Mía Rubín despierta sensaciones con su nueva propuesta musical que ya muchos la sienten suya

Es una mexicana de pura cepa nacida en la capital del vecino país, pero Mía Rubín no le está apostando a lo que que está de moda con el regional mexicano a nivel global, ni tampoco al género urbano que maneja el sello discográfico Rimas Music que la ha firmado, cuyo catálogo presume artistas de la talla de Bad Bunny, Arcángel, Mora, Eladio Carrión y Jowell & Randy, además de la legendaria banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico y el multipremiado cantante, compositor y productor boricua Tommy Torres.

Su arte y estilo musical va inclinado hacia lo que hoy los jóvenes apenas están descubriendo a pesar de que sus padres o abuelos consumían en el pasado y que hoy solamente las valientes y dueñas de un talento extraordinario son capaces de interpretar para llevárselo a las nuevas generaciones con pinceladas de las nuevas tendencias musicales que conoce esta nueva generación, pero sin perder la esencia o la identidad.

“Al final yo creo que es importante mantener la música viva y el bolero es un género tan hermoso que creo que no merece, no ser olvidado, porque muchas generaciones anteriores a las mías lo escuchan y está muy presente en sus vidas, sino que también es un género para que los jóvenes tengan otras opciones de música”.

Así lo expresó la cantante Mía Rubín en un encuentro con Los Angeles Times en Español en la ciudad de Pasadena, California, donde además abrió su corazón y compartió todas las bonitas emociones que está viviendo en la actualidad como cantante e intérprete, más allá de su carrera como actriz, que es la faceta en la que dio a conocer en México desde que era una niña.

La llegada de esta joven de 19 años de edad a la música se dio hace tres años con el lanzamiento de “Raíces” , una serie de 20 canciones con video que compartió a dueto con el cantante Erik Rubin cuando apenas era una joven quinceañera que acompañaba orgánicamente a su reconocido padre en interpretación de temas como “Cada Beso”, “Vuelo conmigo” y “Te lo dije”, entre otros. Igualmente hizo su debut con el sencillo “Flecha”, junto al cantautor Chucho Rivas y además en el 2023 formó parte del proyecto en vivo Cumbia Machine junto a artistas como Erik Rubín, Ely Guerra, Lupillo Rivera, Pablo Montero y María León, entre otros.

Mía Rubín incluye en su EP seis canciones con un personaje marcado por el dolor, que está dañado y algo roto. (Rimas Music)

Sin embargo, ahora es cuando Mía Rubín ha logrado despegar y elevarse a las alturas en este competitivo mundo de la música con una propuesta interesante que ya está dando de qué hablar. La fusión de lo conocido, con la variedad de las nuevas tendencias, pero sin caer en el cliché, es lo que diferencia el trabajo musical de esta joven mexicana cuya voz ya no está en juego, ahora ella es la que juega con su voz y de esta manera enamora con su estilo. Pero, ¿Cómo comenzó esta nueva travesía?

“Todo surgió de una manera muy natural en casa”, fue lo primero que dijo en nuestro encuentro en Pasadena.

Todo esta idea comenzó cuando Mía se encontraba en un taller de composición junto a su padre. En plena sesión, llegó a sus manos la canción “Diablo”, un bolero en el que Mía participó por primera vez como coautora y en el que José Miguel Alfaro, socio de Erik Rubin y coproductor, se le ocurrió agregarle a “Diablo” un toque de trap, lo cual emocionó en gran medida a la joven cantante. “Y yo dije, ‘esto es tan único, tan padre y tan distinto a lo que está allá afuera, que tiene que salir”, recordó Mía.

A partir de ese momento, continuaron la misma línea, aunque surgió la necesidad de agregar otras modalidades a la propuesta..”Porque yo siento que no me defino con un solo género, porque aparte son canciones que me gustan cantar”, agregó la joven mexicana.

Mía Rubin, quien hasta hace unas semanas entraba en los hogares latinos de los Estados Unidos como parte del equipo de los “Herederos” en el programa musical “Juego de Voces”, lo está intentando con acierto y eso se pudo palpar durante su participación en el programa al lado de sus compañeros Lucero Mijares, Joss Álvarez, Eduardo ‘Lalo” Capetillo Gaytán y Melanie Carmona, con quienes hizo duetos, además de presentaciones individuales que mostraron su versatilidad y comodidad al interpretar diversos géneros musicales.

