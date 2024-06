Marjorie de Sousa toma prestada un alma frente a la cámara, mientras se aferra a estar presente en la vida de su hijo Matías

Aunque la historia de ‘El Conde de Montecristo’ es muy conocida y se han hecho innumerables versiones en la pantalla basadas en la novela de aventuras clásica de Alejandro Dumas, Telemundo ha decidido apostarles a este proyecto y llevarlo a la televisión con el título de “El Conde: Amor y Honor” con Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras liderando la propuesta.

Tras el explosivo capítulo final de la novena temporada de “El Señor de los Cielos” la semana pasada, ahora la cadena le extiende la alfombra roja al mexicano Colunga para debutar en una serie de Telemundo y junto a él no solamente destaca Contreras, sino que incluyen la participación de Chantal Andere, Sergio Sendel y Marjorie de Sousa en el elenco estelar.

Como bien es sabido, la historia original está ambientada en Francia, pero “El Conde: Amor y Honor” fue ambientada y filmada en México, con escenarios auténticos y vestuarios que caracterizan a su época de antaño y donde Colunga le da vida a Alejandro, un capataz que el destino lo lleva a convertirse en otro hombre. Un caballero acaudalado y lleno de poder que regresa para vengarse de los que lo llevaron a las sombras y le causaron daño. El destino de Alejandro cambia cuando conoce y se enamora de Mariana, una mujer de la alta sociedad, que lo lleva a convertir su vida en un infierno, pues Alejandro es sentenciado injustamente por un crimen que no cometió. Veinte años después, Alejandro logra fugarse del encierro y vuelve como El Conde de Montenegro, marcando el inicio de su venganza en contra de los que le hicieron daño.

Como toda historia de amor y venganza, surgen personajes alrededor del conflicto que tienen vinculadas sus vidas a las de otros y una de ellas es Cayetana, interpretada por Marjorie de Sousa, al actriz venezolana radicada en México, quien se sumó a este proyecto, que se grabó hace un año y medio, para darle vida a un personaje sofisticado, elegante, de época que llevó a la talentosa actriz a encarnar un personaje como nunca antes había tendio la oportunidad.

En una entrevista vía Zoom, la también actriz de ascendencia portuguesa compartió detalles de su personaje con Los Angeles Times en Español durante la premiere de la serie que se realizó en Los Ángeles, así como también habló de otros aspectos de su vida personal como madre y cómo hoy se encuentra vigente en diversas plataformas, incluso en la cadena rival Univision (“Un golpe de suerte”) y en la plataforma digital de Canela TV con la película “Mi perfecto ex”, entre otras producciones.

Primero que nada quiero felicitarte por lo bien que va tu carrera en este momento. De hecho estás presente y vigente en otras plataformas. Estás realmente en todos lados. ¿Cómo lo estás viviendo?

Estoy en un momento de mucha plenitud. Creo que a veces es un poco complicado decir que tienes equilibrio, porque siempre falta algo, sobre todo en esta carrera. Creo que es el momento en el que mejor me he sentido en toda mi vida a nivel personal y profesional

Interpretas a Cayetana en una producción inspirada en el clásico del novelista francés Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo, pero aquí se trata de una versión titulada ‘El Conde: Amor y Honor’, pero ambientada en México. ¿Cómo percibiste esta historia al leer el libreto y conocer a Cayetana?

Me encantó porque siempre tuve el anhelo de hacer un personaje con este estilo, con este look. Y me gustó mucho porque es un personaje que, si bien es antagónico, no es villana. Es un personaje muy humano. De verdad vas a decir ‘que se quede (Alejandro) con Cayetana’. Es un personaje que está muy bien escrito, que dignifica a la mujer, que nos muestra que no importa de dónde vengas puedes salir adelante y lograr todo lo que quieras. Cayetana es una mujer que viene de muy abajo. Es una mujer que tiene un tema con sus memoria porque sufrió un trauma muy fuerte desde pequeña, no tiene familia, está en las calles y el Conde la rescata. Genera esta complicidad con él y por eso surge la protección del uno al otro, logrando una relación muy bonita y muchas cosas en común.

¿Cómo es ella y cuál es su relación con El Conde?

