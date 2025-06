Noem promete seguir con ofensiva migratoria de Trump; juez declara ilegal el uso de Guardia Nacional

(Etienne Laurent / Associated Press)

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se comprometió el jueves a avanzar con las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump a pesar de las olas de disturbios en diversas partes de Estados Unidos.

Horas después, un juez le ordenó al mandatario devolver el control a California sobre la Guardia Nacional que él desplegó tras surgir protestas por la represión de inmigrantes, pero un tribunal de apelaciones rápidamente bloqueó temporalmente esa orden, que debía entrar en vigor el viernes. El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito programó una audiencia sobre el asunto para el martes.

La orden de restricción temporal emitida por el juez federal indicó que el despliegue de la Guardia Nacional es ilegal y viola la Décima Enmienda constitucional, además de que se excede de la autoridad legal de Trump. La orden sólo se aplica a los efectivos de la Guardia Nacional y no a los infantes de Marina que también fueron enviados a las protestas de Los Ángeles. El juez dijo que no emitiría un fallo sobre los infantes de Marina porque aún no están en las calles.

El gobernador Gavin Newsom, quien solicitó al juez una suspensión de emergencia de los soldados que colaboraban en las redadas migratorias, declaró en una conferencia de prensa tras la decisión que “hoy se trató realmente de una prueba a la democracia, y hoy aprobamos la prueba”. Dijo también que las fuerzas de la Guardia Nacional serían reasignadas a “lo que estaban haciendo antes de que Donald Trump las requisara”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, indicó que el presidente actuó dentro de sus poderes y que la orden del juez federal “pone en peligro a nuestros valientes funcionarios federales. El tribunal de distrito no tiene autoridad para usurpar la autoridad del presidente como comandante en jefe” de las fuerzas armadas.

Los acontecimientos se desarrollaron mientras ciudades en todo el país se preparaban para grandes manifestaciones contra Trump previstas para el fin de semana, y sus dirigentes suplicaban a los residentes que protestaran pacíficamente.

“Esto sólo va a continuar”, dice la directora del DHS sobre las redadas

Noem indicó que las redadas de inmigración que azuzaron las protestas seguirán adelante, y añadió que los agentes tienen miles de blancos en la mira.

“Esto va a continuar hasta que tengamos paz en las calles de Los Ángeles”, afirmó durante una conferencia de prensa, que fue interrumpida a gritos por el senador demócrata Alex Padilla, quien fue retirado del evento por la fuerza.

Newsom ha advertido que la intervención militar forma parte de una iniciativa más amplia de Trump para revocar normas fundamentales de la democracia de la nación. También dijo que enviar efectivos de la Guardia Nacional a las redadas ha exacerbado las tensiones en Los Ángeles.

Hasta ahora las protestas se han centrado principalmente en el centro de Los Ángeles, cerca del Ayuntamiento y un centro de detención federal donde algunos inmigrantes están detenidos. Gran parte de la extensa ciudad se ha librado de las protestas.

Las manifestaciones han crecido en todo Estados Unidos, y han surgido protestas en más de una docena de ciudades importantes. El miércoles, la policía de Seattle usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, y agentes de Denver utilizaron humo y gas lacrimógeno para controlar a la multitud.

Agentes con equipo antidisturbios —muchos de ellos a caballo— cargaron contra un grupo de manifestantes el miércoles por la noche en Los Ángeles, justo antes del inicio del segundo toque de queda nocturno en el centro de la ciudad. Los agentes golpearon a algunos manifestantes con barras de madera y luego dispararon proyectiles para controlar multitudes. Hubo varios arrestos.

La alcaldesa Karen Bass dijo durante una conferencia de prensa el jueves que los arrestos de la noche anterior fueron por infracciones menores, tales como asamblea ilegal y violaciones al toque de queda. Indicó que el toque de queda estaría en vigor nuevamente.

Noem dice que la acción en Los Ángeles es un modelo

Los agentes de inmigración que realizan las redadas en Los Ángeles están “elaborando un modelo y un plan” para otras comunidades, señaló Noem.

Prometió que las autoridades federales “no se irán”, aunque, dijo, los agentes han sido golpeados con piedras y ladrillos, y agredidos. Comentó que las personas con antecedentes penales que están en el país sin autorización y los manifestantes violentos “enfrentarán consecuencias”.

“Sólo porque pienses que estás aquí como ciudadano, o porque eres miembro de cierto grupo o no eres ciudadano, no significa que vas a estar protegido y no enfrentarás consecuencias de las leyes que este país defiende”, precisó.

Noem criticó la interrupción de Padilla, calificándola de “inapropiada”. Un comunicado emitido por su agencia señaló que ambos se reunieron después de la conferencia de prensa durante unos 15 minutos, pero también lo reprendió por hacer “teatro político irrespetuoso”.

Padilla dijo más tarde que estaba exigiendo respuestas sobre las “acciones cada vez más extremas contra la inmigración” y sólo quería hacerle una pregunta a Noem. Señaló que fue esposado, pero no arrestado.

“Si esta es la forma en que este gobierno responde a un senador que tiene una pregunta, sólo puedo imaginar lo que están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros en toda la comunidad de Los Ángeles”, expresó.

La participación militar se intensifica en Los Ángeles

El gobierno federal ha dicho que está dispuesto a enviar soldados a otras ciudades para ayudar en las redadas migratorias y el control de disturbios, de acuerdo con lo que Trump prometió en su campaña del año pasado.

Unos 2.000 soldados de la Guardia Nacional están en la segunda ciudad más poblada del país y pronto se les sumarán 2.000 más, junto con unos 700 infantes de Marina, de acuerdo con el mayor general Scott Sherman, quien está a cargo de la operación.

Aproximadamente 500 elementos de la Guardia Nacional desplegados en las protestas de Los Ángeles han sido entrenados para acompañar a los agentes en operaciones migratorias, indicó el comandante el miércoles. La Guardia Nacional tiene la autoridad para detener temporalmente a personas que ataquen a los agentes, pero cualquier arresto debe ser realizado por las fuerzas policiales.

Los estados enfrentan preguntas sobre el despliegue de soldados

Debido a que se prevén más protestas el fin de semana, y ante la posibilidad de que Trump pueda enviar soldados a otros estados para apoyar en redadas migratorias, los gobernadores están sopesando qué hacer.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha puesto a 5.000 miembros de la Guardia Nacional a la expectativa en ciudades donde se planean manifestaciones. En otros estados dirigidos por republicanos, los gobernadores no han dicho cuándo o cómo podrían desplegar a soldados.

Un grupo de gobernadores demócratas firmó una declaración esta semana en la que llamó a los despliegues de Trump “un alarmante abuso de poder”.

Cientos de personas han sido arrestadas en las protestas de Los Ángeles

La policía de Los Ángeles ha realizado unos 470 arrestos desde el sábado, la gran mayoría de los cuales fueron por no abandonar el área a petición de los agentes policiales, según el departamento de policía.

Ha habido algunos cargos más graves, incluidos por agresión contra agentes de policía y por posesión de una bomba molotov y un arma. Nueve agentes de policía han resultado heridos, en su mayoría con lesiones menores.

___

Rodriguez informó en San Francisco y Seewer en Toledo, Ohio. Los periodistas de The Associated Press Julie Watson en San Diego, Jesse Bedayn en Denver, Jim Vertuno en Austin, Texas, y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.