Halloween Horror Nights de Hollywood retoma a sus monstruos latinoamericanos en medio de su vasta propuesta

Con el paso de los años, el evento de Halloween Horror Nights (HHN) que se desarrolla de manera anual en Universal Studios Hollywood le da venido dando una presencia cada vez más grande a la cultura latina, recurriendo a personajes o leyendas de nuestra comunidad que se vinculan a los terrenos del miedo de carácter sobrenatural.

La edición del 2024, que tomará lugar desde el 5 de septiembre hasta el 3 de noviembre, no marca distancia con esta tendencia, porque presentará una nueva casa embrujada completamente dedicada a las criaturas surgidas de la imaginación de los habitantes de nuestros países de origen que no forman todavía parte integral del imaginario hollywoodense, pero que son ampliamente conocidas -y hasta temidas- en el mundo hispano.

“Es realmente emocionante ver cómo las casas latinoamericanas que hemos hecho a lo largo de los años han sido acogidas no sólo por la comunidad latina, sino por todos los invitados de Halloween Horror Nights”, fue lo primero que nos dijo el Director Creativo y Productor Ejecutivo de HHN, John Murdy, durante una reciente entrevista. “De hecho, el año pasado, ‘Monstruos: The Monsters of Latin America’, la casa que presentamos, fue una de las más populares del evento”.

Ahora, “Monstruos 2: The Nightmares of Latin America” funciona como una suerte de secuela de “Monstruos”; de hecho, su zona de acceso es la misma que la del laberinto anterior, es decir, un cementerio de almas perdidas en cuya entrada se encuentra Muerte, el mismo sepulturero que fungía de narrador durante la temporada previa.

Claro que, en este caso, las historias son distintas, porque los personajes atendidos son El Charro, El Cucuy y El Cadejo. Pese a que todos ellos han aparecido ya de una u otra forma en las celebraciones pasadas (el primero y el tercero como parte de una ‘zona de miedo’ y el segundo como protagonista de una casa propia en la que Danny Trejo le daba voz), Murdy asegura que lo que se verá ahora será muy distinto.

Como lo contó el mismo ejecutivo, el segmento de El Charro, basado en una de las tantas versiones que existen sobre el mito de origen mexicano conocido también como El Charro Negro, nos lleva a una cantina en la que se encuentra un minero casado y con hijos que, en medio una feroz borrachera, se lamenta de su pobreza e invoca sin quererlo a un hombre de traje oscuro que propone hacer sus sueños realidad.

“Al día siguiente, nuestro amigo encuentra sacos de oro por todas partes, y se los gasta en ropa elegante, buena comida y todo tipo de mujeres”, detalló nuestro entrevistado. “Pero, al final de su vida, se da cuenta de que hizo un trato con el diablo, por lo que se sube a su caballo para devolver el único saco que le queda, con la esperanza de ser perdonado”.

Obviamente, el demonio no le da la absolución, pero le promete que lo dejará salir de vez en cuando del infierno para poder vagar durante la noche en el mundo de los vivos. Hay algo más: si es que logra entregarle el mismo saco a otro incauto, se verá librado de su culpa.

En consonancia con el despliegue de producción al que nos tiene ya acostumbrados, HHN presentará ante tus ojos todos los ambientes y las escenas descritas, teniendo como protagonista a una figura esquelética con ojos brillantes que te tentará para que te apoderes de su oro.

La casa embrujada le da tambien cabida a El Cadejo, un mito de origen centroamericano que, en este caso, aparece recreado bajo la forma de un relato en el que Dios envía a un noble perro para ayudar a los humanos a seguir el camino de la rectitud, pero se ve desafiado por el Diablo, quien envía por su parte a un malefico perro negro para atormentar al hombre.

