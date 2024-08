Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis se encuentran por primera vez en la fantasiosa ‘Borderlands’

A estas alturas, cada una de ellas es un ícono del cine por méritos propios, y cuenta con la capacidad de atraer al público en cualquier proyecto que la involucre. Es por eso que resulta tan llamativo que Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis se hayan unido finalmente para participar en “Borderlands”, la superproducción hollywoodense basada en una popular serie de videojuegos que se estrena este fin de semana.

Más allá de que las reacciones mayoritarias de la crítica ante la nueva película, dirigida por Eli Roth (“Hostel”, “Thanksgiving”), no han sido precisamente benévolas, el encuentro de estas grandes actrices, que suman tres Oscares en sus respectivas carreras -dos para Blanchett y uno para Curtis-, no puede pasar desapercibido, sobre todo cuando forma parte de una alocada aventura de ciencia ficción que no responde necesariamente a lo que ambas han hecho sobre la pantalla.

Como lo sabrán bien los ‘gamers’, la producción de la cinta ha sido sumamente azarosa. La primera parte del rodaje -que debía ser la única- se llevó a cabo en el 2021, cuando la pandemia se encontraba todavía en su apogeo. Dos años después, cuando todo el mundo pensaba ya que el título había sido archivado, se llevó a cabo un largo proceso adicional de filmación que respondía a los malos resultados de las funciones de prueba y que fue encomendado al director Tim Miller (“Deadpool”).

Por otro lado, durante la realización de la edición más reciente de la Comic Con, Curtis, quien es conocida por su punzante sentido del humor, causó controversia al responder una interrogante obviamente tendenciosa. “¿En qué fase se encuentra Marvel ahora?”, se le preguntó; y ella respondió: “En una mala”. Fue una reacción rápida y divertida ante la que todos deberíamos haber reído, pero que no dejó de causar incomodidad entre quienes defienden a capa y espada todo lo que hace la casa de Iron Man.

Anuncio

Todo lo dicho nos daba material suficiente de conversación para la inolvidable entrevista que tuvimos esta semana con las legendarias damas, y que te presentamos a continuación tanto en su versión completa en video como en una de texto debidamente traducida.

Muchas gracias por la entrevista. Por supuesto, no es cosa de todos los días poder hablar a la vez con Jamie Lee Curtis y Cate Blanchett.

Curtis: Créeme que me sentí así cuando llegué a Budapest para filmar esto. Soy muy afortunada. Fue una reunión de personas bastante extraña, rara y maravillosa; pero, al ver la película, entiendes que era la única manera en que podía hacerse.

Y, por cierto, se trató de un asunto multinacional. Teníamos a [el alemán] Florian [Munteanu], a Cate de Australia y a mí y a Kevin [Hart] de los Estados Unidos. Era un grupo realmente bueno que se unió en circunstancias realmente difíciles porque, cuando empezamos, el mundo estaba paralizado a causa del Covid.

¿Qué tan difícil fue trabajar durante esos momentos? Y no fue solo eso, porque dos años después, tuvieron que regresar para hacer los ‘reshoots’.

Curtis: Fue una locura extraña. En medio de todo lo malo que estaba pasando, me sentí muy agradecida por esta oportunidad. Afortunadamente, mis seres queridos estaban a salvo y se encontraban bien de salud, en el campo. Pero no sabíamos si íbamos a tener la oportunidad de volver a estar en un set. Se sintió como un milagro.

Cate, ya habías trabajado con el director Eli Roth en la película “The House with a Clock in Its Walls” [2018].

Anuncio

Blanchett: Si, y también con Jack Black, que estuvo en la misma película.

En esa cinta, Jack no aparecía como un robot, sino como un ser humano completo. Y en la misma, eras una especie de bruja buena. En “Borderlands”, interpretas a Lilith, una cazarrecompensas que es muy mal vista por quienes la rodean, al menos al inicio, antes de que se den cuenta de lo especial que ella es.

Blanchett: Eso es lo que me encantó de los personajes del juego y lo que creo que la película realmente ha captado, es decir, el espíritu de un universo en el que todos son forasteros, en el que todos son atípicos. Eso está en el ADN del juego.

Curtis: Así es. [El creador del juego] Randy Pitchford dijo: “¿Qué pasaría si tomo un western y lo estrello contra un relato de ciencia ficción? ¿Qué pasaría si tomo un juego de disparos en primera persona y lo estrello contra un juego de rol?” Era algo que nunca se había hecho.

