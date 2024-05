CRÍTICAS. Simios enfrentados, argentinos desesperados y más estrenos en los cines

El ambiente se calienta y las salas empiezan a presentar ya las grandes producciones de estudio destinadas a la temporada del sol, como lo prueba el debut de la nueva entrega de una saga extremadamente popular. A su lado, destacan también trabajos independientes de distinto origen.

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES

Director: Wes Ball

Reparto: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand

Género: Ciencia ficción / Acción

Para ser sinceros, no teníamos muchas esperanzas puestas en “Kingdom of the Planet of the Apes”, que se exhibe desde este jueves en salas de todo el país. La entrega anterior de esta serie de ‘reboots’ con nombres larguísimos, “War for the Planet of the Apes” (2017), parecía cerrar no solo de manera definitiva la saga iniciada en el 2011, sino que era una película francamente extraordinaria, lo que hacía que la conclusión que presentaba fuera incluso más efectiva.

El nuevo filme tampoco parecía prometer mucho ante nuestros ojos por su falta aparente de personal reconocido, empezando por el director Wes Ball (responsable de la irregular trilogía de “Maze Runner”) y siguiendo por su reparto principal, conformado por ilustres desconocidos (al menos en términos cinematográficos, ya que los actores principales, como Owen Teague, Freya Allan y Kevin Durand, han participado mayormente en proyectos televisivos).

Tendríamos que haber confiado más en Rick Jaffa y Amanda Silver, la pareja romántica y creativa de productores que ha estado detrás de toda la franquicia actual. Y es que, sin alcanzar el brillo de su antecesora (que es para nosotros una de las mejores obras del género de todos los tiempos), “Kingdom” es el episodio de la serie que no sabíamos que necesitábamos, distinguido por una poderosa puesta en escena, un nivel más que decente de actuaciones y una propuesta narrativa digna de ser apreciada.

Es, además, un espectáculo repleto de CGI, lo que frena considerablemente nuestro entusiasmo en vista de que, si bien recurre de nuevo a Wētā FX (la compañía neozelandesa responsable de lo que se ha visto en las cintas de “Lord of the Rings” y de “Avatar”), emplea los efectos digitales con una generosidad que parece superar con creces a la de”War”.

No estamos hablando todavía de un uso abierto de la Inteligencia Artificial, porque, como ha sucedido en las demás entregas sobre estos primates, se usó la técnica de la captura del movimiento, que implica el uso de trajes con sensores por parte de los actores. Pero hay momentos específicos -sobre todo en las escenas de acción más desbocadas- que lucen demasiado artificiales.

La historia que se cuenta se desarrolla 300 años después de la época de Caesar, el líder de la insurgencia simiesca que fue magníficamente interpretado por Andy Serkis. Los monos parlantes se encuentran por todos lados, mientras que los humanos han regresionado y actúan como salvajes. Pero no todos, como lo descubrirá con enorme sorpresa Noa (Owen Teague), un chimpancé de noble corazón que, además, terminará irremediablemente enfrentado a Proximus Caesar (Kevin Durand), un tiránico bonobo que ha distorsionado el mensaje del Caesar original para implementar sus deseos de dominación.

Sin ser Serkis, Teague emociona y conmueve en el papel que le toca hacer, bajo la piel de un personaje que tiene que sobreponerse a la adversidad para aprender a ser un guerrero y proteger de ese modo a los suyos, pero que debe igualmente mantener “la fortaleza moral” (como se lo dice su principal mentor) y que no deja de maravillarse ante las cosas positivas del mundo en el que habita. A su lado, la humana Nova (Freya Allan) aparece bastante desdibujada, pese a los giros que se le ofrecen a lo largo del relato.

ADIÓS BUENOS AIRES

Director: German Kral

Reparto: Diego Cremonesi, Marina Bellati, Regina Lamm

Género: Drama / Comedia

Los argentinos parecen estar de acuerdo tanto en el amor que sienten por su país como en la impresión que tienen de que este se ha encontrado inmerso en una crisis profunda desde tiempos inmemoriales. Pero, al menos en la historia contemporánea, hubo un periodo específico que resultó particularmente alarmante: el de “El Cacerolazo” ocurrido a fines del 2001, cuando el gobierno restringió severamente la extracción de dinero de los bancos, provocando una serie de levantamientos civiles que terminaron con la muerte de 39 personas, todas ellas asesinadas por la policía.

