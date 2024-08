Plaza de la Familia conmemora las tradiciones del Día de los Muertos con una nueva atracción interactiva de cuenta cuentos

Regularmente las celebraciones de Halloween comenzaban en Disneyland Resort en el mes de septiembre, pero este año las cosas han cambiado y todo ha comenzado en la última semana de agosto para sorpresa de los visitantes.

Pero no solamente Halloween ha levantado el telón, porque la Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park también ha sido decorada y ambientada para conmemorar el espíritu del Día de los Muertos, una tradición latinoamericana que refuerza el amor eterno y los lazos familiares con aquellos seres queridos que ya no están.

Por esta razón, ahora Disney pone al alcance de sus visitantes experiencias culturales desde 23 de agosto hasta el 2 de noviembre inspiradas en esta tradición que regularmente se celebra en diferentes países de Latinoamérica el 1 y 2 de noviembre.

Esta experiencia inmersiva que la celebran con algunos de los personajes y la música de la película “Coco”, la cinta ganadora del Oscar de la Academia, invita a los visitantes a interactuar con el personaje de Miguel, el cual estás tallado a mano y manipulado por una persona que es la que mueve los hilos como si tratara de una marioneta. Con este personaje que encuentra en una las áreas techadas de la Plaza de la Familia, los visitantes pueden fotografiarse para subirlas a sus redes sociales.

La Plaza de la Familia está ubicada en el área del Pier en Disney California Adventure. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

Además de ese espacio, los grandes y chicos pueden tener entretenimiento en vivo con narración de cuentos, música en vivo en el escenario del Paradise Garden a cargo del Mariachi Divas en horarios determinados en el escenario del centro de la plaza.

También pueden saborear comidas mexicanas tipicas como los populares tacos al pastor (puerco sazonado) con una especie de guacamole, arroz mexicano y frijoles refritos, además Huaraches con carne a base de plantas acompañados de lechuga, queso, crema de aguacate y salsa de tomatillo, servido con arroz español y frijoles refritos cubierto con pico de gallo de nopales. Y de postres se trata, hay una rebanada de pastel de vainilla con capas rellenas con mousse de canela y glaseado de queso crema dulce. Ese fue uno de mis favoritos.

También hay flautas de pollo con chile verde y un burrito, que más bien parece un burrote que se puede compartir entre dos. Y para estar a la moda de “Coco”, los visitantes pueden adquirir prendas de colección que incluye suéteres con capucha y más. “Es la temporada más increíble para nuestra cultura latina con el inicio de la Plaza de la Familia en el parque de Disney California Adventure donde ha llegado una línea de mercancía que estará disponible desde el 3 de septiembre para toda la familia”, dijo Juan Aldaba, uno de los voceros de Disneyland señalando una orejita de Minnie con un diseño inspirado en Coco, además de un abanico con las figuras de carta del juego de la Lotería de Coco, camisas ligeras con el mismo diseño para adultos y suéteres con capucha con la inscripción de “La familia” en el pecho.

Tacos al pastor para celebrar la cultura latinoamerica en La Plaza de la Familia en el Disney California Adventure. (David L Nguyen/Disneyland Resort)

Aunque en la fecha que pudimos visitar el parque todavía no se había iniciado, nos contaron que desde el 30 de agosto es que comenzarán las actividades con “Los narradores de historias de la Plaza de la Familia que celebran el mundo musical de Coco” con la interpretación de clásicos de la cinta de Pixar, como “Remember Me” y “The World es mi familia”, así como el clásico mexicano “La Llorona” que popularizó la inmortal Chavela Vargas y que a través de los narradores de historias le dan vida a la tradición. “De lo que siempre hemos tenido de Coco ahora tienen una nueva versión que se llama ‘Los narradores de historias de la Plaza de la Familia que celebran el mundo musical de Coco’”, dijo Norma Pérez, de Disneyland Resort.

En este espacio estarán Alma y Ramón luciendo un traje para damas bordado a mano que se inspira en la película de Coco y hasta Frida Kahlo, mientras que Ramón lucirá una guayabera bordadas de color azul con detalles del tono de la flor de calabaza. “Ellos van a platicar la historia de Miguel celebrando la tradición del Día de los Muertos. La celebración tiene mucho colorido, más canciones como la conocida ‘Un poco loco’. Además vas a ver los colores que representan la tradición y detalles en el traje de Alma que representan el estado de Oaxaca. La guayabera de Rangún también está bordada a mano y este tipo de camisa es una tradición de muchos países de Latinoamérica”, señaló Perez sobre esta atracción que por primera vez será interactiva y van a disfrutar de unos palitos que tienen unos zapatos.

En la Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park llega “The Storytellers of Plaza de la Familia Celebrate The Musical World of Coco”, donde los visitantes verán representaciones coloridas de los guías espirituales, Dante y Pepita además conocerán historia de los cuenta cuentos protagonizados por Alma y Ramón. (Fotografía conceptual/Disneyland Resort)

“Y vamos a invitar a las familia para que vengan a zapatear con nosotros y en la primera fila vamos a tener una canasta llena de Huaraches para zapateen con nosotros las canciones durante la presentación que se inicia desde el 30 de agosto hasta el 2 de noviembre que es cuando se celebra del Día de los Muertos”, puntualizó Pérez.

Uno de los espacios más vistosos en toda la Plaza de la Familia es el Árbol de la Vida, donde grandes y pequeños se acercan para hacer manualidades tienen la oportunidad de fotografiarse con un fondo llamativo donde predomina el color naranja de la flor de calabaza.

