Anya Taylor-Joy asumió duros retos físicos y emocionales para ponerse al frente de ‘Furiosa’

Llamó profundamente la atención desde que se convirtió en la protagonista de “The Witch” (2015), una de las películas de terror más celebradas de los últimos tiempos. Cuando la filmó, tenía solo 17 años y poca experiencia ante las cámaras, lo que no fue obstáculo para que impresionara en el emblemático rol de Thomasin, una adolescente del siglo 17 que se enfrentaba a fuerzas siniestras en medio de la campiña estadounidense.

Pese a no responder a las reglas tradicionales de la gran industria cinematográfica, este trabajo le abrió las puertas de Hollywood y la posibilidad de participar en títulos del ‘mainstream’ como “Split” (2017) y “Glass” (2019) -ambos del aclamado director M. Night Shyamalan-, “The New Mutants” (2020) y “The Menu” (2022), sin dejar de lado los filmes de prestigio, como “Emma” (2020), ni las series televisivas, entre las que, por supuesto, destaca “The Queen’s Gambit” (2020), la producción de Netflix que la encontró en el papel de una jugadora de ajedrez y que la catapultó internacionalmente.

Sin embargo, hace unos días, cuando nos encontramos con ella en un hotel de Beverly Hills, lo que ocupaba la mente de la joven actriz nacida en Miami como producto de la unión de una pareja con raíces argentinas, inglesas y españolas era su participación estelar en “Furiosa: A Mad Max Saga”, la esperada precuela de “Mad Max: Fury Road” (2015), el ‘reboot’ de la famosa serie de acción futurista que, además de haber impresionado por igual a la audiencia y a la crítica, presentó de hecho al personaje del que ella misma se encarga ahora.

En esa ocasión, Furiosa fue interpretada por otra actriz, la ganadora del Oscar Charlize Theron, quien, por razones de edad, no fue convocada nuevamente para el rol por el legendario director George Miller, debido a que la presente cinta es una historia de origen que muestra tanto a la guerrera indómita en su etapa infantil como durante su primera juventud.

En la entrevista en español que tuvimos con ella, y que puedes ver también en su versión de video, Taylor-Joy nos habló de lo que significó encargarse del papel originado por Theron, de su trabajo con Miller y el ídolo Chris Hemsworth (quien interpreta al villano Dementus) y de lo que espera que el público reciba de esta espectacular aventura.

Anya, esta película tiene escenas increíbles de acción y de ciencia ficción, pero tiene también aspectos dramáticos relacionados a tu personaje. Eso, obviamente, implicó un esfuerzo de actuación muy particular. ¿Cómo te enfrentaste al reto, considerando que la película no tiene muchos diálogos?

Nunca me preocupó que no hubiera mucho diálogo. Lo único que me dio un poquitito de miedo es que George tenía una idea muy estricta de cómo quería que mantuviera mi rostro, lo que normalmente significaba que solo tenía mis ojos para comunicarme. Pero si vas a saltar al vacío con alguien, qué mejor que hacerlo con George Miller en una película de “Mad Max”, ¿no?

¿Tú conocías ya la obra de George, verdad? Porque creo que estabas muy familiarizada con toda la saga de “Mad Max”.

Completamente. Y si ves todas las películas, siempre hay corazón en cada una.

¿Tuviste que verlas de nuevo o quisiste verlas de nuevo?

Revisé “Fury Road” una vez, casi un año antes de hacer esta película, porque la idea era ir por mi propio camino; pero sí vi nuevamente los primeros 10 minutos de esa película, para entender cómo se hizo, cómo se pusieron todas las escenas juntas.

Estuviste ya hace un tiempo en una película que se llamaba “The New Mutants”, donde interpretaste también a un personaje de un universo ficticio que tenía un pasado problemático y que estaba igualmente traumatizado. ¿Usas a veces elementos de personajes anteriores para interpretar a los nuevos o para ponerte en el estado mental necesario?

No. Normalmente, cuando me dan un personaje, me gusta que este siga su camino, que tenga su propia vida.