El Conde tiene un núcleo (cercano) muy pequeño donde se mueve y en ese entorno está Cayetana, quien es una mujer muy inteligente, que se preparó, que logró convertirse en una gran actriz internacional. Ella viene de España y también es una cantante y eso se lo debe al Conde porque él la ayudó a salir adelante, le pagó los estudios de actuación, él la preparó, pero en el fondo ella va un poco a pelear, por decirlo así, porque lo conoce, lo ama y lo quiere. Cuando ella regresa a la realidad de Conde, que no conoce bien lo que sucede, porque incluso piensa que está ahí por una película que va a hacer, se empieza a dar cuenta que ahí hay algo más y comienza a desilusionar porque se da cuenta que él está arreglando su pasado.

¿Qué exigencias tuvo para ti Cayetana en tu forma regular de abordar los personajes que interpretas, hubo algo en particular?

Sí, por ser de época. Yo siento que las mujeres en ese tiempo eran mucho más calmadas, más refinadas, todo como que era más delicado y más pulido. Su forma de comportarse, de moverse, el hecho de ser actriz reconocida, todos sus movimientos eran como más medidos, su forma de hablar de expresarse era completamente a lo que he hecho, que son mujeres como más de esta época, que somo más aceleradas, tenemos incluso hasta gestos un poco más masculinos, porque somos mujeres que tomamos las riendas de la vida, la villana, pero Cayetana es una mujer de esa época, que son elegantísimas.

El Conde la conoció en México, entonces y la envió a España para estudiar, pero ¿me dijiste también que tiene un trauma?

Sí, ella nació en España, pero se cría y estudia en España por muchísimos años, lo que pasa es que tiene un tema en su historia que no recuerda, entonces ahí empieza ella, en este regreso empieza a darse cuenta de los vínculos que tiene ella con la historia del Conde y sobre todo con la gente que ahora la rodea. Es muy interesante el enredo que ahí se genera.

Cuéntame en tu caso particular, ¿Cómo son tus lecturas de cada personaje, ensayas sola en tu casa, lees el libreto frente al espejo? ¿Cómo es el proceso de memorización y quién te ayuda?

Desde que soy mamá, el que me acompaña y quien me ayuda es mi hijo (Matías, de 7 años de edad) y te mueres de la risa porque hasta me ayuda a hacer los castings, no tiene ni idea, pone las luces, las cámaras me dice ‘¡acción!’, de verdad que es mi compañerito y me pongo a estudiar con él. Y la verdad ya no sé ni cómo le hago porque él está viendo caricaturas, pero está pegado a mi y yo estoy memorizando y repitiendo, cosa que antes no podía, pero cuando eres mamá te vuelves multiusos, mil orejas y te concentras de una maneras que ni sabes cómo lo haces. Pero antes de llegar al set siempre hay un repaso con todos los directores. Tú puedes tener la idea de un personaje, pero realmente cuando lo estás haciendo es cuando comienza a llegar el personaje a ti. Es una cosa muy loca porque es como si fuera un alma que no te pertenece y de repente te la prestan, así siento que me pasa a veces con los personajes.

¿Cómo y cuánto duró el proceso de grabaciones y caracterizaciones?

Estuve más o menos 4 meses y medio grabando en México, mis compañeros estuvieron un poquito más. La jornadas eran muy largas, sobre todo porque se tardaba mucho con la elaboración del cabello, el maquillaje específico, que es uno de los años 50, la ropa y más. Yo llevaba el corsé más abajo de las caderas, me ponían unas medias, me trenzaban el corset y entre dos personas me tenían que apretar, literal como las mujeres de esa época.

¿Te ha pasado que la gente que conoce tus personajes, te sigue viendo como tal cuando te los cruzas en la calle?

Me pasa mucho que cuando me miran se quedan como ‘¿eres tú?’. Me dicen ‘te ves muy diferente’ y yo les respondo ‘que bueno’. A veces me ven como esa villana, me pasa mucho, pero buscan más a Marjorie.

Y ya que hablamos de Marjorie, en el plano personal veo que Matías además de ayudarte con tus ensayos, tiene una vida muy activa en los deportes ¿Te da tiempo de compartir tu carrera con todas sus actividades?