Creo que el reparto es impredecible, por lo que espero que esto le encante a los ‘gamers’. No es algo que ha sido hecho por los sospechosos habituales. Es algo que provoca decir: “¿Qué demonios es esto?” Con suerte, si no has jugado el juego y no has visto la película, es un sentido de la sorpresa que hará que la gente se incline hacia el proyecto.

No sé casi nada de videojuegos, pero leí que la película no refleja necesariamente lo que pasa en esas versiones de “Borderland”, aunque varios de los personajes que aparecen aquí ya existían en otras encarnaciones.

Curtis: Bueno, es una adaptación. Tomaron personajes de un juego, crearon una narrativa muy diferente a la del juego y unieron esos elementos. Pese a que soy vieja, estoy en la película porque interpreto a alguien que conoció a la madre de Lilith en el pasado, cuando Lilith era una niña.

Anuncio

Otra escena de la cinta. (Lionsgate)

En ese momento, me encontraba cara a cara con una niña que había perdido a su madre y a la que podría haber acogido. Pero como soy una científica, pensé: “No, no quiero niños”. Es por eso que, años después, cuando nos reunimos, hay conflicto entre las dos.

Entonces, ¿no les pidieron a ustedes que revisaran los videojuegos para preparar a sus personajes?

Blanchett: No, no. Eso es lo bueno de estos mundos de fantasía, como el que Randy y Kristy Pitchford crearon, porque te ofrecen la posibilidad de acceder a los personajes y a sus circunstancias de manera infinita. Creo que la película se sostiene por sí sola. Mi primera interacción con “Borderlands” fue la lectura del guión, y después me enteré de la existencia del juego.

Curtis: Mi primera interacción fue saber que la película iba a estar protagonizada por Cate Blanchett, lo que me convenció de que tenía que hacerla. Luego fui a Budapest, sin haber jugado siquiera el videojuego. Durante el viaje de Alemania a Hungría, mientras caminaba hacia un avión luego de haberme bajado de un bus del aeropuerto, una mujer que estaba parada a mi lado me tocó el hombro y me dijo: “Mi nombre es Kristy Pitchford. Yo creé a la Dr. Tannis” [el personaje encomendado a Curtis]. Una vez en el avión, nos sentamos una al lado de la otra, y a lo largo del vuelo, ella me enseñó todo lo que tenía que saber sobre el personaje.

Tannis es una científica ciertamente inteligente y razonable, pero hay algo oscuro en su pasado. Su primer encuentro con Lilith en la pantalla no es amistoso.

Anuncio

Blanchett: El personaje que yo interpreto es una cazarrecompensas que se ve obligada a regresar a su planeta natal para encontrar a una niña secuestrada y conseguir de ese modo el boleto que necesita para salir de la cárcel. Pero tiene enormes problemas con lo que le pasó a su madre. Tan pronto como se encuentra con Tannis, que conocía a su madre, hay una reacción adversa.

Curtis: Es que Tannis no fue capaz de ayudarla en ese momento. Claramente, hay un rechazo, y esa es la piedra angular de todas las relaciones literarias. [El aclamado escritor John] Steinbeck hablaba de ello: el rechazo es lo más horrible que puede sentir un niño. [En la novela “Al este del Paraíso], él escribió: “Un niño, tras ver rechazado el amor que anhelaba, pateó al gato y escondió su culpa secreta”. Así que este es un personaje que ha pateado al gato.

Blanchett: ¿Por qué estás diciendo todo eso ahora? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba esa información?

Curtis: Si lo hubiera hecho, habrías estado incluso mejor en la película, y eso no era conveniente para mí [risas]. Tenía que mantener mis ases bajo la manga.

Cate, además de los aspectos emocionales de Lily que se muestran, ella está envuelta en muchas secuencias de acción, por supuesto. Eso fue algo nuevo para ti, al menos en el mismo nivel.

Blanchett: Trabajé un poco con eso en “Thor: Ragnarok” e “Indiana Jones [and the Kingdom of the Crystal Skull]”, y me encantó. Ese lado físico de las cosas fue realmente divertido, pero nunca lo había hecho con todos estos accesorios, con el arma girando. Fue difícil prepararse para ello.

¿Tuviste que entrenar?

