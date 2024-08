CRÍTICAS. Una adaptación de poca altura, un cucú siniestro y más estrenos en los cines

Share via

El verano llega a su punto más alto en medio de una confusión climática que viene generando resfríos a diestra y siniestra, a lo que se suma una nueva arremetida del Covid. Pero si te encuentras en estado saludable, puedes asistir sin problemas a alguno de los recintos de proyección en los que se presentarán las propuestas fílmicas que describimos a continuación.

BORDERLANDS

Director: Eli Roth

Reparto: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black

Género: Ciencia ficción / Acción

Además de que las adaptaciones cinematográficas de videojuegos no tienen precisamente una buena reputación, la versión para las salas de “Borderlands”, que se estrena esta tarde, llega antecedida por detalles de por sí preocupantes, correspondientes sobre todo a los ‘reshoots’ que el estudio insistió en hacer dos años después del rodaje inicial, luego de las respuestas negativas recibidas durante las proyecciones de prueba que buscaban asegurar la existencia de un éxito comercial.

El segundo rodaje no estuvo ni siquiera comandado por quien aparece únicamente en los créditos como el director de la película, Eli Roth (“Hostel”, “Thanksgiving”), sino que se encomendó a Tim Miller (“Deadpool”), lo que no sonaba del todo mal debido a los buenos resultados que tuvo el segundo con la primera aventura fílmica del superhéroe de Marvel, pero insinuaba ya que la producción se encontraba en serios problemas. Finalmente, no se ha revelado a nivel público cuánto de lo que se ve en la pantalla corresponde a la labor de cada uno de los cineastas, aunque fuentes internas han revelado que los ‘reshoots’ fueron extensos.

Lo que sí se puede notar al ver la cinta es que, la haya hecho quien la haya hecho, “Borderlands” no ha logrado escaparse de la maldición inherente a esta clase de películas, porque, sin ser el desastre impresentable que ha sido decretado por muchos de los críticos, deja mucho que desear, sobre todo cuando se sabe que tiene como protagonista a Cate Blanchett, la excepcional actriz australiana que posee dos Oscares absolutamente merecidos y que había trabajado anteriormente con Roth en la considerablemente superior “The House with a Clock in Its Walls” (2018).

Atraída obviamente por la posibilidad que esto le daba de interpretar a una “heroína de acción” -es decir, un papel hasta ahora inexistente en su carrera-, Blanchett se puso en la piel de Lilith, una cazadora de recompensas con un pasado misterioso que es contratada por un multimillonario (colocado en las manos del venezolano Edgar Ramirez) con la finalidad de rescatar a su hija, quien ha sido secuestrada y se encuentra en Pandora, el planeta donde la protagonista nació, pero al que ha prometido no regresar.

Una vez allí, Lilith se ve involucrada por distintas razones con una serie de individuos de personalidades conflictivas que incluyen a la citada menor (Tiny Tyna, interpretada por Ariana Greenblatt), a una serena científica (la Doctora Patricia Tannis, interpretada por la gran Jamie Lee Curtis) y a un robot parlanchín (Claptrap, dueño de una voz que corresponde al casi siempre divertido Jack Black, quien compartió créditos con Blanchett en “The House”).

Desde la premisa misma, el guión de Roth y Joe Crombie remite a las andanzas cinematográficas de los Guardianes de la Galaxia, lo que no la favorece precisamente en términos de una originalidad que se ve también afectada por las referencias (esta vez intencionales, o eso es lo que creemos) al universo de Star Wars.

En tiempos como los que vivimos, inclinarse hacia la parodia no es algo intrínsecamente negativo; el problema por aquí es que, fuera de una que otra broma efectiva -Cate Blanchett sigue siendo Cate Blanchett-, el humor no resulta demasiado gracioso, sobre todo en el caso de Claptrap, quien era ya aparentemente antipático en los videojuegos, pero que luce ahora como un émulo del infame Jar Jar Binks.

Lo que evita que yo descarte de plano la cinta es probablemente mi desconocimiento de los juegos originales, una circunstancia que me permitió llegar a la función de prensa sin mayores expectativas y que me dejó disfrutar de un diseño de producción ciertamente elaborado en el que las escenografías reales se combinan sin tropiezos con los efectos digitales, algo que no sucede necesariamente en las superproducciones de la industria. Además, nada que tenga a la Blanchett en el papel estelar -ni al “Ace Spades” de Motörhead, que aparece por ahí- puede ser intolerable, al menos ante mis ojos y mis oídos.

CUCKOO

Director: Tilman Singer

Reparto: Hunter Schafer, Jan Bluthardt, Marton Csokas

Género: Terror / Thriller

Si eres fan de Ari Aster, el brillante creador de títulos como “Hereditary” y “Midsommar”, es probable que te guste “Cuckoo”, una cinta que no tiene nada que ver con ese realizador en términos de autoría, pero cuyo ‘terror raro’ debería conectar fácilmente con los adeptos a las producciones de esta clase, usualmente provenientes del estudio A24.

