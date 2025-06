Johnny 5, el hijo menor de Jenni Rivera, sorprende con su debut discográfico

Como él mismo dice, es “el último de los cinco hijos” de Jenni Rivera, y llegó a este mundo como producto de la unión entre su célebre madre y Juan Manuel López, quien llevaba el apodo de “El 5”.

De ese modo, emplear ahora el sobrenombre de Johnny 5 parecía inevitable, porque se trata de una cifra que, para bien o para mal, ha tenido mucho significado en sus 24 años de existencia terrenal, dedicados en estos momentos a la promoción de un disco propio que, como debía ser, contiene cinco temas musicales y se llama “5 por 5”.

Además de ser el título de la flamante placa, “5 por 5” es una de las canciones que vienen en el EP, así como la última que se agregó a este, bajo la motivación numérica y el influjo de los corridos, pese a que, en realidad, el trabajo es muy variado en lo que respecta a lo géneros.

“También tenemos tres canciones experimentales con sonido de banda, pero mezclado un poco con alternativo o rock”, le dijo el artista a Los Angeles Times en Español durante un reciente encuentro en persona. “Hay muchos elementos diferentes, pero lo principal aquí son los instrumentos del regional”.

“No me esperaba que la gente me dijera que las canciones en inglés le dan una vibra de country, porque mi intención no era que se escuchara de ese modo”, agregó el cantante. “Nomás estuvimos experimentando a ver qué nos gustaba, y así salió todo”.

Sea como sea, la placa surge de una colaboración estrecha con Ulises Lozano, alias “El Licenciado”, quien fungió de productor y que es un integrante fundamental del reconocido grupo regiomontano de fusión Kinky. Y Johhny se siente muy orgulloso con el resultado.

“Recuerdo muy bien cuando le enseñé ‘One by One’ [otro corte del disco] a mi hermano Mike, cuando todavía no se escuchaba como se escucha ahora”, retomó. “Pero le gustó mucho, y eso significó muchísimo para mí, porque es muy difícil complacerlo”.

“72”, por su lado, es una pieza que creó pensando en su madre, aunque no quiso que la referencia fuera tan obvia, sino que pudiera aplicarse a cualquier mujer. “Si conoces mi historia, sabrás a quien está dedicada, eso sí”, mencionó Johnny, quien tenía solo 11 años cuando falleció Jenni, en diciembre del 2012. “Entre el 2022 y el 2023, estuve muy inspirado por mujeres fuertes”.

“Creo que la razón por la que me encanta el arte es porque me permite desahogarme, ser yo totalmente”, aseguró. “La música me ha ayudado a sanar muchas heridas, y espero que la que he hecho pueda hacer lo mismo por otra gente”.

En el plano de las influencias, el joven artista reconoce su gusto por exponentes de “la vieja escuela” como Régulo Carro, Noel Torres, Ariel Camacho y Julión Álvarez. Pero asevera que le gusta también mucho la música en inglés de Michael Jackson, Prince, Kendrick Lamar, Tupac Shakur y hasta los Beatles.

“Es curioso, porque, especialmente cuando me encontraba trabajando en el proyecto, estuve escuchando a los Beatles muy, muy fuerte, y muchas personas me han dicho que [las canciones de su disco] ‘One by One’ y ‘Spirit in the Sky’ les recuerdan a ese grupo”, relató. “Así que, precisamente John Lennon y Paul McCartney han sido una inspiración muy grande”.

Más allá de cualquier consideración, se trata de un logro significativo para un muchacho que, siendo todavía un niño, perdió no solo a su madre, sino también a su padre, quien murió en prisión en el 2009 mientras cumplía una condena por tráfico de drogas.

“Estoy muy contento con el apoyo que los fans me han brindado durante esta etapa de mi vida y, en general, en toda mi vida, porque siempre he estado en el ojo del huracán”, reflexionó. “Ahora andamos preparando los próximos proyectos de mi mamá, porque todavía falta mucho por hacer”.