Es en esa coyuntura en la que se desarrolla “Adiós Buenos Aires”, la película que se estrena este viernes en el Laemmle Royal, una semana después de haber sido lanzada en Nueva York, y que tiene al frente a Julio Färber (Diego Cremonesi), un bandoneonista que forma parte de un grupo de tango y que, sin que sus compañeros lo sepan, ha decidido mudarse a Alemania para escapar de una situación que se pone cada vez peor.

La cinta ha sido dirigida y coescrita por German Kral, un realizador radicado en Munich que dejó su Buenos Aires natal a inicios de los ‘90, pero para estudiar cine, no para escapar de una problemática social definida. Lo curioso es que lo que ha hecho aquí es un trabajo que justifica por un lado lo que hacen los inmigrantes al abandonar sus tierras, pero que, por el otro, acentúa esos lazos humanos que complican siempre la toma de decisiones.

Entre los encantos de esos lazos humanos se encuentra, por supuesto, la práctica de la música tradicional argentina, que recorre generosamente el relato, plasmada en interpretaciones que lucen absolutamente creíbles pese a haber sido representadas ante la cámara por actores.

Por ese lado, el filme revalida igualmente las letras de varias joyas del tango, como es el caso de “Cambalache”, una emblemática pieza de protesta sobre la corrupción institucional que, 90 años después de su creación, mantiene lamentablemente su vigencia, y que aparece en medio de una escena especialmente lograda.

También hay por aqui situaciones de familia, un romance providencial que se siente un tanto impuesto y ciertas escenas que pudieron ser menos sentimentales; pero Kral deja en claro que, en medio de los momentos dramáticos que presenta, no le interesa ofrecer una mirada oscura y derrotista sobre el asunto, sino una perspectiva fresca y esperanzadora en la que se inmiscuye frecuentemente el humor. Y lo logra con el respaldo de Cremonesi, a quien no recordábamos haber visto antes, pero que es dueño de un carisma innegable.

THE LAST STOP IN YUMA COUNTY

Director: Francis Galluppi

Reparto: Jim Cummings, Jocelin Donahue, Richard Brake

Género: Thriller / Policial

Las referencias están por todos lados, y son además abiertas, descaradas y hasta declaradas en los diálogos de algunos de sus personajes. Los hermanos Coen. Quentin Tarantino. “Badland” de Terrence Malick. El uso de uno de los territorios más conocidos del Viejo Oeste. Y, por supuesto, “The Petrified Forrest”, la pieza teatral de Robert E. Sherwood. Pero lo interesante por aquí, es que, a pesar de ello, la ópera prima del cineasta estadounidense Francis Gallupi se las arregla para ser creativa, apasionante y entretenida.

“The Last Stop in Yuma County”, que se estrena en cines de manera limitada (en nuestra zona de cobertura, se puede ver solo en Alamo Drafthouse Downtown LA y en Harkins Chino Hills 18) pero que sale simultáneamente en Video On Demand, se desarrolla mayormente en una de esas cafeterías tan típicas de los Estados Unidos (las llaman ‘diners’), a la que llega primero un vendedor de cuchillos de aspecto inocente (interpretado por Jim Cummings) y dos hermanos con pinta sospechosa (a cargo de Richard Brake y Nicholas Logan) que podrían o no estar relacionados al robo de un banco.

Lo que parece ser inicialmente un relato con cuatro personajes (porque se suma desde el inicio la mesera del lugar, encomendada a Jocelin Donahue) va creciendo en personal y en ambiciones con la llegada paulatina de otros comensales, igualmente necesitados de los servicios de un camión de combustible que se tarda mucho en llegar, y con la incorporación de escenas que se desarrollan en una estación cercana de policía cuyos representantes no parecen estar plenamente capacitados para el trabajo.

Es aquí donde entra a tallar la habilidad de Galluppi (responsable también del guión) para otorgarle dinamismo a una aventura que, como dijimos, no se limita a la cafetería, pero que convierte a esta en el punto central de lo que sucederá después. Además de obtener actuaciones destacadas de todos sus actores, el realizador -que ha sido elegido ya para comandar una nueva cinta vinculada a la saga de “Evil Dead”- demuestra tener un amplio conocimiento del lenguaje cinematográfico, y lo emplea para meternos de ello en su sencilla pero ingeniosa historia.