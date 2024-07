Cobra Kai: Todo lo que necesitas saber sobre la última temporada y el Gran Final

Share via

Cobra Kai es una de las series más exitosas de la plataforma Netflix porque ha logrado unir a los abuelos con sus hijos y sus nietos frente a la pantalla. La historia que se inició en el cine con las tres películas de Karate Kid en los años 80, logró evolucionar y trascender a las nuevas generaciones a través de una serie de cinco temporadas, que inicialmente llegó al mundo del streaming a través de YouTube Red y que luego terminó siendo adquirida por Netflix, la plataforma donde se convirtió en todo un suceso global.

La serie Cobra Kai tomó como referencia cada una de las tres películas del universo de Karate Kid y las desarrolló en sus cinco temporadas con los protagonistas originales: Ralph Macchio (Daniel Larusso) y William Zabka (Johnny Lawrence), quienes comenzaron como enemigos por una chica y terminaron enfrentados en un combate en el Torneo del Valle, cuyo resultado les cambió la vida para siempre.

Cobra Kai. (De izquierda a derecha) Nathaniel Oh como Nate, Mary Mouser como Samantha LaRusso, Dallas Dupree Young como Kenny, Oona O’Brien como Devon, Khalil Everage como Chris, Gianni DeCenzo como Demetri, Tanner Buchanan como Robby Keene, Jacob Bertrand como Eli ‘ Hawk’ Moskowitz, Xolo Maridueña como Miguel Diaz en Cobra Kai. (Curtis Bonds Baker/Netflix)

Desde el inicio de la primera temporada de la serie, Larusso y Lawrence fueron uniendo sus vidas a través de sus hijos. Daniel con Samantha (Mary Mouser) y Johnny con Robby (Tanner Buchanan), dos adolescentes que se convierten en los eslabones que logran atar el pasado con el presente de sus padres.

La historia va así, todo comienza cuando Johnny decide revivir el dojo Cobra Kai, pero de una manera diferente. El ex campeón del Valle y hoy apacible Johnny Lawrence quiere hacer las cosas bien y limpiar la mala imagen que le dio a Cobra Kai su sensei John Kreese (Martin Kove) en los 80. Para ello. Johnny contó con la inspiración que le dio Miguel Díaz (Xolo Maridueñas), un joven latino que luego de ser un muchacho apacible e inseguro se convierte en todo un campeón del karate.

Daniel, quien ahora es un exitoso empresario, decide retomar el karategui y sacar del baúl de los recuerdos las enseñanzas de su maestro okinawense Mr. Miyagi (Noriyuki “Pat” Morita) para evitar que Cobra Kai se expanda entre la juventud del Valle, pues considera que no es lo mejor para su futuro en esta disciplina. Daniel quiso hacerlo a través de la vía legal tratando de persuadir a las autoridades de la ciudad para que no dejaran competir a Cobra Kai en el tradicional Torneo de Karate del Valle, pero no pudo, así que decidió formar su propio dojo para tratar de hacerlo en la competencia.

Danny Larusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), protagonistas de la saga Cobra Kai. (CURTIS BONDS BAKER/ NETFLIX)

Lo que ninguno de los dos contó es que el pasado los alcanzaría y John Kreese regresaría a sus vidas para ponerlas de cabeza. Kreese termina quitándole a Johnny el dojo Cobra Kai con el apoyo de otro de los enemigos del pasado, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), un millonario con el que Kreese fundó en el pasado Cobra Kai y que está de regreso a la jugada.

Fuera de Cobra Kai, Johnny abre su propio dojo al que denomina Eagle Fang Karate junto a Miguel y otros jovencitos con poco talento que deciden seguirlos. Pero las cosas no terminan de salir como pensaban. Cobra Kai ha tomado el control de la ciudad y ha reclutando a jóvenes que están asumiendo las reglas irresponsables de “No Mercy”, que los convierte en jóvenes abusadores.

