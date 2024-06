¿Vas a un parque temático de Disney? Más visitantes se están endeudando por el viaje, según encuesta

Con la inflación y el aumento de los costos de los parques temáticos, cada vez más visitantes de los parques de Disney se endeudan para pagar sus viajes, según una encuesta reciente.

El veinticuatro por ciento de los asistentes a los parques temáticos de Disney se han endeudado para un viaje, frente al 18% en 2022, concluyó una encuesta de la firma financiera Lending Tree, que entrevistó a unas 2.000 personas el mes pasado. Ese número aumenta al 45% para padres con hijos menores de 18 años.

En promedio, los padres con niños pequeños asumieron $1,983 en deudas relacionadas con Disney, encontró la encuesta. Las concesiones fueron la principal fuente de gasto mayor de lo esperado, seguidas por los costos generales de transporte y alojamiento.

Anuncio

Pero muchos de esos padres estaban dispuestos a pedir dinero prestado para financiar sus viajes a Disney: el 59% de los que se endeudaron para sus viajes dijeron que “no se arrepentían”.

“Para muchos padres, llevar a sus hijos a Disney es un rito de iniciación, algo que recuerdan con cariño de su juventud y quieren experimentar con sus hijos”, dijo Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree, en un comunicado. “Debido a esos sentimientos, a menudo están dispuestos a endeudarse para llegar allí”.

La encuesta no especificó qué parques visitaron los encuestados, ya sea en EE. UU. o en el extranjero. La definición de “deuda” de Lending Tree incluye deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos contra la vivienda y deudas que generan intereses.

Un representante de Disney no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Disneyland Resort en Anaheim comenzó a utilizar un sistema de precios según la demanda en 2016 que reduce los precios en los días de baja demanda y los aumenta en los días de alta demanda. El precio de un boleto de un día para un parque puede oscilar entre $104 y $194, aunque el precio mínimo puede disminuir a $83 por día como parte de un paquete de boletos de varios días entre semana.

Los fanáticos de Disney se han quejado de los aumentos en el precio de las entradas, incluidos los complementos pagados que antes eran gratuitos.

El año pasado, el presidente ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger, admitió que el gigante del entretenimiento de Burbank era “demasiado agresivo con algunos de nuestros precios” en su afán por aumentar las ganancias. Luego, la compañía amplió la cantidad de días de menor precio y restableció algunos de los complementos gratuitos.

La llamada división de “experiencias” de la compañía, que está fuertemente anclada en su imperio de parques temáticos, generó alrededor del 70% de los ingresos operativos de Disney el año pasado. Disney se está embarcando ahora en un plan para invertir 60 mil millones de dólares en 10 años en esa división, incluido un fuerte gasto en sus parques temáticos.

To read this note in English click here.