Dakota Johnson aporta su autenticidad ganadora a la dulce comedia ‘Am I OK?’

Empezamos, ¿por qué no? con una hamburguesa vegetariana.

Lucy (Dakota Johnson) y Jane (Sonoya Mizuno) son mejores amigas desde hace unos 30 años y han sido tan cercanas durante tanto tiempo que cuando se encuentran en el restaurante, Jane puede simplemente recitar el pedido habitual de Lucy: hamburguesa vegetariana y papas fritas.

Y entonces, cuando, al final de ‘Am I OK?’ (“¿Estoy bien?”), Lucy se vuelve rebelde y pide una tortilla de tomate y espinacas, hay una expresión de sutil dolor que cruza el rostro de Jane. Parece una tontería (era sólo una hamburguesa vegetariana), pero para Jane significa algo familiar y reconfortante que ya no existe.

Hay toques igualmente dulces y sutiles salpicados en este primer esfuerzo como directora de Tig Notaro y Stephanie Allynne, toques que aterrizan mucho mejor que los intentos ocasionales de humor amplio que se sienten forzados, o al menos como una película diferente (por ejemplo, el diálogo dado al jefe de Jane, interpretado por Sean Hayes).

Y, por supuesto, está la propia Johnson, el foco obvio de la cámara persistente en todo momento, y por una buena razón: su autenticidad siempre ganadora, brillando película tras película incluso en momentos en que el material que la rodea parece escaso.

La historia aquí es simple y sincera. Es una historia de revelación del armario, pero con el giro de que la persona que sale del armario tiene 32 años, una década (o incluso dos) más tarde que en la mayoría de las historias que vemos.

Esta imagen proporcionada por Max muestra a Molly Gordon, de izquierda a derecha, Dakota Johnson y Sonoya Mizuno en una escena de “Am I Ok?”. (James Clark/Max via AP)

Esta historia en particular pertenece a la escritora de la película, Lauren Pomerantz, quien salió del armario cuando tenía 34 años. Su cercanía al proceso es evidente en algunos momentos sorprendentemente conmovedores; por ejemplo, el dolor que Lucy siente cuando una mujer heterosexual juega con sus emociones. (y más). Es uno de los pasajes más conmovedores de la película.

Después de un montaje de apertura que establece la amistad femenina en el centro de la película, comenzamos en el restaurante antes mencionado, con Jane diciéndole a Lucy (mientras come la hamburguesa vegetariana antes mencionada) que realmente necesita reunirse con cierto lindo amigo a quien obviamente le gusta. ella: “Simplemente hazlo”, dice. Lucy no puede explicar por qué no quiere.

Mientras tanto, Jane, la más avanzada profesionalmente de las dos, se avecina un cambio importante en su vida. Su jefe le ofrece la posibilidad de dejar Los Ángeles y montar una oficina en Londres. Además, vendrá su muy simpático novio (Jermaine Fowler, a quien no se le ha dado lo suficiente para trabajar durante gran parte de la película). Pero para Lucy, esta noticia es devastadora, y se nota por la forma poco convincente en que sigue diciendo “¡Impresionante!” cuando Jane le cuenta una noche mientras tomaban unas copas.

Después de mucho tequila, los dos amigos terminan llorando juntos, como lo hacen los amigos cercanos (al menos en las películas) en el baño mientras orinan, y luego, en una fiesta de pijamas. Allí, Lucy finalmente le dice a Jane que le gustan las chicas.

Esta imagen proporcionada por Max muestra a Dakota Johnson, izquierda, y Sonoya Mizuno en una escena de “Am I Ok?”. (James Clark/Max vía AP)

Jane no es más que un apoyo. De hecho, siempre ambiciosa, le dice a Lucy que será “la estrella de la comunidad lésbica”. Y decide ayudarla a encontrar una mujer, empezando por una excursión a un bar gay. Sin embargo, es Jane quien termina besando a una mujer en la pista de baile. Lucy huye, avergonzada.

Pero está esta sensual masajista (Kiersey Clemons) en el spa donde Lucy es recepcionista. Brittany está coqueteando como loca con Lucy, quien finalmente se arma de valor para responder. Saca a Lucy de su caparazón, pero en última instancia con resultados desalentadores. Y Lucy ahora está en desacuerdo con Jane, normalmente la primera persona a la que llamaría si tuviera algún dolor de corazón.

Esta película puede tratar sobre un par de amigas, pero al ser testigo de cómo Johnson, sumamente visible, navega por la incertidumbre y la tristeza, lo que más le preocupará será la vida de Lucy. Un obstáculo de último minuto para los bien trazados planes de Jane para su viaje a Londres suena un poco falso, o tal vez simplemente parece encajado como si dijera, bueno, ambas mujeres tienen problemas.

En cualquier caso, ha sido un buen mes para las comedias de amigas. Mientras que la comedia “Babes” de Pamela Adlon apostó por la obscenidad inherente al parto, “¿Estoy bien?” apuesta por un ambiente más dulce y conmovedor. Se siente bien que terminemos donde empezamos: de vuelta en esa mesa del restaurante, discutiendo cosas. El mensaje final aquí puede ser simple, pero reconfortante: las amistades pueden cambiar, pero aún pueden adaptarse, resistir y sobrevivir.

Incluso cuando una hamburguesa vegetariana da paso a una tortilla.