Sabes me dice cosas y me habla en (términos) de japonés, yo me quedo muda y me dice que esto significa esto. Además también está en fútbol, entonces llega me habla en términos de fútbol y yo me quedo callada y obviamente le vas agarrando la onda. Y ahorita que ya está más consciente él porque viene haciendo esas actividades desde hace rato, como que ya más consciente de lo que hace, lo acaban de pasar a cinta naranja y me impresiona muchísimo cómo se concentra mientras a mi me duele la barriga, siento como si fuera yo la que va a competir, me tiemblan las manos, me sudan y empiezo a rezar. Me impresiona cómo se le da todo tan fácilmente. Antes hacía equitación y me recuerdo que en la primera competencia tenía 3 años y montaba el caballo más grande que tenían en toda la competencia, era el más chiquito con el caballo más grande y nos moríamos de la risa porque hasta regañaba a su caballo.

Pero, además le gusta cantar y ya ha grabado contigo, hasta ha salido en programas de TV, pero sé que no le gusta hablar mucho, pues quiere cantar y que seas tú la que de las entrevistas ¿no?

Eso me dijo, ‘tú hablas y yo canto’. Y eso fue cuando salió cantando por primera vez en televisión, pero realmente él ya grabó conmigo más canciones que hemos hecho de Navidad. La primera que hicimos fue cuando tenía 3 años que fue ‘El Burrito Sabanero’, esa canción es típica en mi país Venezuela, entonces para mi es muy padre que pueda identificarse con mis raíces y los ritmos. Siempre le meto cosas venezolanas, de México, de España y le digo que esos villancicos los conocen en otros países y así se va familiarizando con cada cosa de cada lugar.

¿Se siente, entonces, muy familiarizado con el mundo del espectáculo como sus padres?

Yo no sé qué va a ser, pero le doy gracias a Dios por tener ese carácter, porque tiene un carácter muy bonito, le gusta mucho acompañarme a los llamados. En el set de El Conde, no sé por qué le encantaba llegar, yo no sé si es por la época porque le fascinaba estar ahí y vernos. Sabe cuándo se tiene que quedar quieto, no es un niño que esté brincando, si dicen acción él sabe los comandos, la verdad es que Matías es como un viejito en miniatura.

El productor Nicandro Díaz, quien falleció recientemente, te dio la gran oportunidad de protagonizar en tus inicios en México. Sé también que invitó a Matías para actuar en la telenovela ‘Un golpe de suerte’, la misma que está al aire en Univision, ¿Qué pasó con eso porque al final no estuvo?

Sí, Nicandro me lo pidió… qué te puedo decir, ese tema me pone muy sensible. Siempre dije que él siempre tuvo un ojo muy especial y mágico y a quién le pone el ojo le abre los caminos y yo creo que algo maravilloso también le llega a mi Mati y esperemos ver qué pasa. Yo le dije a Matías si estaba dispuesto a hacerlo al ver la hora que llega su mamá de trabajar y tener que ir a la escuela porque no la puede dejar, a lo que él me dijo que ‘mejor no’. Por ahora yo quiero que sea un niño normal, que estudie, que juegue, que se divierta, que haga fútbol, natación, todo lo que se le ocurra. Mi mamá me ayuda muchísimo, sin ella no sé que hubiera hecho.

¿Cómo era la Marjorie antes de Matías en comparación con la de hoy en día, tanto cómo mujer y cómo persona?

Justo hace unos días le dije a Mati que le daba las gracias porque por él cambié muchas cosas de mi rumbo. A lo mejor si no hubiera nacido, pues yo siempre fui muy independiente, de viajar, siempre muy disciplinada y responsable, la verdad, pero con Matía he encontrado la necesidad de estar estable en un mismo lugar, me costaba mucho eso. Desde chiquita moviéndome, siento que eso es una de las cosas que más me ha costado, el de llegar a un lugar y sentirla como mi casa. Tengo mi casa en Miami, gracias a Dios la compré hace muchos años y siento que no es mi casa, ningún lugar es mi casa. Y me di cuenta que no importa el país, porque sé que soy de muchos países, sé que mi hogar es Matías. Incluso él me acercó mucho más a mi mamá, porque yo me fui a los 19 años y ella se quedó en Venezuela y con Matís siento esa necesidad de unir mucho más a los míos, de vivir más el momento. Y con él trato de estar más presente y de disfrutar cada momento a plenitud.