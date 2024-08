Estas fueron las 10 canciones más populares de la semana

Te ofrecemos la lista de los temas musicales que más se escucharon a lo largo de los últimos días en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G

2.- “Perdonarte, ¿para qué?” – Los Ángeles Azules, Emilia

3.- “Ojos verdes” - Nicki Nicole

4.- “Imán (Two of Us)” – María Becerra

5.- “These Walls” - Dua Lipa

6.- “Feelslikeimfallinginlove” - Coldplay

7.- “Una vida pasada” - Carín León, Camilo

8.- “Es ahora” – Luciano Pereyra, Abel Pintos

9.- “Buenos Aires” – Tini

10.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Please Please Please” – Sabrina Carpenter

2.- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G

3.- “Real Gansta Love” – Trueno

4.- “Lunch” - Billie Eilish

5.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

6.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr

7.- “Instinto” - Kidd Voodoo, La Joaqui, Dysbit

8.- “Who” - Jimin

9.- “Gatitas sandungueras vol.1” – Álvaro Díaz, Feid

10.- “Guess” – Charli XCX, Billie Eilish

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Ohana” – Kapo

2.- “Mírame” – Blessd, Ovy On The Drums

3.- “Orión” - Boza & Elena Rose

4- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G

5.- “Sorry 4 That Much” – Feid

6.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

7.- “Oe bebé” - Blessd, Maluma

8.- “Real Gansta Love” – Trueno

9.- “Brickell” – Feid, Yandel

10.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “La reina” - Lola Índigo

2.- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G

3.- “Lose control” - Teddy Swims

4.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

5.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

6.- “Beautiful Things” - Benson Boone

7.- “I Don’t Wanna Wait” - David Guetta, OneRepublic

8.- “Fría” - Enrique Iglesias, Yotuel Romero, Yng Lvcas

9.- “Stumblin’ in” – Cyril

10.- “I like the way you kiss me” - Artemas

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Birds of a Feather” - Billie Eilish

2.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

3.- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G

4.- “Please Please Please” - Sabrina Carpenter

5.- “Penthouse” - Río Roma

6.- “Perdonarte, ¿para qué?” – Los Ángeles Azules, Emilia

7.- “Beautiful Things” - Benson Boone

8.- “No disponible” – Matisse

9.- “Kbron y medio” - Christian Nodal

10.- “Europa” - JNS

(Fuente: Los 40 Principales)