Ante esta amenaza, Johnny y Daniel terminan uniendo sus dojos para enfrentar a Cobra Kai que ha adquirido otros dojos y ha ampliado su marca en todo el valle. Para Terry eso no es suficiente y ahora pretende hacerlo de manera global, por lo que traiciona a Kreese y lo mete en prisión por un delito que no cometió. Apoderándose del dojo, Terry Silver manda a buscar a diferentes senseis de su pasado para dominar con su estilo de karate en busca de clasificar al Sekai Taikai, el campeonato mundial de kárate y de esta manera dar a conocer la franquicia más allá de la fronteras estadounidenses.

Cobra Kai. (De izquierda a derecha) Peyton List como Tory Nichols, Xolo Maridueña como Miguel Diaz, Mary Mouser como Samantha LaRusso, Griffin Santopeitro como Anthony Larusso en Cobra Kai. (Curtis Bonds Baker/Netflix)

Sin embargo, Daniel y Johnny no están dispuestos a ceder, por lo que unen sus fuerzas con Chozen (Yuji Okumoto), un antiguo enemigo de Daniel que conoció en Okinawa y que hoy es su aliado principal y el hombre que lo ayudó a reencontrarse con el legado Miyagi cuando más lo necesitaba a nivel espiritual. Los tres unidos y al lado de sus alumnos, ahora buscan clasificar a este campeonato mundial Sekai Taikai.

Finalmente, logran clasificar y además poner en evidencia a Terry Silver, quien fue realmente el que cometió el acto de vandalismo del que fue acusado Kresse, quien a su vez logra escapar de la cárcel en la que fue encerrado. Además los alumnos de Cobra Kai descubren que Terry Silver compró a uno de los réferis en el torneo del valle y terminan abandonando las filas de Cobra Kai para siempre. De esta manera fue como concluyó la quinta temporada de Cobra Kai en Netflix.

Martin Kove (centro) es John Kreese Cobra Kai. (Bonds Baker/Netflix )

Con Cobra Kai eliminado por completo del Valle, ahora los senseis y estudiantes deben decidir cómo competirán en el Sekai Taikai. De esta manera darán inicio a su sexta y última temporada.

Si crees que la temporada 5 concluyó en medio de una atmósfera relativamente pacífica, las cosas no serán tan sencillas como parecen. Esta sexta y última entrega estará dividida en tres partes de cinco capítulos cada una, cuya primera parte se inicia en un par de semanas ante las emociones de los seguidores de esta saga.

Cobra Kai. (De izquierda a derecha) Ralph Macchio como Daniel LaRusso, Joe Seo como Kyler, Thomas Ian Griffith como Terry Silver en el final de la temporada 5. (COURTESY OF NETFLIX)

¿Cuándo se lanza la temporada 6 de Cobra Kai?

La primera parte de la sexta temporada de Cobra Kai consta de cinco capítulos y se estrena el 18 de julio, seguida de la segunda parte con cinco capítulos más, la cual llegará 24 de noviembre de este año, exactamente cuatro días antes de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y la tercera y última parte de la temporada 6, no tiene fecha establecida, solo se sabe que llegará en 2025 con los últimos cinco capítulos.

¿Cómo iniciará la sexta temporada?

Daniel, Johnny y Chozen, junto a sus alumnos deben decidir cómo competirán en el Sekai Taikai y quiénes estarán representándolos en el campeonato mundial de kárate que los estaría llevando al siguiente nivel. Hay que recordar que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) fue detenido por la policía en la quinta temporada, pero no debes olvidar que él es uno de los fundadores de Cobra Kai junto a John Kreese (Martin Kove), quien luego de escapar de prisión y después de fingir su muerte, está de regreso al juego y lo hace junto a los aliados extranjeros que trajo Silver del extranjero y que también buscarán prepararse para el Sekai Taikai. Lo más interesante es que los discípulos de Miyagi-Do descubrirán el secreto que estuvo escondido bajo el suelo y que los podría llevar a la gloria.