Anuncio

Blanchett: Oh, sí. Porque no se hizo todo con pantalla verde, sino en sets y en locaciones reales, lo que nos obligaba a hacer estas cosas de modo igualmente real. Por supuesto, todo está editado y corregido [con efectos digitales], pero queríamos hacer lo que estuviera en nuestras manos para que se viera auténtico. Fue una competencia tácita entre Kevin [Hart] y yo.

Curtis: Por cierto, no fue tácita. Déjame decirte que fue bastante obvia. Y hasta verbal. Se puso bastante acalorada. Y Kevin perdió.

¿Tuviste la oportunidad de hacer muchas de las acrobacias de tu personaje, Cate?

Blanchett: Sí. Hicimos muchas cosas que involucraban cables y mecanismos de suspensión.

Curtis: Esta mujer es increíble. El día que llegué a Budapest, estaba en la ladera de la montaña, haciendo la escena en la que se lanza sobre un coche, saltando y disparando. Eso fue lo primero que vi, y era recién la mañana. Estaba completamente metida en una gran película de acción.

Blanchett: Tampoco es que pretendiera ser Tom Cruise. No me pidieron que saltara en paracaídas desde un avión. Lo exigí, por supuesto; pero no me dejaron hacerlo [risas].

Curtis: Tampoco te lanzaste desde una montaña en una motocicleta. Pero hiciste bastante, te lo aseguro.

Anuncio

Tenemos que hablar al menos un poco de Édgar Ramírez, el actor venezolano que interpreta al personaje principal. Esto no solo es importante para nosotros los latinos, porque él es latino, sino también para quienes son sudamericanos y no se sienten necesariamente representados en las películas de Hollywood. Creo además que su presencia es especial porque, incluso cuando interpreta a los tipos más malos, él se mantiene tranquilo, sin tener que mostrarse abiertamente agresivo.

Blanchett: Tiene un verdadero sentido de la moderación.

Curtis: Sí. Hay un centro de gravedad con él. En este caso, ese centro de gravedad era malévolo y aterrador, porque estaba interpretando a un personaje que fue creado para la película, que no aparece en los videojuegos.

Le dijeron que estaba interpretando al humano más malvado del universo, y eso fue suficiente para él, aunque se trataba de una responsabilidad abrumadora. Como dijiste, cualquier otro actor se hubiera puesto a destrozar el escenario; pero él simplemente entró, cerró la puerta con llave y sacó las garras.

Jamie, después de esto, vas a estar en una película de James L. Brooks y en “Freaky Friday 2”. Además, estás produciendo una película de Peter Greengrass. Pero no creo que haya una película de Marvel en tu futuro inmediato [risas].

Curtis: Oh, ¿sabes qué? Después de lo que pasó, llamé a Kevin [Feige, el presidente de Marvel Studios], y me dijo: “¿Cuándo quieres empezar?” De hecho, bromeamos al respecto, y podría estar haciendo una [película de Marvel] el año que viene.

El director Eli Roth en el set. (Katalin Vermes/Lionsgate)

Anuncio

¿En serio?

Curtis: Totalmente. Todo eso fue una maldita tontería.

¿Por qué tuviste que disculparte? No era necesario.

Curtis: Bueno, lo hice porque dije algo estúpido, y yo no suelo decir cosas estúpidas. Estoy hablando en serio. Soy una mujer de 66 años que no toma alcohol. Si digo algo y eso es malinterpretado, es mi responsabilidad decir: “Fue un comentario estúpido. No debería haberlo hecho”. Si más gente hiciera lo mismo, el mundo estaría mucho más limpio, mucho más seguro. Pero la gente no parece entender que las personas son seres humanos y que a veces pueden decir cosas que son malinterpretadas. En lo que a mí respecta, ese es mi trabajo.

Cate, tú también tienes algunas cosas interesantes para los meses que vienen.

Curtis: No, ella no tiene nada.

Blanchett: No tengo nada. Absolutamente nada [risas].

Bueno, he leído que has hecho una película con Jim Jarmusch y otra con Steven Soderbergh…

Blanchett: Lo sé. Ha pasado mucho tiempo desde mi colaboración anterior con Jim [en “Coffee and Cigarettes”, del 2003], y me siento muy feliz por haber podido trabajar de nuevo a su lado. Acabo de terminar la de Steven. Así que las cosas han estado bien.

Anuncio

Curtis: Bueno, tampoco es para tanto. [risas]