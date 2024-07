Este es el dúo latino de L.A. que ha hecho un cortometraje surrealista usando iPhones

Al principio, pensamos que se trataba de un simple comercial destinado a promover las ventas del iPhone 15 Pro. Y aunque no deja de serlo, “¡Suerte!” es también un cortometraje narrativo de alto vuelo artístico y de carácter decididamente surrealista en el que no hay ni una sola mención al aparato, pero que podría convertirse en la mejor propaganda del mismo.

Los directores del trabajo en español, que se acaba de estrenar de manera gratuita en YouTube, son Pasqual Gutiérrez y RJ Sánchez, dos profesionales mexicoamericanos de Los Ángeles que decidieron unirse creativamente en el 2018, luego de desarrollar carreras separadas en el área de los videos musicales y de la publicidad.

El título que los dio a conocer inicialmente fue el “Reggaetón” de J Balvin, convertido en punta de lanza de una trayectoria desbordante que los llevó luego a encargarse de “La difícil” de Bad Bunny y que, además de permitirles colaborar con Rosalía, Ozuna y Cuco, les abrió las puertas para realizar varias obras de la misma clase con el aclamado The Weeknd. Ya para entonces, el dúo se hacía llamar Cliqua.

Con su distintivo manejo del lenguaje visual y el empleo de líneas narrativas que no son necesariamente comunes en el formato del clip, los Cliqua se perfilaban como candidatos ideales para el proyecto de Apple, aunque es necesario señalar que la encantadora rareza de la propuesta presentada por estos descendientes de sonorenses y jaliscienses no garantizaba que la megaempresa se entregara a sus planteamientos.

“¡Suerte!” está protagonizada por Iván Cornejo, la sensación de la música regional mexicana procedente de Riverside, California, y cuenta también con las participaciones del reconocido vocalista Edén Muñoz y del eminente actor poblano Luis Felipe Tovar. Todos ellos intervienen en un relato que muestra a un joven artista atormentado por un bloqueo creativo que termina arrastrándolo a un alucinante universo paralelo.

Anuncio

En la extensa entrevista que nos ofrecieron antes del lanzamiento, y que te brindamos a continuación de manera editada y condensada para facilitar su comprensión, Gutiérrez y Sánchez hablaron del ilustre trabajo y de los planes que tienen para un futuro que, al menos en su caso, luce ciertamente brillante.

¿Cómo se involucraron en este proyecto? Es evidente que habían dado ya amplias muestras de talento visual y narrativo, pero este cortometraje implicaba el uso único de teléfonos inteligentes, cuando ustedes mismos, en cierto momento, se habían mostrado interesados en trabajar en material de celuloide, muy a la vieja escuela.

Pasqual: Antes de que tuviéramos este trabajo, Raúl y yo habíamos estado probando cosas con el mismo teléfono, porque lo compramos una vez que estuvo en el mercado. Se trata de una tecnología nueva que puedes probar en tu propia casa para darte cuenta de todo lo que es capaz de hacer.

Claro que, para este corto, colaboramos con el director de fotografía Xiaolong Liu, que había grabado ya varios videos en iPhone, que trabajó también en cuatro o cinco de nuestros clips y que vive como nosotros en Los Ángeles. Nos reunimos con él para definir el estilo visual que estábamos buscando.

RJ: Hay un montón de aplicaciones en el iPhone que te permiten hacer las cosas de manera directa, sin tener que cambiar de lentes o invertir demasiado tiempo en las modificaciones de equipo que necesitas. Por supuesto, el tamaño que tiene lo vuelve mucho más conveniente que una cámara tradicional, y te permite además adoptar perspectivas visuales que no se pueden adoptar con dispositivos más grandes.

El flujo de trabajo también es completamente diferente, y nos permitió ser más eficientes de lo normal. Cuando usas una cámara de cine, hay una gran cantidad de configuración que está involucrada en ella. Con el iPhone, puedes tener sin mayores complicaciones tres, cuatro o cinco cámaras en el mismo lugar, puedes seguir filmando sin hacer tantos ajustes y puedes decidir en la edición lo que quieres usar.

Anuncio

¿Qué tipo de conversaciones tuvieron con Apple en términos de lo que era necesario mostrar para aprovechar todas las funciones nuevas de este iPhone?

RJ: Supimos desde el inicio lo que teníamos que mostrar. Este aparato tiene un ‘modo de acción’, un ‘modo cinematográfico’, la capacidad de grabar con muy poca luz y un zoom absoltamente increíble. Cuando escribimos el guión, tratamos de tener todo eso en mente con la finalidad de escribir escenas que emplearan estas posibilidades y no se sintieran impuestas o ajenas a la historia. La idea era que todo funcionara del modo más fluido que fuera posible.

Uno de nuestros mayores retos fue la iluminación. Esta película tiene muchas escenas en ambientes oscuros y teníamos que asegurarnos de que estas se pudieran ver, lo que pudimos lograr gracias a la capacidad asombrosa que tiene el iPhone 5 en situaciones así.

Pasqual: El tema de la estabilización fue también increíble, porque el iPhone 5 tiene una función así, y ésta nos permitió obtener resultados asombrosos incluso cuando se trataba de las escenas más movidas que planeábamos. Sin embargo, no dejamos de lado la manera tradicional de hacer cine, porque estábamos usando grúas y ‘dollies’, solo que un tipo distinto de cámara.