En el “Muro de los recuerdos”, los visitantes pueden escribir en unas hojitas sus notas de recuerdo para honrar a sus seres queridos y luego las cuelgan para que permanezca ahí durante toda la temporada. Los visitantes de la Plaza de la Familia pueden diseñar su propia máscara de papel de Pepita o Dante de “Coco”, inspirada en los alebrijes. (Los alebrijes tradicionales son pequeñas figuras que representan criaturas fantásticas con una mezcla de características físicas de diferentes animales).

Inspirada en las tradiciones del Día de los Muertos, la Plaza de la Familia llevará música, comidas típicas, entretenimiento en vivo en el Paradise Gardens de Disney California Adventure Park, donde además los visitantes podrán tomarse fotografías para sus redes sociales e interactuar en el muro de recuerdos del “Árbol de la Vida”. (Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

Las celebraciones del Día de los Muertos también se expanden al parque de Disneyland, donde el área de Cars Land donde el personaje Ramone, uno de los “actores de autos” de la saga de Cars, rinde homenaje al Día de los Muertos en su taller donde se puede apreciar una ofrenda en honor al personaje de Doc Hudson con flores de Cempasúchil.

En el Zócalo Park del área de Frontierland, al lado izquierdo del Castillo también destaca una ofrenda por el Día de los Muertos. Se trata de una instalación de flores de cempasúchil y banderines de papel picado, además hay una especie de altar con calaveras de azúcar y una estatua de La Catrina. Está ubicada justo delante del restaurante Rancho del Zocalo que durante todo el año ofrece comida mexicana.

Si tienen suerte, los visitantes se pueden encontrar con Miguel, de la cinta “Coco”, quien de vez en cuando visita el área para reunirse con los niños y grandes y tomarse fotos para el recuerdo.

Miguel, el simpático personaje de la película de Disney-Pixar “Coco” también podrá ser visto durante las celebraciones. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

Tiempo de Halloween

La diversión por la temporada de Halloween se celebra en ambos parques, pero comencemos por Disney California Adventure y en especial con la atracción para los consentidos de la casa ya que en el Disney Theater del parque se celebra en show “Mickey’s Trick and Treat” donde los más pequeñitos pueden disfrutar en un espacio cerrado bailes, música e interacciones con los personajes de Mickey, Minnie, Goofy, Donald y un divertido anfitrión con los cabellos parecidos a los de Dr. Emmett Brown, de la saga Back To The Future.

El espectáculo interactivo “Mickey’s Trick and Treat”, llega por primera vez durante la temporada de Halloween al Disney Theater del parque Disney California Adventure donde Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Donald y un anfitrión vestido de científico loco pone a bailar a los chiquitines. (Disneyland Resort)

En este show se narra musicalmente “historias de miedo” por parte de los divertidos personajes con proyecciones llenas de color, mientras los pequeñitos son invitados a bailar. Al salir hasta reciben dulces.

La atracción de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! Sufre una transformación durante la temporada de Halloween y se convierte en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, donde los visitantes ahora se encuentran con extrañas criaturas. La Fortaleza del Coleccionista se oscurece, en medio de alarmas y el espacio se llena de una iluminación diferente y sonidos que advierten que criaturas han escapado de sus jaulas de vitrina y el caos está por aparecer. El elevador de “Monsters After Dark” está ambientado con un tema musical de punk rock original de los años 70 y sirve como marco para los gritos y emociones que se vivirán en la oscuridad.

En el parque de Disneyland las cosas se ponen mucho peor ya que al caer la oscuridad y luego de las celebración de Fantasmic llega “Halloween Screams” que es un espectáculo nocturno con proyecciones efectos especiales fantasmales, luces lásers que se reflejan desde y sobre el frente del Castillo de la Bella Durmiente, la fachada de “It’s a small world”, Rivers of America y a lo largo de Main Street, U.S.A., en el parque Disneyland para que nadie se escape del “terror” en el parque.

Mickey Mouse y Minnie Mouse, junto con sus amigos, celebran la temporada de Hallowen con vestuario nuevo inspirados en esqueletos y trajes de parches coloridos. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

Que se realice en las diferentes áreas del parque se evitan las conglomeraciones en una sola área, porque lo mismo que verás frente al castillo lo verás en los espacios antes mencionados con la diferencia de que en el área de Rivers of America, el reflejo es en pantallas de agua que se forman parecidas a las World of Color del Disney California Adventure.

En algunas noches, “Halloween Screams” también se refleja sobre el Castillo de la Bella Durmiente, realizando sus travesuras de temporada con fuegos artificiales. La noche del viernes por ejemplo, que fue el día de nuestra visita, se hizo con todo los juegos pirotécnicos.

La atracción Haunted Mansion Holiday en el parque Disneyland es la más concurrida en esta temporada y en la Jack Skellington es el responsable del caos. (Paul Hiffmeyer/Disneyland Resort)

El espectáculo muestra escenas de los diferentes cuentos de Disney donde los villanos malvados son los grandes protagonistas, además de Jack Skellington el personaje inspirado por Tim Burton.

Y ya que hablamos de Burton, la atracción estrella de la temporada es “Haunted Mansion Holiday” donde el protagonista es Santa Jack, que es el mismo Jack Skellington, quien junto a los habitantes de Halloween Town han hechizado la misteriosa propiedad mansión para convertirla hasta el final del año en una atracción que une Halloween con la Navidad.