Pese a lo dicho y a estar protagonizada por Hunter Schafer -una de las actrices principales de la aclamada serie “Euphoria”, que proviene justamente de A24-, “Cuckoo” surge de las canteras de Neon, lo que no debería llamar realmente la atención en vista de que esta es otra compañía independiente que nos ha ofrecido obras del género que se inclinan igualmente hacia la provocación y la originalidad, como ha sido el caso de “Bad Hair” (2020), “In the Earth” (2021), “Pig” (2021), “Infinity Pool” (2023) y la reciente “Longlegs” (2024).

En “Cuckoo”, Schafer, quien está logrando finalmente interpretar papeles que no sean de personajes transgénero, se pone en la piel de Gretchen, una adolescente estadounidense que se muda a los alpes alemanes para vivir con su padre Luis (Marton Csokas) y que, una vez allí, empieza a enfrentarse a sucesos aparentemente sobrenaturales.

La cinta pierde eventualmente el impresionante sentido del suspenso que desarrolla pacientemente en su primera parte y termina siendo mucho menos fascinante de lo que prometía ser. Pero su eficiente combinación de horror y ciencia ficción dura, acompañada por una sugestiva puesta en escena que aprovecha sabiamente las posibilidades que le ofrecen las locaciones naturales, garantiza sintonía con los sectores de la audiencia que favorezcan esta clase de propuestas.

El buen manejo del lenguaje cinematográfico, que recurre ocasionalmente a movimientos virtuosos de cámara, depende mayormente del director alemán Tilman Singe, quien había impresionado ya a los cinéfilos con su labor en la incluso más extraña “Luz” (2018). Sin embargo, lo mejor de todo es Schafer, plenamente efectiva en el desarrollo de un personaje que parece ser inicialmente un conejito asustado, pero que va sacando progresivamente las garras.

TWILIGHT OF THE WARRIORS: WALLED IN

Director: Soi Cheang

Reparto: Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen

Género: Artes marciales / Acción

Hollywood es una fuente inagotable de películas de acción que, frecuentemente, se parecen mucho entre sí y no tienen nada novedoso que ofrecer. Es por eso que debemos celebrar por todo lo alto la llegada a las salas nacionales de “Twilight of the Warriors: Walled In”, una cinta hongkonesa que, sin llegar a ser una obra maestra, resulta tremendamente emocionante y contiene algunas de las escenas de pelea más deslumbrantes de los últimos tiempos.

El protagonista de la historia es Chan Lok-kwan (Raymond Lam), un refugiado que, tras atravesar diferentes penurias, llega a la Ciudad Amurallada de Kowloon, un asentamiento real que se distinguió por su carácter caótico, su falta de gobierno y sus altos índices de criminalidad hasta que fue demolido por las autoridades. Por ese lado, el filme impresiona desde el inicio con un diseño de producción sobresaliente, destinado a recrear de manera detallada el espacio ahora inexistente.

Aunque el uso de tecnología digital para crear las tomas panorámicas es evidente, la mayor parte de lo que se ve responde al uso de elaboradas escenografías, hasta el punto de que lo que transcurre ante nuestra vista parece a veces un relato de ciencia ficción distópica.

En medio de sus intentos de supervivencia en terrenos que no conoce, Chan entra en contacto tanto con un mafioso que lo engaña (Mr. Big, interpretado por Sammo Hung) como con un maestro de las artes marciales interesado en el bienestar de su comunidad (Cyclone, interpretado por Louis Koo). Lo que sigue, por supuesto, es una serie de enfrentamientos entre los dos bandos que, en el plano del contacto físico, se tardan a veces en llegar, pero cuyo distanciamiento permite el desarrollo de unos personajes que se muestran siempre interesantes, más allá de ser casi siempre arquetípicos.

Una vez que los puños se encuentran, las cosas se vuelven absolutamente delirantes, con un despliegue de combates mano a mano que apela a técnicas de parkour y al manejo de cables borrados en postproducción para generar momentos de impresionante fortaleza visual, incluso cuando el experimentado director

Soi Cheang (“The Monkey King”) los presenta a través de un montaje intencionalmente picado que no deja espacio para el respiro, pero tampoco para la comprensión completa de lo que sucede en las complejísimas coreografías.

En lugar de limitarse a un solo villano -el ya citado Mr. Big-, el guión firmado por Au Kin-yee, Shum Kwan-sin, Chan Taili y Lai Chun nos presenta a un contrincante incluso más formidable: su lugarteniente King (Philip Ng), quien, en cierto momento de la película, empieza a ostentar súbitamente la posesión de unos superpoderes que lo vuelven prácticamente invencible.

El giro hacia el género fantástico puede ser controvertido y rompe el molde realista de lo anteriormente presentado, claro; pero esperen a ver la gran escena de desenlace para dar una opinión.