Este cortometraje podría motivar no solo a la gente común y corriente que quiere hacer algo que se vea muy bien usando su teléfono, sino también a los cineastas independientes que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir equipos sumamente costosos.

Pasqual: Espero que eso sea lo que pase. Cuando Raúl y yo empezamos, éramos parte de la generación de cineastas que usaba las cámaras digitales que se podían conseguir en Target y Best Buy. Y esta es la próxima generación de todo eso.

Realmente creo que, si tienes un iPhone, puedes hacer algo increíble, especialmente con el último modelo, que cuenta con una capacidad espectacular. Yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto personal donde también lo he estado usando. Y como dice Xiaolong, es algo que puedes llevar literalmente en el bolsillo.

Anuncio

Detrás de escenas del rodaje. (Apple)

Hablemos del guión. El cortometraje muestra a un artista musical, interpretado por Iván Cornejo, que se mete de repente en una suerte de universo alternativo que resulta absolutamente fantasioso. No es necesariamente lo que se podría esperar en una campaña publicitaria del ‘mainstream’.

Pasqual: No puedo creer hasta ahora que aceptaran lo que les ofrecimos. Estábamos compitiendo con otros directores, por lo que no sabíamos si íbamos a conseguir el trabajo. Pero decidimos hacer algo realmente loco, aunque yo pensaba que no había manera de que lo eligieran.

RJ: Se supone que iba a ser un anuncio, pero en realidad, es un cortometraje muy ‘trippy’, surrealista y creativo. Y Apple nos apoyó en un 100%. Queríamos hacer algo que fuera una aventura, que incluyera a la lotería, que empleara el género del ‘viaje del héroe’ y que sintiera muy mexicano. Pero nos volvimos locos, incluso con el concepto de tener a un pescado como personaje [risas].

Ya habían empleado el tema de la lotería en “Keeping Tabs”, el video musical que hicieron para Cuco, donde reproducían una especie de viaje psicodélico. Claro que, en este caso, han contado con un presupuesto mucho mayor, lo que les ha permitido expandir considerablemente el concepto y contar, por ejemplo, con alguien como Luis Felipe Tovar para interpretar a El Diablito.

RJ: En el video de Cuco, solo nos alcanzó el dinero para mostrar al Diablo [risas]. Pero este cortometraje se hizo también con puros efectos prácticos. Quizás haya algo de CGI, para limpiar alguna toma o acentuar alguna imagen. La manera en que lucen los personajes raros depende exclusivamente de prótesis y disfraces. Usamos agua de verdad para las escenas de inundación. Básicamente, construimos un hotel dentro de un estudio gigante en la Ciudad de México.

Anuncio

En ese mismo hotel, hay una escena evidentemente inspirada en “The Shining”.

RJ: Sí; la hicimos con una miniatura. Tuvimos diseñadores de vestuario,coreógrafos y dobles de acción. Fue todo lo opuesto a las técnicas de pantalla verde que se usan tanto hoy en día.

¿Qué referencias cinematográficas tuvieron, más allá de Stanley Kubrick? Porque leí que, en el caso de The Weeknd, vieron muchas películas de terror para adaptarse a la estética que le gusta.

RJ: [La película francesa de ciencia ficción] ‘Delicatessen’ fue una gran referencia.

Pasqual: Y obviamente, Guillermo del Toro, que es muy conocido por sus criaturas. Pero no queríamos copiarlo; pese a lo que se vio en “The Shape of Water”, Pescado tiene su propia vibra. Hicimos mucho trabajo para desarrollarlo.

Este no es su primer cortometraje narrativo, ¿verdad? Hicieron antes uno que se llamaba “Shut Up and Fish”.

Pasqual: Sí. Y califica para el Oscar. Vamos a hacer una campaña centrada en eso. Tendremos probablemente una proyección aquí en Los Ángeles.

Anuncio

Pasqual Gutiérrez y RJ Sánchez, los integrantes de Cliqua. (Apple)

¿Qué es lo siguiente? ¿Un largometraje a dos manos?

RJ: Nuestra idea al empezar no fue dirigir solo videos musicales. Lo hicimos porque no teníamos las conexiones necesarias para entrar directamente al mundo del cine. Pero todo eso nos ha servido como práctica para lo que viene. Tenemos un guión para un largometraje, pero, mientras tanto, seguimos haciendo otras cosas. Pasqual rodó un largometraje entero.

Pasqual: Es algo así como un largometraje documental híbrido y experimental. Lo protagonizamos Raúl y yo, junto con mi mujer y un tipo que hace también de mí. Es muy extraño, muy divertido, muy desafiante. No se puede decir lo que es real y lo que no lo es, ni lo que fue guionizado y lo que no. Ha sido un proceso lento, pero ya tengo un primer corte. Y Raul ha hecho un documental en Colombia sobre las barras bravas del futbol.

Y luego, van a unir fuerzas para una película completa.

RJ: Sí. Se llama “Golden Boy”. Está inspirada en los personajes de “Shut Up and Fish”, y es una historia de adolescentes [coming-of-age]. Estamos todavía en el proceso de reescritura, pero esperamos que suceda.