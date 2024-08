Estas son las estrellas latinas y otras que presentaron sus próximos lanzamientos en el D23 Expo

Los artistas latinos Diego Luna, protagonista de “Andor”, Zoe Saldaña, estrella de “Avatar”, Anthony Ramos, de “Ironheart” y Lin-Manuel Miranda, de Mufasa, encabezaron las estrellas que la noche del viernes presentaron ante miles de fans sus esperadas producciones que llegarán a la pantalla de Disney + y las salas de cine.

Se trató del evento más destacado de D23, Disney Entertainment Showcase que este año abrió en las instalaciones del Honda Center de Anaheim donde Walt Disney Studios, Disney Animation, Pixar, Lucasfilm y Marvel Studios, compartieron con la audiencia una presentación de tres horas para dar a conocer los estrenos de sus próximas películas y series de televisión, incluidas las emocionantes e inesperadas secuelas.

De esta manera, el Disney Entertainment Showcase sorprendió a los seguidores y a los medios con algunos avances, actuaciones musicales, pirotecnia, imágenes preliminares, arte conceptual, secuencias, trailers y actuaciones musicales en vivo al estilo Broadway, además de un acto de magia interactivo que sorprendió a los presentes y los puso a ovacionar y aplaudir sin cesar. Fue una velada por todo lo alto, como solamente Disney lo sabe hacer.

Diego Luna protagonista de la serie de Disney + “Andor” en el escenario del Honda Center. (Image Group LA/The Walt Disney Company)

El mexicano Diego Luna recordó en el escenario del Honda Center que la primera vez que promocionó su trabajo con Disney fue en Londres y su hijo Jerónimo estaba pequeño y hoy, durante en la celebración de esta edición de D23, se da cuenta que ya está más alto que él. Zoe Saldaña, que actualmente vive en Italia, llegó muy emocionada a Anaheim para formar parte de esta celebración en la que el director James Cameron y su compañero Sam Worthington la acompañaron en el escenario para presentar la tercera entrega de “Avatar: Fire and Ash”.

Pero eso no fue todo, ya que la actriz nacida en New Jersey, de ascendencia dominicana, tuvo que regresar al escenario para presentar la cinta animada de Pixar “Elio”, en la cual es una de las voces del elenco. La cinta está inspirada en un niño imaginativo que crea un personaje animado del espacio. La cinta se estrenará durante el verano del próximo año.

Entre tanto, el actor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña Anthony Ramos acompañó en el escenario a Dominique Dominique Thorne para presentar la serie “Ironheart” que llega por Disney + en el 2025, mientras que el neoyorquino Lin-Manuel Miranda fue el encargado de presentar la cinta de Live-Action “Mufasa” a casi el final de la velada de casi 3 horas.

James Cameron, Sam Worthington y Zoe Saldaña en el escenario del Honda Center durante el Disney Entertainment Showcase en la presentación del adelanto de “Avatar: Fire and Ash”. (Image Group LA/The Walt Disney Company)

En el camino a la pantalla

Además de las estrellas latinas, también figuraron en el escenario del Honda Center Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan de “Freakier Friday”, Dwayne Johnson y Auliʻi Cravalho de “Moana 2”, Jeff Bridges de “Tron”, Kathryn Hahn, de “Agatha All Along” y el director James Cameron de “Avatar, como ya mencionamos, además de Dave Filoni y Jon Favreau, quienes llegaron para promover “The Mandalorian & Grogu” que llegará a la pantalla en mayo del 2026.

“The Mandalorian and Grogu”, se encuentra actualmente en producción y la misma permitirá que Baby Yoda debute en la gran pantalla. Las primeras imágenes incluyeron atisbos de Zeb (otro personaje que apareció por primera vez en “Star Wars Rebels”) y soldados de nieve, caminantes AT-AT.

Dave Filoni y Jon Favreau fueron los que la presentaron en el D23, pero igualmente se sabe que vienen en camino algunas otras películas de “Star Wars” que se están gestando para los siguientes años.