Su versatilidad interpretativa en “Juego de Voces” no hizo distinciones entre los géneros y se paseó como pez en el agua sin importar las profundidades ni la marea al “enfrentar” musicalmente a un colectivo de artistas consagrados e integrados por su propio padre, el cantante multifacético Erik Rubin, además de los veteranos Manuel Mijares, Maria Isabel Lascuraín, Alicia Villarreal y el actor y cantante Eduardo Capetillo.

“La mayoría de las veces, yo escogí las canciones. Obviamente ellos (la producción) te dan propuestas pero desde un principio yo dí mis opciones y en la mayoría mis propuestas fueron aceptadas. Entonces la mayoría de las que canté las elegí yo porque me encanta cantarlas”, señaló la joven que no tuvo problemas para interpretar sus versiones en inglés como “Vampire”, de Olivia Rodrigo o la complicación canción “I Have Nothing”, de Whitney Houston que cantó frente a su madre, la presentadora del programa de variedades Hoy, de la cadena Televisa, Andrea Legarreta, mientras su hermana Nina tocaba el piano. “Eso fue súper emotivo y tenía muchas ganas de llorar y de romperme, porque al final es mi familia y los amo con todo mi corazón y era un momento muy especial para mi mamá después de todo lo que ha vivido con la polémica creada por gente muy mala que ha generado chismes que ni vienen al caso porque no son verdad y para mi, cantante en ese momento, era muy importante”, recordó con mirada de nostalgia.

“Creo que ha sido una escuelota y creo que aprendí muchísimo de mis compañeros tanto de los grandes como los chicos” — Mía Rubín sobre su experiencia en ‘Juego de Voces’

Ni hablar de sus versiones en español a dueto que hizo en el programa como “Todo se derrumbó”, de Emmanuel, junto a Lalo Capetillo o el magistral dúo de ‘Creo en mí’ que interpretó al lado de su “arma secreta”, la estrella española Natalia Jiménez , quien al,oírla cantar terminó después invitándole a que abra su concierto del pasado 18 de mayo en la Arena de la Ciudad de México, donde además cantaron juntas ante su público el éxito “El sol no regresa”, el mismo que Natalia interpretaba junto a su antigua banda, “La Quinta Estación”. “Y lo primero que hizo al conocerla en el foro de ’Juego de Voces’ fue ser la persona más linda y hermosa del universo. Es tan linda que no se siente falso, es genuina. Y para mí, haber cantado con ella, fue un sueño hecho realidad que me provocaba llorar de la emoción”, recordó en tono de agradecimiento y humildad.

Para Mía, su paso por “Juego de Voces” le dejó una enorme satisfacción que jamás podrá olvidar, porque además de ganar la competencia junto a sus compañeros, pudo darle la satisfacción y consolidar el orgullo que su padre siente por ella y que los demás consagrados igualmente esperaban de sus hijos.

“Me dejó una experiencia y unas tablas muy cañonas. El subirse a un escenario una vez por semana, preparar una canción y tener la oportunidad de cantar con mis compañeros e interpretar una canción, hacerlo completamente en vivo, enfrente de artistas consagrados y de los herederos que también son un talentazo sí me deja muchas tablas. Creo que ha sido una escuelota y creo que aprendí muchísimo de mis compañeros tanto de los grandes como los chicos”, dijo profesionalmente hablando, mientras que a nivel personal siento que me sacó de mi zona de confort.

Mía Rubín ha saboreado la adrenalina que se siente al cantar ante miles de personas en diferentes escenarios de artistas consagrados que la han invitado a cantar. (French Toast)

“Fue como que me sacaran de mi caja de cristal. Siempre he estado expuesta al medio, pero nunca de la manera y la magnitud que lo hizo el programa. Eso me ha expuesto a comentarios positivos, muy positivos y muy negativos. Es esta dualidad de que la gente te ama y la gente va a odiar, aunque no hagas nada malo o hagas cosas para ofenderlos o lastimarlos”, expresó con honestidad la joven que dice sentir mucho orgullo que la llamen “la hija de…”.

“Y eso es algo que me encanta porque nunca voy a dejar de ser la hija de mi papá y de mi mamá”, agregó con una sonrisa dibujada en su rostro de ángel.

Su participación en “Juego de Voces” la llevó a interpretar temas en grupo junto a los “Herederos” como la cumbia de Los Ángeles Azules “Amor a primera vista” y destacando temas a dueto como su versión del clásico bolero de Roberto Cantoral “La Barca” al lado de su comadre y amiga Lucero Mijares, además de su interpretación a dúo de “Amor Maldito” junto a su papá, temas que finalmente se convirtieron en sencillo y que parte de su primer EP titulado “Nunca Más” que sale hoy 31 de mayo.