Los detalles mexicanos no faltan en este recorrido. (Etienne Laurent/For Los Angeles Times en Espanol)

“Desde el comienzo, el visitante se enfrentará a nuestra criatura, bajo la forma de un perro vicioso con ojos rojos y brillantes que sale de una cueva en la que hay huesos por todas partes, lo que sugiere que se ha comido a un montón de gente”, detalló el director creativo. “En este caso, debido a las características del personaje, todas las representaciones de El Cadejo serán hechas con marionetas manejadas por titiriteros detrás del set, porque sería muy difícil tener a los actores a cuatro patas”.

En el plano de la historia, este segmento nos lleva a una mina en la que todos los trabajadores han sido asesinados. A medida que el visitante avanza por el laberinto, será atacado de manera repetida por encarnaciones distintas del monstruo. No nos pueden decir que no suena encantador.

El tercer monstruo que aparece en la casa embrujada es El Cucuy, es decir, un personaje creado por los adultos con la intención de asustar y/o proteger a los niños que tiene diferentes versiones alrededor del mundo. Para lograr sus objetivos, Murdy se centró en dos fuentes diferentes para implementar la parte visual.

“[El famoso pintor español] El Greco hizo una obra de arte que muestra al personaje de espaldas, por lo que no se ve su rostro; pero sí se ve que lleva una capa y una capucha”, describió nuestro interlocutor. “Por lo general, nadie lo ha visto a la cara y ha seguido vivo, pero algunas de las historias lo describen con dientes largos y afilados, ojos brillantes y olor a cabra. Y esas son las dos facetas que empleamos en nuestro diseño”.

El Cadejo forma parte de la temporada actual del popular evento. (Etienne Laurent/For Los Angeles Times en Espanol)

Murdy y sus colaboradores quedaron tan satisfechos con el resultado de su labor que decidieron presentar al personaje a través de una de esas caras gigantes que brincan ante ti y que son ya parte de la tradición de HHN.

En lo que respecta al lado narrativo, el segmento se inicia con una familia mexicana durante el Día de los Muertos, cuyas buenas intenciones de bienvenida para los espíritus de sus seres se ven seriamente trastocadas cuando una entidad maligna aprovecha las circunstancias para meterse en la casa de los aludidos pese a no haber sido invitado a ella.

“Esta familia tiene a un niño pequeño del que El Cucuy quiere apoderarse, metiéndolo en el saco que siempre lleva”, describió Murdy. “Además de la figura gigante, empleamos a varias marionetas que son manejadas desde la oscuridad”.

Un lugar no tan tranquilo (ni tan silencioso)

Durante el recorrido habitual de prensa que HHN ofrece días antes de la inauguración de cada evento, además de “Monstruos 2”, se mostraron avances de otra de las casas embrujadas que estarán presentes en la edición de este año: “A Quiet Place”.

Basada en las dos primeras películas de la saga, la atracción llama la atención desde su gestación misma por los retos que presentó ante el equipo de producción del evento y, a la vez, por las oportunidades que les ofreció al tratarse de un producto marcado por características específicas.

“Lo primero que la hace diferente es el diseño de sonido, porque estas películas tienen un enfoque realmente único para el audio, con el uso de frecuencias altas y bajas”, recordó Murdy. ”Queríamos transmitir esa sensación de aislamiento a nuestros visitantes, por lo que cambiamos la forma en que normalmente trabajamos el audio”.

Normalmente, lo que HHN ha usado en estos casos son altavoces muy grandes que se ubican en la parte superior del decorado, lejos de los asistentes. En este caso, había que ir en la dirección opuesta.

“Necesitábamos tener el audio lo más cerca posible de los huéspedes, y utilizar también muchos altavoces que fueran a la vez pequeños”, retomó nuestro entrevistado. “Tuvimos que crear maneras ingeniosas para ocultarlos, ya fuera en árboles o en arbustos falsos”.

Las aterradoras criaturas de “A Quiet Place” cobran vida en el laberinto del mismo nombre. (Etienne Laurent/For Los Angeles Times en Espanol)

El segundo reto fue representar la experiencia de Regan, la niña de las dos primeras cintas que sufre de sordera casi total, lo que la obliga llevar un audífono y a comunicarse con su familia a través del lenguaje de signos americano. “De ese modo, mientras esperas en la cola, te mostramos un video que ofrece detalles de la historia, pero que se desarrolla completamente con el uso de ese lenguaje”, explicó Murdy. “No hay audio; todo son subtítulos”.

