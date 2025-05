La temporada de los Lakers llega a un decepcionante final con otra derrota ante los Timberwolves

La camiseta ha estado dentro del locker extra de LeBron James desde el día en que la recibió, un facsímil dorado de las icónicas camisetas doradas de los Lakers, ésta con el número 77 en la parte delantera y “Doncic” en la trasera.

James lució una camiseta exactamente igual durante los calentamientos previos al partido del 10 de febrero, una señal muy pública y pocas veces sutil de que estaba listo para abrazar la asociación que le pusieron a mitad de temporada cuando los Lakers hicieron el traspaso que dio al equipo dos de los mejores jugadores de gran juego de la NBA.

Pero en la derrota del quinto partido que puso fin a su temporada el miércoles, Luka Doncic hizo una mueca después de que una falta le atascara la parte baja de la espalda en la primera mitad. Y James apenas apoyó peso en su pierna izquierda cuando salió cojeando de la cancha en el último cuarto.

Aun así, a falta de poco más de siete minutos para el final del quinto partido, los dos estaban en la cancha, los Lakers listos para desafiar la creencia generalizada de que cuanto más reñido fuera el partido, mejor les iría por culpa de sus líderes.

El marcador del edificio mostraba los momentos más destacados de Doncic y James, sus uniformes con los números 77 y 23 sumando un 100, con sólo tres minutos para el final y los Lakers dos abajo.

Pero al igual que ocurrió en los últimos cuartos de la postemporada, las cuentas nunca cuadraron.

Doncic, de nuevo, falló una canasta clave. James, de nuevo, no pudo encontrar el ritmo en el último cuarto.

E incluso mientras esa camiseta de Doncic colgaba dentro del vestuario de los Lakers, la esperanza que se había construido en los últimos dos meses se había evaporado por completo, ya que los Lakers volvieron a fallar en los momentos más importantes, una derrota por 103-96 que puso fin a su temporada tras sólo cinco partidos en la primera ronda.

No importó que Minnesota fallara 40 tiros de tres puntos, la mayor cantidad jamás conseguida por un equipo en una victoria de postemporada. Parecían coger todos los rebotes. No importó que Anthony Edwards tuviera sólo 5 de 19 en tiros de campo - los Lakers no pudieron aprovecharlo. Y no importó que los Lakers estuvieran en su cancha, Minnesota silenció a los aficionados mientras dominaban defensivamente el último cuarto por quinto partido consecutivo.

El pívot de los Timberwolves Rudy Gobert tira por encima de LeBron James en el primer cuarto. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

JJ Redick sacrificó tamaño por rapidez y espacio, dejando en el banquillo al pívot Jaxson Hayes y dando entrada a Dorian Finney-Smith como hizo en la segunda mitad del cuarto partido.Esta vez, Rudy Gobert hizo pagar a los Lakers con 27 puntos y 24 rebotes.

Doncic tuvo 28 en siete de 18. James anotó 22 en nueve de 21 tiros. Austin Reaves tuvo sólo 12.

Como en toda la serie, las cosas nunca parecieron fáciles para los Lakers.

La mayor parte de ese crédito debe ir a Minnesota, que no sólo parecía el equipo más cohesionado, sino que funcionó como uno diseñado casi explícitamente para tapar cada uno de los defectos de los Lakers.

Los Lakers, que ganaron partidos jugando duro, perdieron contra un equipo que siempre parecía jugar más duro. Los Lakers, que se ganaban la ventaja de jugar en casa siendo más duros, perdieron contra un equipo que sin duda era más duro. Y los Lakers, que parecían capaces de ganar a cualquiera en la temporada regular, perdieron contra un equipo que obviamente no podía.

Redick, que describió a los Lakers como «al límite» en el entrenamiento previo al quinto partido, respondió enfadado a una pregunta que insinuaba que necesitaba apoyarse en sus entrenadores asistentes para manejar mejor las sustituciones en los últimos minutos del partido.

Su equipo se quedó atrás rápidamente, Julius Randle, la primera pieza de los planes de los Lakers después de Kobe Bryant, parecía el bulldozer que marcó el tono que el equipo imaginó cuando lo tomó en la primera ronda en 2014.

El alero de los Timberwolves Julius Randle en el primer cuarto.

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

James y Doncic, dueños de los dos mejores promedios anotadores en partidos eliminatorios de la historia de la liga, encestaron sólo uno de sus ocho tiros en el primer cuarto.

Con cada fallo, los murmullos del público se hacían más largos, los aficionados reflejando a los Lakers y sus posibilidades de desvanecimiento.

El equipo empujó al principio del segundo, cuando Randle y Jaden McDaniels, quizá el MVP de la serie, se sentaron con problemas de faltas, permitiendo a los Lakers conseguirlo en múltiples ocasiones en una sola posesión.

Pero en los momentos en que los Lakers y sus estrellas necesitaban capitalizar en esos tramos, parecían más entidades separadas que una fuerza imparable. James trató de encontrar a Doncic cuando se lanzó a la esquina y lanzó un pase directamente a Anthony Edwards. Doncic no pudo jugar en la cuerda defensiva de la que todos los Lakers necesitaban tirar, las canastas fáciles de Minnesota llevaron a la frustración abierta de James hacia el banquillo de los Lakers.

Pero con su temporada en juego, los Lakers hicieron algo que pocas veces habían hecho en todo el año: dominaron el tercer cuarto. Los Lakers remontaron hasta 14 puntos de desventaja y se pusieron por delante gracias a un triple de Dorian Finney-Smith, intercambiando posesiones con los Timberwolves para llegar al cuarto con sólo uno de desventaja.

Pero los Lakers anotaron sólo 16 puntos en el último cuarto, un flojo final para un ataque que podría haber sido más potente.

La derrota es la primera vez que los Lakers pierden una serie de primera ronda como cabeza de serie nº 3 o superior. Además, el equipo tiene un balance de 2-12 en sus tres últimas series de playoffs.