ZOE SALDANA y YONAS KIBREAB durante la presentación de “Elio”. (Image Group LA/The Walt Disney Company)

En los senderos de Pixar, el simpático Pete Docter, quien estuvo en la mañana del viernes encabezando el panel los “30 años de Toy Story”, anunció que el estudio está trabajando en la producción de “Toy Story 5”, dirigida por Andrew Stanton, además de “Dream Production”, una serie derivada de “Inside Out” que se lanzará en Disney+. Pero, sin duda, la gran sorpresa que hizo vibrar a los presentes en el Honda Center fue el anuncio de que están trabajando en la cinta animanda “Incredibles 3” con Brad Bird. Eso, no dieron mayores detalles y eso fue traumático para los fans que se quedaron con la boca abierta.

La esparada cinta “Tron: Ares” fue presentada en el escenario por el icónico Jeff Bridges, quien dijo ante la audiencia que no podía creer que haya pasado tanto tiempo desde el estreno de “Tron” en 1982 y luego con Tron Legacy que se hizo en 2010. Ahora 14 años después llega “Tron: Ares” dirigida por Joachim Rønning, además de ser protagonizada y producida por Jared Leto.

Grandes emociones se generaron en el Honda Center cuando la legendaria Jamie Lee Curtis y la carismática Lindsay Lohan llegaron al escenario para presentar “Freakier Friday,” una secuela de la cinta de culto que se estrenó en el 2003. Ambas actrices que interpretan a madre e hija que intercambian sus cuerpos tras un hechizo, ahora vuelven con esta secuela que muchas esperan ver en la pantalla. “Gracias por querer a nuestros personajes y nosotras mismas. Y estamos de regreso porque ustedes no quieren y nosotras a ustedes”, dijo Lee Curtis ante las ovaciones de los presentes. No indicaron una fecha de estreno específica.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan junto a la anfitriona Yvette Nicole Brown. (Image Group LA/The Walt Disney Company)

Entre las adaptaciones en acción real destacaron la de “Snow White”, que será protagonizada por Rashel Zegler como Blancanieves y Gal Gadot como “La bruja/La Reina”.

También figuran “Lilo y Stitch” y ‘Mufasa”, cuyas imágenes en la gran pantalla causaron sensación entre los presentes, sobre todo la de de Stitch, en la que simularon que el famoso extraterrestre azul llegaba en su nave espacial al estacionamiento del Honda Center y se metió por la puerta del famoso domo de Anaheim para hacer sus travesuras.

El momento de Marvel

Tras el éxito de “Deadpool & Wolverine” al convertirse en la cinta R más taquillera de la historia, Marvel ha retomado su senda ganadora. Con “Ironheart” en Disney+ para 2025, la serie mostrará a Riri Williams quien desesperadamente recurre a crear su propio supertraje de alta tecnología inspirado en los elementos de IronMan.

Por otro lado, surge la serie “Agatha All Along” con Kathryn Hahn encabezando el elenco y las risas aterradoras. Hahn fue la encargada de presentar el estreno de esta serie de Disney + para el proximo 18 de septiembre antes de Halloween y lo hizo actuando musicalmente en el escenario del Honda al lado de sus compañeras Patti LuPone, Joe Locke, Aubrey Plaza, Debra Jo Rupp, Sasheer Zamata y Ali Ahn para interpretar “The Ballad of the Witches Road”.

Un mar de fanatocos llegaron al Honda Cneter para ser paerte de este gran acontecimiento de Disney. (Image Group LA/The Walt Disney Company)

El elenco de “Daredevil: Born Again” también llegó al escenario para mostrar un adelanto del show que llegará en marzo con imágenes de violencia que emocionaron a los presentes.

El anuncio de la cinta que definitivamente capturó las emociones de los presentes fue la de “Capitán América: Brave New World” con las actuaciones de Anthony Mackie y Harrison Ford, en el papel del presidente de los Estados Unidos que llega a transformarse en un “Hulk Rojo”.

Por supuesto, no pudieron faltar las primeras imágenes de la cinta “The Fantastics 4: First Steps” encabezada por el actor chileno Pedro Pascal (Mister Fantastic), que en esta oportunidad no asistió a la primera gala del viernes, al igual que los actores Joseph Quinn (Johnny Storm), Vanessa Kirby (Susan Storm) y Ebon Moss-Bachrach que no estuvieron presentes.

Durante el anuncio se presentaron algunas imágenes de adelanto, mientras que en la mañana en el papel La Musica de Marvel se presentó por primera vez el tema musical de esta próxima cinta que se convierte en una de las más esperadas por los fanáticos de los comics.