Para incrementar el interés y la inclusión en esta introducción, Murdy convocó a una empleada sorda de Universal Studios para que le enseñara a los asistentes unos cuantos signos elementales destinados supuestamente a la supervivencia en el nuevo mundo planteado por la saga.

El tercer desafío correspondió a la representación de las criaturas, que en la pantalla grande, se hicieron completamente por computadora. “Por primera vez, tuvimos que construirlas de verdad, empleando una combinación de marionetas y ‘animatronics’”, describió el creativo. “Tenemos seis de las primeras y cuatro de las segundas”.

Tampoco faltan actores en vivo que interpretan a los diferentes personajes de la película, y que sirven tanto para establecer una comunicación con la persona que recorre la atracción como para recrear lo que pasaba en el primer filme, cuando el padre de Regan trataba de reparar el implante llevado por su hija, lo que generaba una gran tensión entre los dos.

Pese que la casa embrujada no contó con la participación de John Krasinski, el director y guionista de los dos filmes iniciales, Murdy asegura que el también actor ha podido revisar lo que se ofrecerá en Universal Studios. “Trabajé directamente con el equipo de Paramount”, aseguró. “Ellos mismos me han dicho que John ha revisado lo que estamos haciendo y que está realmente entusiasmado con ello”.

“Ese director hizo todo lo posible para ser auténtico cuando hizo estas películas, eligiendo incluso a una actriz realmente sorda para el papel”, agregó. “Si nosotros queríamos ser fieles a su visión, teníamos que incorporar este aspecto”.

Las demás propuestas

No es una novedad que, en medio de sus creaciones nuevas, HHN retoma constantemente franquicias de éxito comprobado para darles una vuelta de tuerca o asumir detalles presentes en entregas que circularon hace poco por las salas.

En esta edición, eso es lo que sucede con varias de las casas embrujadas, como “Ghostbusters: Frozen Empire”, que toma como referencia directa a la cinta más reciente de la saga; “Insidious: The Further”, que hace lo mismo con su serie respectiva; y “Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface”, que busca celebrar el aniversario número 50 del mítico villano.

Pero hay también laberintos que no proceden directamente de un título fílmico o televisivo específico y que se podrán apreciar igualmente en el recorrido, como es el caso de “Universal Monsters: Eternal Bloodlines” y de “Dead Exposure: Death Valley”.

“‘Eternal Bloodlines’ es la sexta casa inspirada en los monstruos de Universal que hacemos; empezamos en el 2018”, retomó Murdy. “En este caso, la idea era atender exclusivamente a los personajes femeninos de terror que han sido presentados por el estudio”.

Por su parte, “Death Valley” es una atracción completamente surgida de las mentes de los encargados de HHN que se ampara en el siempre bienvenido universo de los muertos vivientes. “Toma lugar en una instalación militar secreta, en medio del desierto en el Valle de la Muerte”, nos dijo el creativo. “Hay un camión que transportaba materiales radioactivos y que se ha estrellado contra la puerta de entrada del edificio, y esto desarrolla el evento catastrófico que vas a experimentar a medida que avanzas por los pasillos”.

También estará de vuelta The Weeknd, el popular artista de R&B alternativo que se encuentra obsesionado con el género del espanto y que participó activamente en la creación de “After Hours Nigthmare”, la casa inspirada en su obra musical y audiovisual (porque sus videos van por el mismo lado) que se pudo ver en la edición del 2022.

“Él me llamó directamente en enero y me dijo que quería encontrarse conmigo para hablar de la nueva música que estaba creando, porque quería ser nuevamente parte de HHN”, precisó Murdy. “La diferencia aquí es que ‘After Hours Nightmare’ se basó únicamente en ese álbum, que era el comienzo de una trilogía. Ahora, estoy tomando la visión que tiene para la serie completa, que todavía está en proceso”.