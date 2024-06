Este es el documental sobre el controvertido mural de Siqueiros en L.A. que tiene dos nominaciones al Emmy

Pese a que dejó de existir hace medio siglo (el 6 de enero de 1974, para ser precisos), David Alfaro Siqueiros sigue siendo no solo una figura ampliamente reconocida en los ámbitos culturales latinoamericanos, sino también un artista que dejó una profunda huella en la ciudad que habitamos, durante vivió algún tiempo y en la que desarrolló algunas de sus obras más llamativas.

Si Nueva York recibió primero, y rechazó luego a Diego Rivera durante la estancia del esposo de Frida por la Gran Manzana, Siqueiros tuvo una relación igualmente complicada con Los Ángeles en el mismo periodo histórico, a inicios de los años ‘30. A diferencia de Rivera, Siqueiros llegó a estas tierras en calidad de exiliado, ya que había sido encarcelado en su propio país debido a su línea de pensamiento; pero al igual que su connotado colega, aprovechó uno de los encargos que se le hicieron en estas costas para tratar de desplegar a lo grande sus ideas políticas.

De este modo, lo que pretendía aparentemente la organización Plaza Art Center era obtener de sus manos un mural al aire libre, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Olvera, que mostrara a hombres felices, loros y palmeras. Pero el autor rebelde decidió convertirlo en una herramienta política al representar en cambio un ambiente natural de inspiración maya que había sido devastado y, en el centro de este, colocar a un indígena crucificado, como hábil comentario sobre las barbaridades cometidas durante la Conquista. Eso no era todo: sobre la cabeza del sacrificado, impuso la imagen del águila imperial americana, en clara alusión a los excesos internacionales del Tío Sam.

Evidentemente, la obra ocasionó un escándalo mayúsculo y, dos años después de su creación, en 1934, fue completamente cubierto con pintura blanca por manos misteriosas. Pero su legado resultó inestimable, ya que inspiró profundamente al movimiento artístico chicano surgido en la década de los ‘70, inspirado del mismo modo en la búsqueda de la justicia social y frecuentemente menospreciado por los autoridades blancas en provecho de una estética de tinte turístico.

Todo lo señalado nos sirve para hablar de “América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros”, un brillante documental de casi una hora que cuenta detalles de los sucedido y que, además de revisar de manera amena los hechos del pasado, nos traslada hasta el presente para incluir escenas de los esfuerzos de conservación que se han hecho en lo que queda de la pieza y presentar testimonios de artistas que han sido marcados por el mismo, como los integrantes del 3B Collective, Erin Yoshi y Fabian Debora (quien procede de la celebrada factoría Homeboy).

Las declaraciones de los participaciones, entre los que se encuentran la investigadora independiente Rebecca Zamora, la historiadora de arte Isabel Rojas-Williams y la especialista en proyectos para el Getty Conservation Institute, Leslie Rainer, dibujan un retrato preciso de una era marcada por la Gran Depresión y la Ley Seca en la que las acciones de Siqueiros -que no era un izquierdista de escritorio, sino un auténtico activista- fueron realmente osadas, lo que condujo a la lamentable destrucción de una pieza monumental que, el día de hoy, existe solo de manera “fantasmal”, ya que resulta imposible restaurarla de manera concreta.

Y dejan también en claro que, más allá de cualquier connotación ideológica que pudiera tener, el arte del maestro mexicano durante esta etapa fue igualmente revolucionario en términos técnicos y artísticos, porque implicó el uso de materiales y recursos novedosos.

El documental se estrenó hace varios meses en PBS, pero lo importante ahora es el valioso reconocimiento que está obteniendo al haber sido nominado en dos categorías del Emmy de Los Ángeles, es decir, la ceremonia de premiación que reconoce la excelencia en la programación televisiva del área metropolitana de esta misma ciudad, y que tomará lugar el próximo 27 de julio en el Four Seasons de Beverly Hills.

De izq. a der., Ana Paola Rodríguez, José Luis Figueroa y Omar Foglio, del colectivo Dignicraft, frente al mural “América Tropical”, ubicado en el Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles. (Dignicraft)

“América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros” es una producción de Dignicraft, un colectivo tijuanense de artistas y cineastas que se encuentra conformado por Paola Rodríguez, José Luis Figueroa y Omar Foglio. Sus trabajos han obtenido premios nacionales e internacionales, como el primer lugar en la edición 63 de SoCal Journalism Awards -gracias a “Prop 187: The Rise of the Latino Vote”-; el Emmy Los Ángeles 2016 -por “Borderlands”-; y la Mejor Dirección en la sexta edición de FICAH -a causa de “El ojo de agua de los Gálvez”-.

El título mencionado se encuentra nominado en el rubro de Mejor Programa Televisivo, bajo la categoría de Cultura e Historia, y en el apartado de Mejor Composición Musical. Si lo que hemos señalado ha producido en ti unas profundas ganas de verlo (ojalá que sea así), puedes hacerlo en el enlace de YouTube que incluimos arriba o en la página oficial de PBS.