Unidos en un mismo dojo, Robby, Tory, Miguel Diaz y Samantha enfrentarán a nuevos enemigos. (Curtis Bonds Baker/Netflix )

¿Quiénes formarán parte de la sexta entrega?

El elenco lo encabeza Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro y Oona O’Brien.

¿Quiénes están detrás del proyecto Cobra KaI?

Cobra Kai está escrita y producida por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg a través de su productora Counterbalance Entertainment. Ellos son los productores ejecutivos además de Will Smith, James Lassiter y Caleeb Pinkett por Westbrook Entertainment, además de Susan Ekins, en asociación con Sony Pictures Television y los actores Ralph Macchio y William Zabka.

¿Qué dicen los productores de esta última entrega?

Cuando se anunció que Cobra Kai terminaría después de su sexta temporada, los productores escribieron una carta a los seguidores del viaje y recorrido que se inició con Karate Kid, la historia original que mostró a Daniel LaRusso (Macchio) desde que llegó por primera vez al Valle en 1984 y que luego dio paso a dos entregas más, además de una adicional, The Next Karate Kid, que protagonizó la ganadora del Oscar Hilary Swank en 1994. Esa carta trató de explicar el por qué decidieron que la saga culminaría.

Dijeron que la historia de Cobra Kai logró influir a una nueva generación de héroes desvalidos, formó alianzas poco probables y honró las lecciones de Mr. Miyagi, incluso en su propio dojo que fue reabierto por su heredero, Daniel Larusso. Para los productores ésta es la conclusión del viaje de Cobra Kai en la que querían ofrecer, tanto al personaje de Daniel como al de Johnny, y a todos los demás integrantes del universo Miyagi, que el final sería a su manera.

Cobra Kai. (De izquierda a derecha) Gianni DeCenzo como Demetri, Jacob Bertrand como Eli ‘Hawk’ Moskowitz, Joe Seo como Kyler, Xolo Maridueña como Miguel Díaz en Cobra Kai. (Cortesía de Netflix)

Para ellos, el objetivo que se plantearon desde el primer día de Cobra Kai era terminarlo en sus propios términos, “dejando el Valle en el momento y lugar que siempre hemos imaginado”, escribieron. “Por eso, con inmenso orgullo y agradecimiento es que podemos anunciar ese logro… Si bien este puede ser un día agridulce para el fandom, el Miyagiverse nunca ha sido más fuerte”, agregaron, para luego cerrar con la frase que que todos los fans de la saga conocen: “Cobra Kai nunca muere”.

¿Habrá algo más después de la última temporada?

Después de la última entrega de Cobra Kai llegará una nueva película de Karate Kid dirigida por Jonathan Entwistle y escrita por Rob Lieber. Es la nueva cinta de la franquicia The Karate Kid y estará protagonizada por Jackie Chan y Ralph Macchio, ambos repitiendo sus papeles de Daniel Larusso y Mr. Han que asumieron respectivamente en las películas anteriores de Karate Kid. El joven Ben Wang será el protagonista junto a Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Aramis Knight y Wyatt Oleff.

Cobra Kai. (De izquierda a derecha) Alicia Hannah-Kim como Kim Da-Eun, Martin Kove como John Kreese en Cobra Kai. (Curtis Bonds Baker/Netflix )

Tras el lanzamiento de la cuarta película, The Next Karate Kid (1994), la única película estrenada de la franquicia fue una nueva versión de la película original en 2010 protagonizada por Jackie Chan, Jaden Smith y Taraji P. Henson que más bien estaba orientada hacia el Kung Fu porque se ambientaba en China. En septiembre de 2022, se confirmó que se estaba desarrollando un nuevo largometraje, y el casting se anunció en noviembre de 2023. El rodaje comenzó en abril de 2024 y el estreno de Karate Kid está previsto para el 30 de mayo de 2025.

Habrá que esperar…