Claro, tú misma has dicho anteriormente que no querías imitar a Charlize Theron. Pero eso debe haber sido una presión, de todos modos. ¿Cómo hiciste para distanciarte de su interpretación?

Mi responsabilidad era contar la historia del personaje que aparece en este guión. Creo que si estás haciendo eso y desarrollas tu trabajo de ese modo, lo que te va a salir va a ser claramente algo diferente.

Al lado de Chris Hemsworth, quien interpreta al villano mayor de la cinta. (Warner Bros.)

¿Cómo fue trabajar George en términos generales? ¿Qué es lo que aprendiste de él?

La pasión que tiene por lo que hace es algo que me impresiona mucho. A su edad, tener la misma emoción por las películas y por querer crear arte por encima de todo es completamente inspirador.

En relación al resto del reparto, te encontramos al lado de Chris Hemsworth, quien interpreta a un villano muy carismático, pero villano al fin y al cabo. ¿Fue difícil odiarlo, o ayudó en ese sentido la nariz postiza que le pusieron?

No fue difícil odiar el personaje, pero, por suerte, Chris y yo nos llevamos rebien.

¿Cómo fue esa interacción? ¿Se mantuvieron todo el tiempo dentro de sus personajes?

No; tenés que salirte, totalmente. Una vez que se paraban las cámaras, nos relajábamos. Pero nos reunimos también al principio del rodaje para hablar sobre los personajes, sobre el mundo que se muestra aquí. Después, debido al modo en que se programaron los horarios, él estaba en una zona [de Australia] y yo en otra. Cuando nos vimos de nuevo, era como: ‘Hola, amigo, ¿qué has estado haciendo?’.

Otro momento de “Furiosa”. (Warner Bros.)

Cuando uno ve estas películas, se sorprende mucho por la manera en que están hechas. George Miller es un genio de la puesta en escena, pero el espectador no sabe cómo se sienten los actores al momento de filmar, porque él siempre ha dicho que no utiliza mucho CGI, aunque tiene que haber retoques de postproducción y cosas así. ¿Cómo fue para ti estar metida en la filmación y cómo sentiste que se lograba todo esto?

Fue increíble, porque todos los sets sí estaban ahí, eran completamente reales. El nivel del arte por todos lados era impresionante. Como fan, yo podía ir con mi cámara por todos lados y sacarle fotos a todo.

¿Has compartido esas fotos en tus redes?

No; algunas cosas son para vos mismo. No hay que compartirlo todo. Pero fue increíble estar ahí y formar parte de un mundo tan bien realizado.

En la película, tuviste que conducir muchos autos, cada uno más impresionante y peligroso que el otro. Pero sé que no tienes licencia. ¿Por qué no la tienes?

¡Porque siempre estoy trabajando!

Al lado del director George Miller, a su llegada al estreno de la película en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes, el 15 de mayo de 2024. (Scott A Garfitt/Invision/AP)

No tienes tiempo para tomar el examen.

No; hace diez años que estoy trabajando en una película después de la otra. Pero sí, me muero de ganas de tener mi licencia; y también quiero tener mi licencia de ‘stunt driver’, porque después de aprender todo eso para la película, siento que es redivertido y me encanta.

¿Qué es lo que te gustaría que la gente se llevara a casa después de ver “Furiosa”? Porque, como lo hemos dicho ya, es una película de acción, pero tiene también momentos propositivos.

Algunas veces, a través de la diversión, puedes meter mensajes. Todas las películas de Mad Max te presentan un mundo bastante difícil y feo. Las cosas que hacemos ahora son las que pueden evitar que lleguemos a un mundo así. Eso es lo que pienso cuando veo estas películas.

El nombre Furiosa funciona también en italiano, pero es igualmente un nombre en español. ¿Se te ocurrió preguntarle a George por qué ella tiene este nombre y no se llama The Furious Girl o algo así?

No se lo pregunté. Creo que Furiosa suena bien en australiano [sic], en castellano, en inglés, en todo.