en Houston, Chicago, Orlando y a la ciudad de Los Ángeles regresará el 21 de junio para presentarse en el escenario del KIA Forum una vez más.

Roberto Carlos llenó de pasión y sentimiento a Los Angels en el final de su recorrido por Estados Unidos. (James Carbone/ Los Angeles Times en Español)

El ídolo que estará interpretando sus grandes éxitos y los temas de su reciente EP “Eu Ofereço Flores” (Ofrezco Flores), ha logrado consolidar un género musical que puede definirse como elaborado, refinado, objetivo y único en el mundo. A lo largo de los años, Roberto Carlos ha sido un visionario y un pionero de la música romántica que no ha perdido su esencia ni su carácter. Un show que los fans de Los Ángeles no se lo pueden perder porque forma parte de las únicas 7 presentaciones que estará realizando en este país.

Dónde: Kia Forum 3900 W Manchester Blvd., Inglewood, CA 90305

Cuándo: 21 de junio, 8pm

Admisión: Desde $59

Boletos: Aqui

Intocable

Tour 30 Aniversario

Es uno de los grupos más influyentes en la escena musical tejana/norteña. Su camino hacia el éxito comenzó hace más de 25 años en Zapata, Texas, cuando amigos Ricky Muñoz y René Martínez soñaban con llevar sus canciones al mundo mientras crearon un estilo de música único fusiona hábilmente el tejano con los ritmos folklóricos norteños, las baladas, el pop y el rock. Y ahora llegan a nuestra área para celebrar sus tres décadas de éxitos.

Intocable celebrará sus 30 años de carrera musical en el Honda Center de Anaheim. (Frank Micelotta/Picture Group via AP )

Dónde: Honda Center 2695 E. Katella, Anaheim, CA 92806

Cuándo: 22 de junio, 8pm

Admisión: Por confirmar

Boletos: Aqui

Matute

‘Party Monster Tour’

La agrupación Matute emprende una gira por México y cruzará la línea fronteriza para presentarse en la ciudad de Inglewood, California. Con su homenaje a los éxitos de la década de los 80 y 90, Matute estará presentando su ‘Party Monster Tour’ en el entarimado del YouTube Theater por primera vez en su carrera.

Matute debutrá en el Youtube Theater. (M4 MUSIC)

Dónde: Youtube Theater 1011 S. Stadium Dr, Inglewood, CA 90301

Cuándo: 22 de junio, 8pm

Admisión: Desde $39

Boletos: Aqui

JULIO

Jennifer López

This is Me… Now The Tour

Es unos de los shows más esperados por la audiencia latina de los Estados Unidos, porque marca el regreso a los escenarios de la “Diva del Bronx” Jennifer López, una de las artistas latinas más influyentes de la actualidad. Se trata de la gira “This Is Me…Now The Tour”, el espectáculo que señala su regreso triunfal a la escena musical en vivo tras una pausa de cinco años y luego de su exitosa gira de 2019 en la que recaudó más de 50 millones de dólares al lograr “sold out” en todo el país. Ahora, la nueva gira contará con todos los éxitos de su discografía, así como las nuevas canciones de su álbum “This Is Me...Now”.

Jennifer López pisará fuerte el escenario del Kia Forum con su “This is Me… Now The Tour” (Denise Truscello/WireImage)

La gira, producida por Live Nation, recorrerá más de 30 ciudades y comenzará desde el 26 de junio en Orlando, FL y tendrá paradas en Miami, Los Ángeles, Toronto, Nueva York y más ciudades antes de concluir en Houston, TX el 31 de agosto. Pero antes, tendrá dos fechas en el sur de California. La primera en el Kia Forum en Los Ángeles y la segunda en el Honda Center de Anaheim.

This Is Me…Now The Tour llega inmediatamente después del anuncio de su álbum This Is Me…Now y cinta de Amazon Original, “This Is Me…Now: A Love Story”, que se lanzó por la plataforma de streaming Prime Video el pasado 16 de febrero.

Dónde: Kia Forum 3900 W Manchester Blvd., Inglewood, CA 90305

Cuándo: 11 de julio, 8pm.

Admisión: Desde $85

Boletos: Aqui

Dónde: Honda Center 2695 E. Katella, Anaheim, CA 92806

Cuándo: 13 de julio, 8pm

Admisión: Desde $84

Boletos: Aqui

Leo Dan

El Adiós de una Leyenda

Con un número indeterminado de composiciones musicales y con 40 millones de discos vendidos, el argentino Leo Dan anunció su retiro de los escenarios con una esperada gira que llegará a nuestra área. El popular cantante santiagueño, símbolo de la época de “La Nueva Ola” de los años 60, ha decidido bajar el telón de la escena musical para retirarse y cerrar con dignidad y éxito confirmado el capítulo final de su carrera sobre los escenarios.