Temas como “Diablo” y el sencillo “Tú me matas” abrieron la brecha de su propuesta “Nunca más” y luego llegó “Amor maldito” con el que Mía logró trascender fronteras musicales situando su interpretación en un terreno de encanto nostálgico y propio de la época dorada del inolvidable Juan Gabriel, el cual se fusionó con influencias electrónicas, urbanas y clásicas, que le permitieron llegar a nuevas generaciones. En este dueto al lado de su padre, Mía logró una interpretación brillante en un tema que fue producido por el mismo Erik Rubín y José Miguel Alfaro, el cual fue capaz de ser consumido por públicos diversos ya que ofrece una perspectiva interesante del boleto clásico con pinceladas de nuevas tendencias.

El videoclip de “Amor Maldito” fue rodado en los encantadores paisajes de Oaxaca y sus imágenes fueron capaces de transportar a sus fans a través de un viaje visual que expone y explora a plenitud parte del patrimonio cultural y las tradiciones de México a través de diferentes escenarios. Otro de los temas del EP es “Reina de Espadas”, una suerte de tema cuya letra cargada de sentimiento y seducción cabalga sobre un camino de cuerdas de guitarra y la historia de un personaje que advierte a su pareja que si se va y la deja, ella sabrá cómo hacerlo sufrir porque ella es la “Reina de Espadas”.

Finalmente, el tema que le da nombre a su producción, “Nunca Más”, un título extraño para un tema, ya que ahora es cuando el público querrá seguirla viendo en escena. El tema inicia con sonido característico del roce de la aguja del tocadisco sobre el disco de vinil. Igualmente, aquí el personaje roto y azotado habla del abandono que siente por un amor ingrato en un tema de menos de 3 minutos.

El videoclip de “Amor Maldito” fue rodado en los encantadores paisajes de Oaxaca y sus imágenes fueron capaces de transportar a sus fans a través de un viaje visual que expone y explora a plenitud parte del patrimonio cultural y las tradiciones de México. (French Toast)

“Teníamos varios nombres para el EP porque al final es eso, un trabajo muy corta venas. Es decir, las canciones son super azotadas y es de un personaje que está dañado, que está roto. Yo estuve escribiendo dentro de mi interior para ese alter ego que tengo, entonces al final son experiencias que son de las vidas que realmente yo no he tenido, entonces yo creo que ‘‘Nunca Más’ qué es tan azotado, va mucho con el concepto tan intenso”, explicó sobre este EP que incluye seis canciones y que en el futuro incluirá unos “bonus track”.

Un tema que también llegó a las plataformas hace unas semanas fue “El Mundo”, una propuesta en balada que se apoya en el bolero y lo casa con toques modernos a través de la voz de Mía y cuya versión original ha sido interpretada por el grupo Love of Lesbian . La versión de la joven cantante mexicana de “El Mundo” pone en manifiesto su calidad vocal e interpretativa logrando atrapar al oyente y sumergirlo en una experiencia musical íntima y cautivadora. Esta experiencia auditiva invita a formar parte de una conexión emocional que puede llevar a la reflexión.

“Siento que nunca me ha gustado encasillarme en un solo género porque no es quién soy. Y eso no va a pasar tampoco en mi música. Sí va a haber bolero trap, pero ya más adelante hay una parte latina pop y también hay una parte R&B pop. Y pesar de tener temas más comerciales siguen sin ser tan comerciales porque están hechas a un nivel en el cual no estamos buscando el hit o que a la gente le guste (necesariamente) lo que estamos haciendo, pero es algo tan bonito que sí sale del corazón y la gente que lo ha escuchado nos ha dicho ‘qué fregón’ y lo mejor es que conectan con el proyecto”, explicó.

El solo hecho de que Mía Rubín Legarreta, tenga a padres famosos que representan las dos facetas en las que ella se ha visto inmersa en el mundo del espectáculo, como lo es la música y la actuación, esto ha resultado ser para ella un arma de doble filo que la ha obligado a esforzarse el doble y así demostrar su auténtico talento. Hace unos días fue invitada a cantar en el Auditorio Nacional el tema ‘Nunca es suficiente” con Los Ángeles Azules y eso puede haberse dado por la amistad que tiene Elías ‘El Doc’ Mejía Avante, líder de la famosa banda de Iztapalapa, con sus padres, pero también por el talento que Mía sigue mostrando a diario sobre los escenarios.

“Ha sido eso, un arma de doble filo, porque al final sí, obviamente, por ser hija de quien soy, tengo muchas puertas abiertas y he tenido oportunidades al estar expuesta ante los ojos de todos, pero eso ha hecho que muchos estén pendientes de cuándo me voy a equivocar o cuándo voy a decir algo que no debo decir”, dijo Mía con cautela.

