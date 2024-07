‘MaXXXine’ te da la oportunidad perfecta para admirar y temer a la gran Mia Goth

Sin haber logrado el nivel de popularidad de las cintas de terror que se apegan generosamente al ‘mainstream’, los dos últimos filmes ya estrenados de Ti West se transformaron poco después de sus respectivos lanzamientos en obras esenciales para los fanáticos del género en su vertiente más independiente, más dura y, sin duda alguna, más propositiva.

Nos referimos a “X” y “Pearl” (ambos del 2022), trabajos conectados por pertenecer a un universo temático específico: el de dos personajes aparentemente irreconciliables -la actriz del porno Maxine y la asesina en serie Pearl-, pero interpretados por una misma actriz, Mia Goth, conocida anteriormente por sus papeles en “Nymphomaniac” (2013), “A Cure for Wellness” (2016) y “Emma” (2020).

Tras el inesperado éxito de audiencia y de crítica de “X” y de “Pearl”, “MaXXXine”, el filme que se estrena oficialmente este viernes y que funciona como secuela directa de “X”, no podría haber generado más expectativa. En vista de la gran labor realizada por West en los títulos nombrados, casi nadie parecía dudar de que él mismo -ubicado otra vez en el puesto de director, productor y editor- fuera capaz de ofrecer algo sobresaliente en el nuevo episodio. Pero la respuesta correcta se encuentra ahora grabada en nuestros ojos tras haber asistido a una función adelantada.

En nuestros barrios

Al final de “X” -no es ‘spoiler’, porque ya la viste, ¿verdad?-, Maxine, oriunda de Houston, Texas, había logrado huir de la granja en medio de la nada que su ‘productor’ había elegido para filmar una película erótica y en la que se había enfrentado con éxito a Pearl, la malvada anciana que eliminó previamente a todo el equipo de rodaje con la libre aplicación de los métodos más brutales que tenía a la mano. Esta secuela encuentra a la superviviente años después (1985) en Los Ángeles, dispuesta a lograr a toda costa su sueño más preciado: volverse famosa.

El personaje, que no tenía precisamente un desarrollo exhaustivo en el primer filme (donde Goth se tomó el trabajo de interpretar a dos personajes, como lo señalamos ya), alcanza aquí una notoriedad mucho mayor, como sucedía con Pearl en -bueno- “Pearl”. Esto significa que, más allá de ser una chica ambiciosa y cocainómana con un gran instinto de supervivencia y el potencial de actuar de manera realmente agresiva cuando la situación lo amerita, Maxine muestra facetas de su personalidad que no eran tan claras.

Pero esta es supuestamente una cinta de terror, claro; y aunque Pearl ya no está presente para atormentarla, la muchacha tiene que lidiar con una nueva amenaza, representada por un asesino en serie que anda suelto por las calles y que le da de inmediato al relato un tono de misterio que se ve constantemente matizado con pinceladas de comedia disparatada, porque, en efecto, “MaXXXine” varía frecuentemente de género a lo largo de sus 104 minutos, lo que puede ser su mayor acierto o su peor error según la postura del espectador.

Menos piel, más maldad

Lo que sí es de manera definitiva es una obra tremendamente entretenida (tiene incluso referencias al cine de acción) que vuelve a poner en el primer plano que se merece a Goth, pese a que, por primera vez, West trabaja con actores hollywoodenses de fama mundial, ya que tiene a bordo a Kevin Bacon y a Giancarlo Esposito en papeles extensos, muy bien desarrollados y, desde ya, memorables.

En aras de la versatilidad, la protagonista aparece curiosamente distanciada del lado más carnal de la entrega anterior (lo que tiene sentido en vista de que su personaje se está involucrando con el cine comercial) y se convierte en responsable directa de que las líneas de una producción de terror en la que va a participar, y que debe pronunciar durante la audición correspondiente, suenen tan poderosas e intimidantes como lo hacen.

Porque no hay que equivocarse: a Goth le va bien con los personajes que son a la vez sensuales y trastornados, pero nunca debe subestimarse su habilidad para encarnar a entidades entregadas al mal, incluso cuando, en el caso de “MaXXXine”, eso implique que la historia cambie nuevamente de estilo para olfatear aromas propios del cine de gangsters. ¿O es que siempre los tuvo?

Tras la cámara

No le demos todo el crédito a la encantadora intérprete londinense de ascendencia brasileña. Los verdaderos amantes del terror saben bien que West había dado muestras de un talento indiscutible en el género al comandar títulos tan celebrados como “The House of the Devil” (2009), “The Innkeepers” (2011) y “The Sacrament” (2013).

Por más artística que fuera, la propuesta general en estos esfuerzos no dejaba de ser accesible -fuera de sus ocasionales tiempos muertos- y estaba además marcada por impecables puestas en escena de clara influencia setentera (a excepción de “The Sacrament”, que se hizo bajo los caóticos parámetros del ‘found footage’).

En este caso, el oriundo de Wilmington, Delaware, extiende literalmente sus horizontes al dejar el confinamiento habitual de casi todas las obras anteriores, que transcurrían en espacios delimitados, para trasladarnos a una ciudad de Los Ángeles que aparece retratada de manera impactante tanto en su supuesto esplendor como en su más evidente decadencia (aunque estamos convencidos de que las cosas ahora están mucho peor), incluso cuando los que la conocemos sintamos que todo se hizo en tres o cuatro locaciones.

En diversas ocasiones, “MaXXXine” parece rendirse ante una tendencia sensacionalista que conecta perfectamente con el espíritu del cine de género de la época, pero que le quita quizás contundencia a una cinta que coquetea con la genialidad y boicotea después la posibilidad de volverse una obra maestra, probablemente de manera intencional y con la consecuencia inmediata de complacer a los fans del ‘gore’.

Lo curioso es que, en medio de su aparente superficialidad narrativa y del constante acercamiento al ‘exploitation’, la película aborda frecuentemente temáticas complejas y pinta un retrato particularmente devastador de la sociedad en la que vivimos, valiéndose de los diálogos de personajes que se expresan de manera racista, homofóbica y sexista sin ser necesariamente los ‘malos’.

También hay que prestarle oído a la música, porque además de los estupendos sonidos incidentales compuestos por Tyler Bates -ex guitarrista de Marilyn Manson-, la banda sonora se encuentra llena de recordados temas rockeros y poperos de la era, procedentes de las canteras de ZZ Top, Judas Priest, Frankie Goes to Hollywood y New Order, entre otros. A fin de cuentas, “MaXXXine” puede ser una fiesta, pero eso depende del que vaya a verla.