Leo Dan llegará a Ontario, CA con su gira de despedida de los escenarios. (ARIEL LEON/AP)

El músico, nacido el 22 de marzo de 1942, ha decidido emprender una gira desde el 6 de abril y finalizará el 8 de junio en la ciudad de Chicago. “El adiós de una leyenda” es el título de este recorrido de la despedida que no se hará en Argentina, pero sí en la ciudad de Ontario, California, donde contará con participación de grandes artistas de la música que lo han acompañado en su larga trayectoria musical.

Dónde:Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Cuándo: 20 de julio, 7:30pm

Admisión: Desde $59

Boletos: Aquí

Peso Pluma

Exodo Tour

La sensación musical de México Peso Pluma emprenderá una gira de 35 fechas de la mano de Live Nation, que incluye las más importantes ciudades en toda América del Norte. Tras agotar entradas para sus 54 conciertos que ofreció en el 2023, llevarse innumerables premios de la industria y ganar un Grammy por su álbum “Genesis”, ahora el originario de Guadalajara regresa con un espectáculo completamente nuevo, que incluye un diseño de escenario y una lista de canciones completamente reinventadas.

Peso Pluma inicia su gira por Estados Unidos, pero el concierto más cercano en nuestra será en Palm Desert, San Diego y Las Vegas.

(Mr BU)

Su “Éxodo Tour” lo hará viajar por escenarios importantes del país y si lo quiere ver en nuestra área tendrás que viajar un poquito para verlo en lugares como Palm Desert, CA-Acrisure Arena (Sept. 3), Las Vegas, NV-T-Mobile Arena (Sept. 12) y San Diego, CA-Pechanga Arena (Sept 17)

Boletos: Aqui

Natalia Lafourcade

Dos noches en el Bowl

La multi ganadora del Latin Grammy, la mexicana Natalia Lafourcade colaboró por última vez con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles en la serie del verano del Hollywood Bowl del 2019. Desde entonces, muchas cosas han cambiado para la aclamada artista. En el 2022 lanzó su primer álbum de material original en siete años, el multipremiado álbum “De Todas las Flores”, un trabajo un álbum crudo y profundamente personal .

Con 18 Grammy Latinos en casa, más que ninguna otra intérprete femenina, Lafourcade viene de ganar el premio al Mejor Álbum de Cantautor y el premio a la Mejor Grabación 2023 en los Grammy Latinos, además de ganar el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo 2024.

La cantante mexicana Natalia Lafourcade llevará su música por dos noches al Hollywood Bowl. (Matias Delacroix/AP)

Con todos esos reconocimientos y las ganas de pararse frente a su público de Los Ángeles una vez más, Lafourcade cantará dos noches seguidas en la Concha Acústica del Hollywood Bowl que no te deberías perder, porque ver a esta artista en escena “Nunca es suficiente”.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave, Hollywood, CA 90068

Cuándo: 6 y 7 de septiembre, 8pm

Admisión: Solo paquetes $430

Boletos: Aqui

SEPTIEMBRE

Fey

Tour 2024

La princesa del pop mexicano Fey, ha decidido agregar la ciudad de Los Ángeles en su gira de concierto 2024. La cantante, compositora, bailarina, directora, productora y diseñadora nominada al premio Grammy Latino, regresa a un escenario angelino después de haber estado fuera de actividad por 10 años. El ícono de los 90 ya está lista para entregar una noche de nostalgia, baile y puro entretenimiento en espectáculo que se llevará a cabo en The Wiltern de Los Ángeles.

Fey sumó a Los Angeles en su gira de conciertos por Estados Unidos. (LIVE NATION)

Conocida por éxitos como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja” y “La Fuerza del Destino”, Fey ha sido una pionera en la escena del pop latino desde principios de los años 90. Con su voz distintiva, actuaciones enérgicas y éxitos atemporales, ha demostrado ser una de las intérpretes mexicanas más populares de todos los tiempos.

Con más de 20 millones de discos vendidos y una notable colección de más de 35 álbumes de oro, platino y diamantes, Fey posee el récord de conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de México. Conocida como la Reina del Electropop y un ícono de toda una generación, la artista se embarca en el “Fey USA Tour” que celebra su legado musical de 29 años.

Dónde: The Wiltern 3790 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010

Cuándo: 13 de Septiembre, 7:30pm

Admisión: Desde $64

Boletos: Aqui

Camilo

En el Bowl

Cuando Camilo tome las riendas del Hollywood Bowl en septiembre, puede estar seguro de dos cosas: Llevará el corazón en la manga y a sus fans en la cabeza. Eso es “la tribu”, como él los llama, y para el cantante y compositor colombiano, son la razón por la que dominó los Grammy Latinos del 2021 con su álbum Mis Manos: “No están aquí para verme a mí, estoy aquí para verlos a ustedes”.

Camilo llevará su estilo al Hollywood Bowl. (Univision)

Con su álbum “De Adentro Pa Afuera”, del 2022, a Camilo se le puede escuchar cantando banda, bachata, norteña, cumbia y su potente música pop con toques urbanos, que seguramente te harán levantarte de tus asientos.