Mía Rubin en una escena del rodaje del videoclip de “Amor Maldito”. (French Toast)

Desde sus inicios en la actuación, incluído su debut en “Anita La Huerfanita” que le otorgó el premio Bravo a Revelación Infantil y papeles destacados en películas como “El Que Busca Encuentra”, “Buscando a Mi Ex” y su participación en el doblaje en películas películas como “Bailarina” y “Emoji”, así como en la serie Fancy Nancy Clancy, de Disney, además su participación en Silvia Pinal Frente a Ti y el doblaje de Spirit, Mía ha sabido que ser hija de artistas no le garantiza éxito alguno y que solo su talento y versatilidad la mantendrán dentro o fuera de la escena tanto actoral como musical.

“Una vez me dijo Victor García (uno de los cantantes que salió del programa La Academia) ‘tú por ser quien eres vas a tener muchas puertas abiertas, pero tu talento, tu dedicación y tu preparación van a reafirmar que esas puertas se mantengan abiertas y que te abran otras, porque sino se van a mantener cerradas y no importa quien seas”, recordó las palabras que le dijo García y que nunca ha olvidado.

Mía tiene muy claro que los hijos de famosos son vistos con lupa y que se les juzga siempre porque tienen la constante comparación con sus padres. En su caso, ella se ha apoyado en la compañía de su padre, aunque se siente muy cómoda de volar alto, incluso cuando se atreve a cantar en inglés como un plus a su talento. “Tengo temas que van a salir en spanglish primero, que es ahorita como algo que está ‘In’, que antes no era tan común, pero sí me gustaría cantar y grabar en inglés en algún punto. Es que no quiero poner barreras o trabas, no quiero poner etiquetas y decir ‘no pues, nunca voy a hacer tal cosa o buscar tal cosa. Si fuera por mí, haría de todo porque soy una persona que escucha todo tipo de música”.

Mía tuvo el privilegio de abrirle el concierto a la española Natalia Jiménez en la Arena de la Ciudad de México hace unos días. (French Toast)

Esta joven artista, cuya característica principal, además de su calidad interpretativa, es mostrarse muy cómoda y segura en el escenario, algo que a los artistas les cuesta mucho conseguir. Sin embargo, Mía hace suya la escena y sin mayor esfuerzo ofrece una presentación e interpretación que la hace ver como si eso fuera muy fácil y más cuando no tiene problema al saltar de un género a otro. Lo que sí le preocupa es que el público de hoy, el de las nuevas generaciones, esté tan expuesto a lo que hoy se dice sin medida en las canciones de una forma gráfica que cruza irresponsablemente la línea del respeto.

“Todo artista tiene derecho a expresar su arte y sus canciones de la manera en que ellos quieran, pero sí creo que hay una muy delgada línea entre lo que es el respeto y lo que no es. Y creo que ahora las generaciones jóvenes están expuestas a, no basura por el tipo de música o el género, sino por lo que luego se dice en las canciones y a eso está expuestos. Yo creo que eso no es bonito porque eso no es lo que yo quisiera para mis hijos”, explicó con honestidad la novia del joven empresario y torero, Tarik Othon.

Mía Rubín (Rimas Music)

En el pasado, Mía incursionó en la música, innovando con una mezcla de sonidos regionales mexicanos e influencias contemporáneas tanto como intérprete como compositora, colaborando en la industria con la Sonora Santanera y el mismo Víctor García. “A mi me encantan todos los géneros, me gustan los corridos tumbados, el reggaetón, el urbano, también sería muy hipócrita de mi parte decir que no lo escucho, porque está presente en mi vida, pero si yo me meto a ese género, jamás lo voy a hacer vulgar o grotesco porque al final esa no es la persona que soy”, dijo la artista firmada por Rimas Music, cuya plantilla de artistas son artistas urbanos.

“Al final hay muchos artistas que hacen este tipo de música urbana y algunos sí utilizan ese tipo de lenguaje o ese tipo de expresiones, pero al final que yo esté en Rimas no significa que yo voy a hacer lo mismo. Alguien me preguntó si yo voy a cantar ese tipo de temas y yo le respondí que no, porque Rimas me firmó por mi proyecto, mis boleros, por lo que soy como artista, no voy a ponerme a hacer algo por la disquera que tengo”, aclaró Mía sobre la disquera que igualmente tiene entre sus filas, como mencionamos al inicio de esta entrevista a salseros como El Gran Combo de Puerto Rico y el cantante de pop Tommy Torres.